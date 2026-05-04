Giá vàng hôm nay ngày 4/5: Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng đến 600.000 đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Ghi nhận trong sáng ngày 4/5, giá vàng trong nước theo cập nhật mới nhất tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như DOJI, PNJ, SJC đồng loạt điều chỉnh tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 163,6 - 166,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 4/5. Nguồn: PV tổng hợp.

Bảo Tín Mạnh Hải và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không điều chỉnh giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra, duy trì mặt bằng giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 163 - 166 triệu đồng/lượng.

Đà tăng không chỉ ở phân khúc vàng miếng mà còn lan toả sang phân khúc vàng nhẫn. Tại DOJI, giá vàng nhẫn tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng niêm yết ở ngưỡng 163,6 - 166,6 triệu đồng/lượng. SJC ghi nhận mức tăng tương tự, đưa giá vàng nhẫn lên mức 163,1 - 166,1 triệu đồng/lượng. Cùng với đó, PNJ tăng 500.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn tăng lên 163,5 - 166,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn không thay đổi so với phiên trước đó, duy trì trong ngưỡng 163 - 165,9 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng giữ nguyên mức giá so với phiên trước đó, giá vàng nhẫn hiện đang giao dịch ở mức 163 - 166 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Cập nhật sáng nay cho thấy giá vàng thế giới đang duy trì quanh ngưỡng 4.603 USD/ounce, gần như không biến động so với thời điểm chốt phiên cuối tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết của Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 146,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 9 giờ 15 phút sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Trước đó, thị trường kim loại quý đã trải qua một tuần điều chỉnh giảm khá mạnh, khi giá lùi về sát mốc 4.600 USD/ounce, thấp hơn khoảng 80 USD so với cuối tuần liền kề. Áp lực giảm chủ yếu đến từ các yếu tố vĩ mô và địa chính trị chưa có nhiều cải thiện rõ rệt.

Cụ thể, căng thẳng tại khu vực Trung Đông vẫn kéo dài mà chưa ghi nhận tín hiệu tích cực. Đồng thời, kết quả cuộc họp chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho thấy sự thiếu đồng thuận giữa các nhà hoạch định chính sách, qua đó làm suy giảm kỳ vọng về khả năng sớm hạ lãi suất. Diễn biến này góp phần củng cố sức mạnh của đồng USD và tạo áp lực lên giá vàng.

Trong bối cảnh đó, triển vọng ngắn hạn của thị trường vàng trở nên kém rõ ràng hơn. Một số ý kiến cho rằng giá có thể phục hồi sau nhịp điều chỉnh mạnh vừa qua, đặc biệt sau khi phản ứng với thông tin từ Fed. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít nhận định vẫn nghiêng về xu hướng giảm khi các tín hiệu kỹ thuật chưa cho thấy sự đảo chiều rõ rệt.

Tuần này, tâm điểm của thị trường sẽ hướng tới loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đáng chú ý là báo cáo việc làm tháng 4. Những thông tin này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm cơ sở để đánh giá triển vọng tăng trưởng, lạm phát và định hướng chính sách tiền tệ, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến của giá vàng trong thời gian tới./.