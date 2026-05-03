Xã hội

Khám, cấp cứu hơn 316 nghìn lượt người bệnh dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Văn Nam

18:40 | 03/05/2026
(TBTCO) - Chiều 3/5, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước vẫn duy trì thường trực 4 cấp, bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị cho 316.870 lượt người bệnh.
Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, trong 24 giờ qua tính từ 7 giờ ngày 2/5 đến 7 giờ ngày 3/5, mặc dù trong dịp nghỉ Lễ nhưng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tại tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các trường đại học, y tế ngành và 34 tỉnh, thành phố đều thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 141.187 lượt người bệnh.

Trong đó, tổng số người bệnh nhập viện điều trị nội trú trong 24h qua là 31.002 người.

Tổng số ca tử vong (bao gồm cả tử vong trước viện và tiên lượng tử vong xin về) là 266 người, trong đó tử vong trước viện là 48 người, tử vong tại viện là 40 người, tiên lượng tử vong xin về là 178 người.

Tổng số người bệnh chuyển viện trong 24h qua là 2.308 người; tổng số người bệnh khỏi bệnh ra viện là 22.252 người.

Khám, cấp cứu hơn 316 nghìn lượt người bệnh dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: TL.

Tổng số người bệnh hiện đang điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh tại thời điểm 7 giờ sáng ngày 3/5 là 250.594 người, trong đó có 3.617 ca nặng, nguy kịch đang được các cơ sở khám, chữa bệnh tích cực theo dõi sát, hồi sức và điều trị tận tình.

Trong 24 giờ qua tính từ 7 giờ ngày 2/5 đến 7 giờ ngày 3/5, tổng số lượt khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông là 2.702 người; trong đó phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 1.102 người, chuyển viện 244 người.

Tử vong nghi do tai nạn giao thông là 15 người, trong đó tử vong trước viện là 11 người, tử vong tại viện là 4 người; số bệnh nhân nghi do tai nạn giao thông tiên lượng tử vong xin về là 7 người.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho hay, tính từ 7 giờ ngày 30/4 đến 7 giờ ngày 3/5, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh đã thường trực, khám và cấp cứu cho 316.870 lượt người bệnh; nhập viện điều trị nội trú cho 91.749 trường hợp; làm thủ tục ra viện cho 67.584 người bệnh. Cũng trong khoảng thời gian đó có 6.637 người chuyển viện; tổng số ca tử vong (gồm cả tử vong trước viện và tiên lượng tử vong xin về) là 730 người.

Theo nhận định của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, mặc dù khối lượng công việc tăng cao, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tại tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh đã thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông; tập trung cấp cứu, hồi sức, điều trị kịp thời cho người bệnh, đặc biệt là các ca nặng, nguy kịch.

Tình hình khám, cấp cứu, nhập viện, tử vong nghi do tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ lễ không có đột biến.
