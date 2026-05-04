Đà Nẵng tăng tốc hút vốn ngoại vào Trung tâm tài chính quốc tế

Tạo lực hút lớn

Cuối tháng 3/2026, tại San Francisco, TP. Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm Tài chính và Công nghệ Việt Nam - Hoa Kỳ, thu hút sự quan tâm của rất nhiều doanh nghiệp và định chế tài chính lớn.

Việc chủ động kể câu chuyện phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại San Francisco - trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới cho thấy, TP. Đà Nẵng không chỉ xúc tiến đầu tư đơn thuần, mà còn thực hiện bước đi chiến lược nhằm kết nối trực tiếp với hệ sinh thái tài chính - công nghệ của Hoa Kỳ, nơi quy tụ các quỹ đầu tư, tập đoàn công nghệ tài chính (fintech) và những nhà tiên phong trong lĩnh vực tài sản số.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng đã đi vào hoạt động, tạo dư địa và động lực tăng trưởng mới cho thành phố.

Sau khi Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) tại Đà Nẵng được thành lập, Đà Nẵng nhanh chóng trở thành địa chỉ “tìm kiếm” không thể bỏ lỡ đối với nhiều định chế tài chính toàn cầu. Điều này được khẳng định, khi có rất nhiều tập đoàn lớn đã trở thành thành viên của VIFC tại Đà Nẵng.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng đã đi vào hoạt động, tạo dư địa và động lực tăng trưởng mới cho thành phố. Ông Đặng Đình Đức - Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành VIFC tại Đà Nẵng cho biết, đến nay, VIFC tại Đà Nẵng có 12 thành viên chính thức. Bên cạnh đó, 11 nhà đầu tư đã được trao Giấy chấp thuận quan tâm và hiện có thêm 12 nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành viên. Ngoài ra, Cơ quan điều hành đã ghi nhận gần 90 nhà đầu tư trong và ngoài nước gửi thư quan tâm trở thành thành viên của VIFC tại Đà Nẵng.

“Nội dung làm việc không chỉ dừng ở tìm hiểu cơ hội đầu tư, mà còn đăng ký hiện diện và triển khai xây dựng hồ sơ, thủ tục xin cấp phép hoạt động cho các dự án cụ thể. Đây là tín hiệu rất quan trọng, cho thấy niềm tin thị trường đang dần hình thành” - ông Đức khẳng định.

Cơ quan điều hành VIFC tại Đà Nẵng cũng đã kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng tiệm cận chuẩn quốc tế, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc. VIFC tại Đà Nẵng đã ký hợp đồng với 1 chuyên gia nước ngoài, từng là giám đốc điều hành một trung tâm tài chính quốc tế để giúp chuẩn hóa quy trình vận hành theo đúng thông lệ quốc tế ngay từ đầu. Đồng thời, đã đạt được thỏa thuận để ký hợp đồng lao động với một số chuyên gia có kinh nghiệm đã và đang làm việc tại các trung tâm tài chính quốc tế trên thế giới dự kiến về làm việc tại Đà Nẵng.

Theo ông Đặng Đình Đức, VIFC tại Đà Nẵng đang nhận được sự quan tâm lớn của các chuyên gia quốc tế. Trong thông báo tuyển dụng nhân sự đợt đầu tiên, Cơ quan điều hành VIFC tại Đà Nẵng đã nhận được 129 hồ sơ ứng tuyển trong chưa đến một tháng.

“Điều này cho thấy sức hút, sự quan tâm vào tiềm năng phát triển của VIFC tại Đà Nẵng. Ngoài ra, Cơ quan điều hành VIFC tại Đà Nẵng đã làm việc với Trường Quản lý và Kinh tế - Đại học Trung Văn Hồng Kông tại Thâm Quyến (Trung Quốc) xúc tiến việc thành lập học viện fintech và tài chính bền vững tại Đà Nẵng, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho VIFC tại Việt Nam” - ông Đức chia sẻ.

