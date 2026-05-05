Cùng Vietjet tận hưởng mùa hè 2026 với hàng triệu vé khuyến mại giảm 100% trong 3 ngày vàng 5/5 - 7/5/2026

Theo đó, 10 triệu vé giảm 30% (chưa bao gồm thuế, phí) được dành tặng khách hàng chọn bay Deluxe trên tất cả các đường bay trong nước và quốc tế với thời gian bay từ 5/5 đến 31/08/2026. Trải nghiệm hạng vé Deluxe, hành khách tận hưởng dịch vụ trọn gói của Vietjet với hành lý ký gửi lên đến 40kg, miễn phí chọn chỗ ngồi và miễn phí thay đổi hành trình bay.

Hành khách có cơ hội thưởng thức thực đơn các món nóng tươi ngon đặc sắc ẩm thực Việt Nam và thế giới.

Đồng thời, 1 triệu vé giảm giá tới 100% (chưa bao gồm thuế, phí) cũng đang chờ đón những hành khách đặt vé Eco trên tất cả các đường bay của hãng và nhập mã SALE55 tại website www.vietjetair.com và ứng dụng điện thoại Vietjet Air. Hành khách đặt vé Eco trong dịp này còn nhận ngay 20kg hành lý ký gửi miễn phí. Vé Eco khuyến mãi Vietjet áp dụng cho các chuyến bay khởi hành trong giai đoạn từ 5/9/2026 đến 31/3/2027.

Cũng trong giai đoạn này, hành khách khi đặt vé bay còn nhận ngay 1 mã dự thưởng tham gia chương trình quay số trúng thưởng “Bay Vietjet, nhận lộc vàng” mang đến cơ hội trúng 1 lượng vàng 999,9 cùng với nhiều phần quà giá trị khác như 12 chỉ vàng, 36 lượng bạc và nhiều e-voucher mua vé máy bay hấp dẫn.

Với các đường bay phủ khắp Việt Nam và quốc tế, Vietjet mang tới cơ hội thoả sức “Bay khắp thế giới, chạm đỉnh cao mới” cùng người thân, bạn bè, đến với những điểm đến hấp dẫn như Shizuoka, Tokyo, Osaka (Nhật Bản), New Delhi, Bengaluru, Hyderabad (Ấn Độ), Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu (Trung Quốc) cùng nhiều điểm đến nổi bật khắp Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á... đắm mình trong các lễ hội mùa hè và tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Bay cùng Vietjet, hành khách sẽ trải nghiệm hành trình bay hạnh phúc, tràn ngập nụ cười với đội tàu bay tiết kiệm nhiên liệu, thưởng thức thực đơn các món nóng tươi ngon đặc sắc ẩm thực Việt Nam và thế giới như Phở Thìn, Bánh mì, cà phê sữa đá… được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm, cùng những chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc ngay ở độ cao 10.000m./.