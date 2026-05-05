Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Thu Hương

09:23 | 05/05/2026
(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng 5/5 đồng loạt giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục suy yếu, khiến chênh lệch giữa hai thị trường vẫn duy trì trên 20 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước

Ghi nhận sáng ngày 5/5, giá vàng trong nước điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt hạ giá 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, qua đó đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 5/5. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà giảm không chỉ dừng lại ở vàng miếng, mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn điều chỉnh giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua vào và bán ra, qua đó đưa mặt bằng giá phổ biến dao động trong khoảng 161,7 - 164,7 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng niêm yết ở ngưỡng 162 - 164,9 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới trong phiên sáng 5/5 được ghi nhận quanh mức 4.537 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại Vietcombank, giá vàng quốc tế tương đương khoảng 144,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), qua đó tiếp tục duy trì mức chênh lệch đáng kể, thấp hơn khoảng 20,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng trong nước.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 9 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Diễn biến thị trường cho thấy giá vàng quốc tế đã giảm gần 2% trong phiên đầu tuần, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran leo thang. Những thông tin mới liên quan đến xung đột đã thúc đẩy đồng USD tăng giá, đồng thời làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng rằng mặt bằng lãi suất có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Theo ông Bart Melek - Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, các diễn biến địa chính trị gần đây chưa tạo được niềm tin ổn định cho thị trường, trái lại còn làm dấy lên những quan ngại về lạm phát và phát đi tín hiệu cứng rắn hơn đối với triển vọng lãi suất.

Căng thẳng được đẩy lên cao sau khi giới chức Tiểu vương quốc Fujairah thông tin về một vụ cháy tại khu công nghiệp dầu mỏ, được cho là xuất phát từ một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Song song đó, phía Mỹ cho biết đã triển khai hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường tiến vào Vịnh Ba Tư nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa từ Iran, làm gia tăng rủi ro địa chính trị tại khu vực Trung Đông.

Trong bối cảnh này, đồng USD mạnh lên đã gây áp lực trực tiếp lên giá vàng, do kim loại quý được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Đồng thời, giá dầu Brent tăng hơn 5% cũng góp phần làm gia tăng lo ngại lạm phát, từ đó củng cố kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến.

Thị trường hiện đang hướng sự chú ý tới loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ dự kiến công bố trong tuần, bao gồm số liệu việc làm còn trống, báo cáo việc làm khu vực tư nhân của ADP và bảng lương phi nông nghiệp tháng 4. Những thông tin này được xem là cơ sở quan trọng để đánh giá triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong thời gian tới.

Dù vàng thường được coi là kênh phòng ngừa rủi ro trước lạm phát và bất ổn địa chính trị, sức hấp dẫn của kim loại quý này có xu hướng suy giảm trong môi trường lãi suất cao do không mang lại lợi suất. Theo ông Bart Melek, vùng giá quanh 4.200 USD/ounce hiện được xem là ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý của vàng. Tuy vậy, trong ngắn hạn, áp lực từ triển vọng lãi suất và sự không chắc chắn của thị trường có thể khiến một bộ phận nhà đầu tư tiếp tục điều chỉnh vị thế, trước khi các yếu tố dài hạn có thể quay lại hỗ trợ giá vào cuối năm./.

giá vàng giá vàng trong nước giá vàng thế giới giá vàng miếng giá vàng nhẫn

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,200 ▼130K 16,500 ▼130K
Kim TT/AVPL 16,200 ▼130K 16,500 ▼130K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,200 ▼130K 16,500 ▼130K
Nguyên Liệu 99.99 15,090 ▼130K 15,290 ▼130K
Nguyên Liệu 99.9 15,040 ▼130K 15,240 ▼130K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 15,890 ▼210K 16,290 ▼210K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 15,840 ▼210K 16,240 ▼210K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 15,770 ▼210K 16,220 ▼210K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 161,700 ▼1800K 164,700 ▼1800K
Hà Nội - PNJ 161,700 ▼1800K 164,700 ▼1800K
Đà Nẵng - PNJ 161,700 ▼1800K 164,700 ▼1800K
Miền Tây - PNJ 161,700 ▼1800K 164,700 ▼1800K
Tây Nguyên - PNJ 161,700 ▼1800K 164,700 ▼1800K
Đông Nam Bộ - PNJ 161,700 ▼1800K 164,700 ▼1800K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,200 ▼80K 16,500 ▼80K
Miếng SJC Nghệ An 16,200 ▼80K 16,500 ▼80K
Miếng SJC Thái Bình 16,200 ▼80K 16,500 ▼80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,200 ▼50K 16,500 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,200 ▼50K 16,500 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,200 ▼50K 16,500 ▼50K
NL 99.90 14,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,000
Trang sức 99.9 15,690 ▼50K 16,390 ▼50K
Trang sức 99.99 15,700 ▼50K 16,400 ▼50K
SJC Giá mua Giá bán
Cập nhật: 05/05/2026 10:30

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18322 18598 19174
CAD 18797 19075 19694
CHF 32935 33320 33969
CNY 0 3815 3907
EUR 30150 30424 31452
GBP 34818 35211 36156
HKD 0 3230 3432
JPY 160 164 171
KRW 0 16 18
NZD 0 15138 15726
SGD 20084 20366 20894
THB 720 783 837
USD (1,2) 26067 0 0
USD (5,10,20) 26108 0 0
USD (50,100) 26136 26156 26366
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,136 26,136 26,366
USD(1-2-5) 25,091 - -
USD(10-20) 25,091 - -
EUR 30,335 30,359 31,628
JPY 163.4 163.69 172.55
GBP 35,073 35,168 36,176
AUD 18,560 18,627 19,219
CAD 19,026 19,087 19,673
CHF 33,254 33,357 34,151
SGD 20,251 20,314 20,996
CNY - 3,793 3,915
HKD 3,303 3,313 3,432
KRW 16.48 17.19 18.6
THB 768.8 778.3 828.47
NZD 15,144 15,285 15,649
SEK - 2,790 2,872
DKK - 4,060 4,179
NOK - 2,798 2,880
LAK - 0.92 1.27
MYR 6,228.92 - 6,991.42
TWD 752.79 - 906.69
SAR - 6,922.17 7,248.8
KWD - 83,909 88,763
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,116 26,146 26,366
EUR 30,208 30,329 31,510
GBP 34,986 35,127 36,137
HKD 3,293 3,306 3,421
CHF 32,985 33,117 34,055
JPY 163.57 164.23 171.69
AUD 18,499 18,573 19,168
SGD 20,264 20,345 20,927
THB 784 787 821
CAD 18,976 19,052 19,631
NZD 15,190 15,722
KRW 17.09 18.77
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26130 26130 26366
AUD 18499 18599 19524
CAD 18976 19076 20093
CHF 33170 33200 34788
CNY 3795.6 3820.6 3955.9
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30324 30354 32076
GBP 35112 35162 36922
HKD 0 3355 0
JPY 164 164.5 175.01
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.4 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2772 0
NZD 0 15238 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2840 0
SGD 20240 20370 21092
THB 0 748.4 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 16200000 16200000 16600000
SBJ 14000000 14000000 16600000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,160 26,210 26,366
USD20 26,160 26,210 26,366
USD1 23,856 26,210 26,366
AUD 18,542 18,642 19,758
EUR 30,461 30,461 31,884
CAD 18,922 19,022 20,340
SGD 20,317 20,467 21,032
JPY 164.43 165.93 170.55
GBP 35,001 35,351 36,232
XAU 16,198,000 0 16,502,000
CNY 0 3,705 0
THB 0 785 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 05/05/2026 10:30

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80