Hiện thực hóa khát vọng phát triển

Việt Nam đã chính thức vận hành Trung tâm tài chính quốc tế theo mô hình “một trung tâm - hai điểm đến”, tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng.

Nếu TP. Hồ Chí Minh đóng vai trò trung tâm thị trường vốn truyền thống, thì Đà Nẵng được định vị là trung tâm tài chính số, fintech và đổi mới sáng tạo, tận dụng tối đa lợi thế về công nghệ, hạ tầng, môi trường sống và khả năng triển khai các cơ chế thử nghiệm linh hoạt.

Việc hình thành mô hình kinh tế mới này đánh dấu bước tiến quan trọng của Việt Nam trong việc hội nhập sâu vào thị trường tài chính toàn cầu.

Với Đà Nẵng, VIFC giúp không gian phát triển mới được mở rộng, tăng tiềm năng thu hút mạnh mẽ các dòng vốn đầu tư, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Để phát huy hiệu quả của VIFC, ngoài thu hút nguồn vốn và nhân lực chất lượng cao, Đà Nẵng đang đầu tư mạnh cho hạ tầng số, bao gồm trung tâm dữ liệu, mạng viễn thông tốc độ cao và các nền tảng công nghệ phục vụ giao dịch tài chính.

Bên cạnh 3 khu công nghệ thông tin tập trung và 7 trung tâm dữ liệu, Đà Nẵng còn rót hàng nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công để xây dựng hạ tầng công nghệ. Các doanh nghiệp cũng đầu tư nguồn vốn lớn vào hạ tầng công nghệ, kinh tế số tại Đà Nẵng.

Trong đó, nổi bật là Tập đoàn Viettel đầu tư tòa nhà phần mềm và công nghệ cao Viettel, Trung tâm dữ liệu Viettel tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, trạm cáp quang cập bờ quốc tế ALC, phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến (Fab-Lab)…

Việc xây dựng hệ sinh thái hạ tầng đồng bộ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả vận hành của các tổ chức tài chính, mà còn tạo điều kiện để phát triển các mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ…

Trong lộ trình phát triển VIFC, Đà Nẵng đang đứng trước yêu cầu hoàn thiện nền tảng pháp lý và năng lực thực thi. Theo GS.TS Lê Hồng Hạnh - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), với những loại tài sản mới, hàng hóa và hàng hóa phái sinh, tài sản số, tài sản trí tuệ, tài nguyên dữ liệu hiện diện trong các giao dịch thương mại, đầu tư, nếu tranh chấp phát sinh thì tính phức tạp rất cao. Vì vậy, cơ chế giải quyết tranh chấp phù hợp với bối cảnh mới là đòi hỏi cấp thiết.

“Đối với một đô thị đang hướng tới vai trò trung tâm tài chính - nơi các dòng vốn, các giao dịch phức hợp và các mô hình kinh doanh mới ngày càng gia tăng, thì những thách thức pháp lý càng trở nên rõ nét. Giải quyết tranh chấp không còn là khâu cuối, mà phải được tính đến ngay từ đầu. Đối với Đà Nẵng - nơi đang định hình vai trò trung tâm tài chính với nhiều cơ chế đặc thù, thì yêu cầu này càng trở nên cấp thiết. Một hệ thống pháp lý đủ mạnh không chỉ giúp xử lý tranh chấp, mà còn tạo niềm tin cho nhà đầu tư, qua đó nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư” -GS.TS Lê Hồng Hạnh lưu ý.

Nhanh chóng hoàn thiện bộ máy vận hành, hạ tầng kỹ thuật cùng khung pháp lý, đồng thời hưởng lợi từ các chính sách ưu đãi vượt trội, VIFC tại Đà Nẵng đang hình thành sức hút mạnh mẽ, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư toàn cầu.

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC tại Đà Nẵng nhấn mạnh, trong tổng thể chiến lược phát triển của Đà Nẵng, VIFC được xác định là hạt nhân tài chính, nền tảng thể chế và kênh dẫn dắt các dòng vốn đầu tư, giữ vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa khát vọng phát triển của thành phố.