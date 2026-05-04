Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 23 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Nam Khánh

11:40 | 04/05/2026
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản (NLTS) tháng 4/2026 của Việt Nam ước đạt 6,05 tỷ USD, giảm 3,8% so với tháng trước và giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu NLTS 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 23,04 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 12,16 tỷ USD, tăng 1,5%; giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 245 triệu USD, tăng 45,5%; giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 3,59 tỷ USD, tăng 11,9%; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 5,82 tỷ USD, tăng 0,8%; giá trị xuất khẩu đầu vào sản xuất đạt 1,22 tỷ USD, tăng 66,2%; giá trị xuất khẩu muối đạt 5,7 triệu USD, tăng 62,4%.

Xét theo vùng lãnh thổ, châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng NLTS chính của Việt Nam với thị phần chiếm 44,1%. Hai thị trường lớn tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu với thị phần lần lượt là 20,9% và 15,8%. Thị phần của 2 khu vực châu Phi và châu Đại Dương nhỏ, chiếm lần lượt 2,3% và 1,4%.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 23 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm. Ảnh minh họa

So với cùng kỳ năm trước, ước giá trị xuất khẩu NLTS chính của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026 sang khu vực châu Á tăng 11,5%; châu Âu tăng 3,7%; châu Đại Dương tăng 19,8%; trong khi châu Mỹ giảm 3,5%; châu Phi giảm 26%.

Xét theo thị trường chi tiết, Trung Quốc với thị phần 21,1%, Hoa Kỳ với thị phần 18,5%, và Nhật Bản với thị phần 7%, là 3 thị trường xuất khẩu các mặt hàng NLTS chính lớn nhất của Việt Nam. So với cùng kỳ năm trước, ước giá trị xuất khẩu NLTS của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026 sang thị trường Trung Quốc tăng 28,8%, Nhật Bản tăng 1,3%, trong khi Hoa Kỳ giảm 4,8%.

Cùng chiều với kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu NLTS tháng 4 năm 2026 của Việt Nam ước đạt 5,06 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước nhưng tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch nhập khẩu NLTS 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 17,65 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông sản đạt 11,51 tỷ USD, tăng 16,2%; giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 1,75 tỷ USD, tăng 25,3%; giá trị nhập khẩu thủy sản đạt 1,05 tỷ USD, tăng 2,7%; giá trị nhập khẩu lâm sản đạt 1,15 tỷ USD, tăng 24,1%; giá trị nhập khẩu đầu vào sản xuất đạt 2,17 tỷ USD, giảm 12,9%; giá trị nhập khẩu muối đạt 14 triệu USD, tăng 72,6%.

Xét theo vùng lãnh thổ, Việt Nam nhập khẩu các mặt hàng NLTS chính nhiều nhất từ các thị trường thuộc khu vực châu Á và châu Mỹ với thị phần lần lượt là 29,8% và 23,7%. Thị phần của 3 khu vực châu Đại Dương, châu Âu và châu Phi nhỏ, lần lượt là 4%, 3,6%, và 3,6%. So với cùng kỳ năm trước, ước giá trị nhập khẩu NLTS chính của Việt Nam 4 tháng đầu năm 2026 từ khu vực châu Á tăng khi châu Âu giảm 4,8%.

Xét theo thị trường chi tiết, Hoa Kỳ, Trung Quốc, và Braxin, là 3 thị trường cung cấp các mặt hàng NLTS chính lớn nhất cho Việt Nam với thị phần lần lượt là 10,4%, 9,3%, và 8,3%. So với cùng kỳ năm trước, ước giá trị nhập khẩu NLTS của Việt Nam 4 tháng đầu năm 2026 từ thị trường Hoa Kỳ tăng 41,7%, Trung Quốc tăng 18,5%, và Braxin tăng 15,3%./.

xuất khẩu nông lâm thủy sản nông nghiệp

Thị trường hàng hóa trong tuần qua vận động quanh một trục rõ ràng: địa chính trị. Khi căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu lên cao, hiệu ứng domino nhanh chóng lan sang các nhóm mặt hàng khác, đặc biệt kéo dòng tiền sang nông sản và nhiên liệu sinh học.
Giá bạc trong nước và quốc tế hôm nay (4/5) biến động khó lường do lãi suất cao gây áp lực. Dù có những nhịp phục hồi trong ngắn hạn, đặc biệt vào cuối tuần, nhưng nhìn tổng thể, kim loại quý này vẫn chưa thoát khỏi xu hướng điều chỉnh nhẹ.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2026 tăng 0,84% so với tháng trước, chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng. Có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng chỉ số giá nhóm giao thông giảm.
Giá lúa gạo hôm nay (4/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang trong bối cảnh giao dịch trầm lắng, nguồn cung thu hẹp cuối vụ. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Giá cao su thế giới hôm nay (4/5) biến động trái chiều giữa các kỳ hạn. Trên sàn Tocom, hợp đồng tháng 6 tăng 0,53% lên 399,10 Yên/kg; tháng 7 giảm 0,06% còn 399,80 Yên/kg. Tại sàn SHFE, tháng 5 tăng 0,20% lên 17.340 Nhân dân tệ/tấn trong khi tháng 7 giảm 0,02% xuống 17.460 Nhân dân tệ/tấn.
Giá heo hơi hôm nay (4/5) khởi sắc tại khu vực miền Nam khi Đồng Nai tăng 1.000 đồng/kg, chạm mốc 70.000 đồng/kg. Trong khi đó, các khu vực còn lại tiếp tục đi ngang.
(TBTCO) - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đẩy mạnh công tác truyền thông hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành.
Giá bạc hôm nay (3/5) đồng loạt tăng khi lực mua quay trở lại, được hỗ trợ bởi yếu tố vĩ mô và tín hiệu kỹ thuật tích cực. Thị trường đang kỳ vọng kim loại này sớm bứt phá các mốc quan trọng.
