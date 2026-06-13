Tài chính

Thúc đẩy khả năng tiếp cận nguồn tài chính từ UKEF cho các dự án trọng điểm tại Việt Nam

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
11:33 | 13/06/2026
(TBTCO) - Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) vừa họp với Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu Vương quốc Anh (UKEF) vào ngày 12/6/2026 nhằm thảo luận về cơ chế tài trợ của các tổ chức tín dụng xuất khẩu (ECA) và khả năng tiếp cận nguồn tài chính từ UKEF cho các dự án trọng điểm tại Việt Nam.
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Tham dự buổi làm việc có ông Matt Western - Nghị sĩ Quốc hội, Đặc phái viên Thương mại của Chính phủ Vương quốc Anh; đại diện UKEF, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam; cùng lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực hạ tầng, năng lượng và tài chính.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại đánh giá cao sự hợp tác ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Bộ Tài chính và UKEF: Hiện thực hóa cam kết đối tác chiến lược toàn diện
Ông Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Theo ông Phạm Tuấn Anh, việc ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa Bộ Tài chính Việt Nam và UKEF vào tháng 10/2025 đã mở ra một khuôn khổ hợp tác mới. Đây là nền tảng quan trọng giúp Việt Nam huy động nguồn lực tài chính quốc tế, đáp ứng nhu cầu đầu tư khổng lồ cho hạ tầng chiến lược, giao thông đô thị, năng lượng và chuyển đổi xanh trong giai đoạn tăng trưởng cao và bền vững hiện nay.

Về phía Vương quốc Anh, ông Matt Western khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Anh trong việc đồng hành cùng Việt Nam phát triển hạ tầng và năng lượng sạch. Minh chứng rõ nét nhất cho cam kết lâu dài này chính là gói hỗ trợ tài chính trị giá 5 tỷ bảng Anh mà UKEF dành cho Việt Nam.

Bộ Tài chính và UKEF: Hiện thực hóa cam kết đối tác chiến lược toàn diện
Ông Matt Western - Nghị sĩ Quốc hội, Đặc phái viên Thương mại của Chính phủ Vương quốc Anh phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Cũng tại buổi làm việc, các chuyên gia từ UKEF và Ngân hàng Standard Chartered đã trình bày chi tiết về cơ chế tài trợ ECA (ECA Financing), các điều khoản tài chính dự kiến áp dụng và chia sẻ những bài học thực tế từ các dự án thành công trên thế giới.

Trong phần thảo luận chuyên sâu, đại diện các đơn vị, doanh nghiệp lớn của Việt Nam đã giới thiệu hàng loạt dự án trọng điểm đang được nghiên cứu và triển khai, mở ra cơ hội hợp tác lớn:

Về lĩnh vực giao thông đô thị, Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TP. Hồ Chí Minh (HURC) trình bày kế hoạch nâng cấp nhằm tối ưu hóa hiệu quả khai thác và dịch vụ; Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh (MAUR) giới thiệu các dự án ưu tiên sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) đề xuất các dự án đường sắt đô thị trọng điểm nhằm giải quyết bài toán giao thông đô thị sắp tới.

Bộ Tài chính và UKEF: Hiện thực hóa cam kết đối tác chiến lược toàn diện
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Đức Minh

Về lĩnh vực năng lượng và chuyển dịch xanh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trình bày tổng quan dự án Truyền tải điện cao áp một chiều (HVDC), giúp nâng cao năng lực truyền tải quốc gia và hỗ trợ chuyển dịch năng lượng.

Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) giới thiệu dự án điện gió ngoài khơi 1,2 GW cùng kế hoạch phát triển chuỗi cung ứng toàn diện cho ngành công nghiệp điện gió.

Kết thúc buổi làm việc, các bên thống nhất sẽ tiếp tục duy trì các phiên trao đổi kỹ thuật, phối hợp rà soát chặt chẽ danh mục dự án tiềm năng và nghiên cứu phương án huy động vốn tối ưu thông qua các cơ chế hỗ trợ của UKEF.

Bộ Tài chính và UKEF cam kết trong thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành sát sao cùng các cơ quan, doanh nghiệp liên quan nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai thực tế, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác tài chính chiến lược giữa hai quốc gia./.

Đức Minh
Từ khóa:
tài chính việt nam hợp tác tài chính đối tác chiến lược Cơ chế tài trợ nguồn tài chính tài trợ xuất khẩu

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