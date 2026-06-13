Giá vàng hôm nay ngày 13/6: Giá vàng bật tăng "phi mã", nhảy thêm 1,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Vàng thế giới hiện giao dịch quanh mức 4.220 USD/ounce, tăng nhẹ so với nyày hoom qua và tương đương khoảng 134,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các loại phí).

So với cách đây một tháng, kim loại quý đã giảm khoảng 455,8 USD/ounce, tương ứng mức giảm 9,75%. Theo đó, giá vàng thế giới hiện thấp hơn khoảng 10,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang có dấu hiệu chững lại sau chuỗi biến động mạnh kéo dài nhiều phiên. Diễn biến này xuất hiện sau giai đoạn điều chỉnh đáng kể của thị trường vàng. Trước đó, giá vàng đã trải qua bốn phiên giảm liên tiếp, mất tổng cộng khoảng 408 USD/ounce, tương đương hơn 9% giá trị.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Đà giảm được kích hoạt sau khi báo cáo việc làm của Mỹ công bố cuối tuần trước cho kết quả tích cực hơn dự báo, qua đó làm gia tăng kỳ vọng nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tốt. Ngay sau thông tin này, giá vàng đã giảm mạnh từ vùng trên 4.500 USD/ounce xuống còn khoảng 4.353 USD/ounce.

Áp lực tiếp tục gia tăng khi dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 được công bố. Báo cáo này khiến giá vàng giảm thêm khoảng 190 USD/ounce trong phiên kế tiếp. Thay vì hỗ trợ vàng với vai trò là tài sản phòng ngừa lạm phát, số liệu CPI lại củng cố quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì chính sách tiền tệ thận trọng trong thời gian dài hơn. Môi trường lãi suất cao và lợi suất thực duy trì ở mức hấp dẫn đang làm giảm sức hút của các tài sản không sinh lãi như vàng.

Tuy nhiên, thị trường vẫn nhận được lực đỡ nhất định từ các yếu tố địa chính trị. Những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục được giới đầu tư theo dõi sát sao, bởi đây là một trong những yếu tố có thể thúc đẩy nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn an toàn. Bên cạnh đó, tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran cũng được xem là biến số quan trọng đối với xu hướng giá vàng trong ngắn hạn. Nếu các nỗ lực ngoại giao gặp trở ngại, nhu cầu trú ẩn có thể gia tăng và hỗ trợ giá kim loại quý phục hồi.

Giá vàng trong nước

Mở cửa phiên giao dịch ngày 13/6, giá vàng trong nước tiếp tục tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ đồng loạt tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lên mức 144 - 147 triệu đồng/lượng. DOJI điều chỉnh tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lên 143,8 - 146,8 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, xu hướng tăng giá cũng diễn ra tại nhiều doanh nghiệp. PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá niêm yết lên mức 144 - 147 triệu đồng/lượng. DOJI tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, hiện giao dịch ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng. Riêng Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý điều chỉnh giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn xuống còn 140 - 145 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 13/6. Nguồn: PV tổng hợp.

Trước đó, kết phiên giao dịch ngày 12/6, giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cùng tăng 9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá niêm yết lên mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng. DOJI tăng 9,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 7,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện giao dịch ở mức 142,9 - 145,9 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, giá cũng tăng trên diện rộng. PNJ và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý điều chỉnh tăng 9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, lên mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu tăng 8,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 6,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn lên 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng. DOJI tăng 9,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 7,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh tăng 8,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 6,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch lên 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng.