Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Ghi nhận sáng ngày 5/5, giá vàng trong nước điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt hạ giá 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, qua đó đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 5/5. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà giảm không chỉ dừng lại ở vàng miếng, mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn điều chỉnh giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua vào và bán ra, qua đó đưa mặt bằng giá phổ biến dao động trong khoảng 161,7 - 164,7 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng niêm yết ở ngưỡng 162 - 164,9 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới trong phiên sáng 5/5 được ghi nhận quanh mức 4.537 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại Vietcombank, giá vàng quốc tế tương đương khoảng 144,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), qua đó tiếp tục duy trì mức chênh lệch đáng kể, thấp hơn khoảng 20,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng trong nước.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 9 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Diễn biến thị trường cho thấy giá vàng quốc tế đã giảm gần 2% trong phiên đầu tuần, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran leo thang. Những thông tin mới liên quan đến xung đột đã thúc đẩy đồng USD tăng giá, đồng thời làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng rằng mặt bằng lãi suất có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Theo ông Bart Melek - Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, các diễn biến địa chính trị gần đây chưa tạo được niềm tin ổn định cho thị trường, trái lại còn làm dấy lên những quan ngại về lạm phát và phát đi tín hiệu cứng rắn hơn đối với triển vọng lãi suất.

Căng thẳng được đẩy lên cao sau khi giới chức Tiểu vương quốc Fujairah thông tin về một vụ cháy tại khu công nghiệp dầu mỏ, được cho là xuất phát từ một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Song song đó, phía Mỹ cho biết đã triển khai hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường tiến vào Vịnh Ba Tư nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa từ Iran, làm gia tăng rủi ro địa chính trị tại khu vực Trung Đông.

Trong bối cảnh này, đồng USD mạnh lên đã gây áp lực trực tiếp lên giá vàng, do kim loại quý được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Đồng thời, giá dầu Brent tăng hơn 5% cũng góp phần làm gia tăng lo ngại lạm phát, từ đó củng cố kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến.

Thị trường hiện đang hướng sự chú ý tới loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ dự kiến công bố trong tuần, bao gồm số liệu việc làm còn trống, báo cáo việc làm khu vực tư nhân của ADP và bảng lương phi nông nghiệp tháng 4. Những thông tin này được xem là cơ sở quan trọng để đánh giá triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong thời gian tới.

Dù vàng thường được coi là kênh phòng ngừa rủi ro trước lạm phát và bất ổn địa chính trị, sức hấp dẫn của kim loại quý này có xu hướng suy giảm trong môi trường lãi suất cao do không mang lại lợi suất. Theo ông Bart Melek, vùng giá quanh 4.200 USD/ounce hiện được xem là ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý của vàng. Tuy vậy, trong ngắn hạn, áp lực từ triển vọng lãi suất và sự không chắc chắn của thị trường có thể khiến một bộ phận nhà đầu tư tiếp tục điều chỉnh vị thế, trước khi các yếu tố dài hạn có thể quay lại hỗ trợ giá vào cuối năm./.