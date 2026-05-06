Chứng khoán

Chưa đầy 1 tháng, PC1 bị HOSE nhắc nhở 2 lần

Thu Hương

[email protected]
16:43 | 06/05/2026
(TBTCO) - HOSE vừa nhắc nhở PC1 do doanh nghiệp chưa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 riêng và hợp nhất bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh theo quy định. Cách đây chưa lâu, PC1 cũng đã bị HOSE nhắc nhở vì chậm công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có văn bản số 704/SGDHCM-NY nhắc nhở Công ty CP Tập đoàn PC1 (mã Ck: PC1) do chậm công bố báo cáo tài chính quý I/2026.

Theo HOSE, đến nay doanh nghiệp đã quá thời hạn công bố thông tin theo quy định nhưng vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 riêng và hợp nhất bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Trên cơ sở đó, HOSE yêu cầu PC1 nghiêm túc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

Đây không phải lần đầu doanh nghiệp bị nhắc nhở liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin. Trước đó, HOSE cũng đã có văn bản nhắc nhở PC1 do chậm công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Theo thông tin từ HOSE, ngày 31/3/2026, cơ quan này đã tiếp nhận công bố thông tin về tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PC1, với thời gian tổ chức đại hội vào ngày 22/4/2026. Thực tế, doanh nghiệp đã tổ chức thành công đại hội trong ngày 22/4/2026. Tuy nhiên, đến ngày 24/4/2026, HOSE cho biết vẫn chưa nhận được Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo quy định.

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 10 và điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ kể từ khi thông qua quyết định của ĐHĐCĐ thường niên. Nội dung công bố bao gồm Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên cùng các tài liệu kèm theo.

Bên cạnh đó, theo khoản 1 Điều 4 Thông tư số 68/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến giao dịch chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, kể từ ngày 1/1/2025, tổ chức niêm yết và công ty đại chúng quy mô lớn phải thực hiện công bố thông tin định kỳ đồng thời bằng tiếng Anh.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, trong cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra vừa qua, công ty đã thông qua kế hoạch năm 2026 với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 15.618 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.056 tỷ đồng, giảm 22%.

Đối với kết quả kinh doanh quý I/2026, ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết doanh thu ước hoàn thành khoảng 15% kế hoạch năm, còn lợi nhuận đạt khoảng 25% mục tiêu đề ra. Đại diện doanh nghiệp cho rằng đặc thù của mảng xây lắp khiến doanh thu trong quý đầu năm thường ở mức thấp, trong khi phần lớn doanh thu được ghi nhận vào giai đoạn cao điểm cuối năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PC1 kết phiên ngày 6/5 ở mức 19.800 đồng/cổ phiếu. Trước đó, mã này đã ghi nhận chuỗi giảm liên tiếp kể từ ngày 15/4. Dữ liệu thị trường cho thấy thị giá PC1 giảm từ 27.450 đồng/cổ phiếu xuống còn khoảng 19.650 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 6/5, tương đương mức giảm khoảng 29%, qua đó khiến vốn hóa thị trường của doanh nghiệp giảm hơn 3.200 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cổ phiếu PC1 từng trải qua 3 phiên giảm sàn liên tiếp vào các ngày 23/4, 24/4 và 28/4. Trong phiên 29/4, khối ngoại cũng ghi nhận bán ròng kỷ lục hơn 11,8 triệu cổ phiếu PC1, tương ứng giá trị khoảng 232,9 tỷ đồng./.

Thu Hương
Từ khóa:
pc1 Công ty CP Tập đoàn PC1 chậm công bố thông tin báo cáo tài chính hose nhắc nhở chậm công bố thông tin

