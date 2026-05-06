Xây dựng Tracodi bị HOSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có văn bản số 701/SGDHCM-NY nhắc nhở Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Tracodi (Xây dựng Tracodi, mã Ck: TCD) về việc chậm công bố thông tin báo cáo tài chính quý I/2026.

Theo HOSE, Xây dựng Tracodi vẫn chưa thực hiện công bố báo cáo tài chính quý I/2026, bao gồm báo cáo riêng và hợp nhất bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh theo quy định. Trên cơ sở đó, HOSE yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin đúng quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

Ảnh minh hoạ.

Trước đó, ngày 4/5, HOSE cũng đã có văn bản nhắc nhở lần 2 đối với việc chậm công bố Báo cáo thường niên năm 2025 của Xây dựng Tracodi. Theo HOSE, ngày 22/4/2026, Sở đã ban hành Công văn số 636/SGDHCM-NY nhắc nhở doanh nghiệp chậm công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2025. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, HOSE vẫn chưa nhận được báo cáo này từ phía công ty.

Để đảm bảo thông tin đầy đủ và kịp thời tới nhà đầu tư, HOSE tiếp tục nhắc nhở lần 2 và đề nghị doanh nghiệp khẩn trương thực hiện công bố Báo cáo thường niên năm 2025 theo đúng quy định.

Trên thị trường chứng khoán, gần 336 triệu cổ phiếu TCD đã bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch từ ngày 9/10/2025. Trước khi bị đình chỉ giao dịch, cổ phiếu TCD cũng giảm hơn 90% so với vùng đỉnh đầu năm 2022, xuống còn 1.890 đồng/cổ phiếu./.