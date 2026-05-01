Từ bệ phóng 30/4, TP. Hồ Chí Minh vươn tầm cao mới

Thay da đổi thịt từng ngày

Hôm nay nhìn lại, ngày 30/4/1975 với dân tộc ta là ngày khép lại những gian nan, đau khổ nhưng cũng đầy hào sảng, mở ra một chương mới của hòa bình và kiến tạo. Người Việt Nam biết hóa giải bi kịch, để cả dân tộc hòa hợp dưới mái nhà chung.

Những năm gần đây, TP. Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển rất đáng ghi nhận. Nổi bật là lĩnh vực hạ tầng đô thị, thành phố đã tập trung nguồn lực để phát triển quy hoạch đô thị, đặc biệt về giao thông.

Những công trình tiêu biểu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần tạo liên kết vùng, tạo cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, như cầu Phú Mỹ, cầu Sài Gòn 2, cầu Thủ Thiêm, đường Nguyễn Văn Linh, Đại lộ Đông - Tây; các cây cầu vượt thép, hầm chui; xây dựng mới cầu Rạch Chiếc trên xa lộ Hà Nội và dự án mở rộng xa lộ Hà Nội, tuyến đường sắt đô thị số 1 TP. Hồ Chí Minh…

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 vào top 50 đô thị thông minh trên thế giới. Ảnh: Lê Toàn

Giai đoạn 2026 - 2030, TP. Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 77 công trình, dự án giao thông để kéo giảm ùn tắc và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tổng vốn đầu tư khoảng 1,78 triệu tỷ đồng. Đây là một tín hiệu tích cực cho người dân thành phố, khi các vấn đề ùn tắc giao thông sẽ được cải thiện rõ rệt. Việc có các công trình giao thông hiện đại và thông thoáng sẽ giúp cuộc sống của mọi người dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sự sáng tạo, năng động đã góp phần giúp thành phố có thành tích ấn tượng về tốc độ phát triển kinh tế. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của TP. Hồ Chí Minh đạt 8,3%. Tổng giá trị GRDP đạt 3,03 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 8.944 USD, cao gấp 1,7 lần mức bình quân chung cả nước.

Thu ngân sách năm 2025 đạt khoảng 746.438 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu. Vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 8,9 tỷ USD. Toàn thành phố có 59.750 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký và bổ sung hơn 2 triệu tỷ đồng.

Nỗ lực lớn để đạt kỳ vọng mới

Việc hợp nhất TP. Hồ Chí Minh với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là bước ngoặt lịch sử, khi 3 cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ. Đây chính là cơ hội để TP. Hồ Chí Minh vươn lên đạt kỳ vọng mới.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ngày 14/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm từng nói rằng, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đồng bào cả nước đặt nhiều kỳ vọng, thành phố mới sẽ trở thành hình mẫu “siêu đô thị”, hình thành các động lực tăng trưởng mới, vươn lên ngang tầm các đô thị quốc tế...

Đồng thời, Tổng Bí thư nêu rõ, Báo cáo Chính trị trình Đại hội đã quán triệt sâu sắc tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và trách nhiệm tiên phong của TP. Hồ Chí Minh... huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, tạo đột phá về thể chế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, dẫn đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và vươn lên vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu với nền kinh tế tri thức và sáng tạo đặc sắc, văn hóa - xã hội hài hòa, nhân văn, chất lượng sống cao, môi trường xanh, an toàn, đáng sống, thuộc nhóm 100 thành phố có năng lực cạnh tranh, hạnh phúc và bền vững hàng đầu thế giới.

Để biến những kỳ vọng thành hiện thực, TP. Hồ Chí Minh cần những giải pháp đột phá. Thành phố đang lấy ý kiến chuyên gia về đề án Phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Theo dự thảo đề án, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 vào top 50 đô thị thông minh trên thế giới, đến năm 2035 trở thành một trong 3 trung tâm điều hành đô thị thông minh cấp quốc gia, giữ vai trò hạt nhân điều phối dữ liệu, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Đề án nhấn mạnh, phát triển đô thị thông minh không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là chuyển đổi phương thức quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số; ứng dụng AI, mô hình lớn, phân tích dự báo và bản sao số để hỗ trợ ra quyết định, cảnh báo sớm rủi ro, tối ưu hóa vận hành.

Có nhiều điều mới mẻ cần đến những chuyên gia về phát triển đô thị của quốc tế đến đây tham vấn, cũng sẽ có nhiều khó khăn, thách thức mà khi bắt tay vào làm mới phát sinh cần giải quyết. Nhìn lại những thành tựu mà TP. Hồ Chí Minh đã đạt được, những tồn tại đang dần được tháo gỡ, có thể thấy, sự năng động, sáng tạo và quyết tâm dường như luôn chảy trong huyết quản người dân thành phố. Nay có thêm động lực hội tụ 3 cực kinh tế quan trọng, cùng với niềm tự hào chiến thắng 30/4 làm bệ phóng vững chắc, TP. Hồ Chí Minh sẽ vươn tầm cao mới như ước vọng của người dân thành phố và niềm mong chờ của đồng bào cả nước./.