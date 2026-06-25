Bộ Tài chính Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chính sách thu hút đầu tư nước ngoài với Cuba

Tham dự buổi tiếp có Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc bày tỏ chào mừng Thứ trưởng Yanet Vazquez Valdes cùng Đoàn công tác Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba sang thăm và làm việc tại Việt Nam để nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm xây dựng và thực thi chính sách đầu tư nước ngoài phục vụ quá trình xây dựng Luật Đầu tư nước ngoài mới của Cuba.

Thứ trưởng tin tưởng, chuyến công tác của Đoàn lần này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba; đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, thương mại và phát triển doanh nghiệp giữa hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ quý báu, thủy chung và tình nghĩa mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Câu nói bất hủ của Lãnh tụ Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” đã trở thành biểu tượng sinh động của tình đoàn kết quốc tế trong sáng và là tài sản tinh thần vô giá của quan hệ Việt Nam – Cuba, Thứ trưởng phát biểu.

Ghi nhận những bước tiến của Cuba thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh: “Chúng tôi cũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Cuba trong việc triển khai các biện pháp cải cách kinh tế thời gian qua, bao gồm mở rộng không gian cho khu vực tư nhân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước”.

Theo Thứ trưởng, trong quá trình phát triển kinh tế, Việt Nam luôn xác định đầu tư nước ngoài là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc gia, là động lực thúc đẩy tăng trưởng, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất lao động, mở rộng xuất khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Nhìn lại tiến trình phát triển của đất nước, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, năm 1986 chính là bước ngoặt quan trọng nhất làm thay đổi toàn diện diện mạo Việt Nam khi Đảng và Nhà nước quyết định thực hiện chính sách mở cửa kinh tế. Quyết sách này đã mở ra không gian phát triển mạnh mẽ cho các nhà đầu tư nước ngoài và khu vực doanh nghiệp tư nhân, song hành cùng việc thúc đẩy đầu tư công từ nguồn lực Nhà nước.

Từ thực tiễn đó, một bài học mấu chốt đã được đúc rút: Nội lực là vô cùng quan trọng, nhưng một mình nội lực thì không đủ; cần phải kích hoạt và khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực từ khu vực tư nhân và dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Chia sẻ sâu hơn về phương thức quản trị khi mở cửa, Thứ trưởng nhấn mạnh hai điểm then chốt: Một là xây dựng hành lang pháp lý vững chắc (như các đạo luật mà phía Cuba đang chủ trương soạn thảo) và hai là tổ chức bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả.

Một trong những nội dung trọng tâm được Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh trong việc thu hút đầu tư suốt hơn ba thập kỷ qua chính là hai chữ “Niềm tin”. Đây được coi là điều kiện tiên quyết tạo nên sức hút của môi trường đầu tư Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, Bộ Tài chính Việt Nam luôn sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm hoặc thực tiễn để Chính phủ Cuba áp dụng vào quá trình hoạch định chính sách kinh tế và đổi mới tại đất nước mình.

Thứ trưởng Yanet Vazquez Valdes phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thay mặt đoàn công tác, Thứ trưởng Yanet Vazquez Valdes cảm ơn những thông điệp quan trọng mà Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc đã chia sẻ, đồng thời khẳng định đã ghi nhận đầy đủ để phục vụ quá trình làm việc với các cục, vụ của Bộ Tài chính Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba thẳng thắn chia sẻ, Cuba hiện đang trong quá trình định hình và xây dựng một loạt văn bản pháp luật nền tảng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội. Trước yêu cầu cấp bách của thực tiễn, Chính phủ Cuba đã đặt trọn niềm tin và quyết định lựa chọn Việt Nam là nơi để nghiên cứu, đúc rút các bài học kinh nghiệm.

“Chúng tôi đánh giá rất cao sự sẵn sàng chia sẻ của Bộ Tài chính Việt Nam. Phía các bạn đã xây dựng một chương trình hoạt động vô cùng chi tiết, đáp ứng chính xác những đề nghị và nhu cầu nghiên cứu của chúng tôi”, Thứ trưởng Yanet Vazquez Valdes bày tỏ sự trân trọng trước sự đón tiếp chu đáo của Bộ Tài chính Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Yanet Vazquez Valdes và thành viên hai bên chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng Yanet Vazquez Valdes, việc tiếp cận thông tin đa chiều, thẳng thắn từ phía Bộ Tài chính Việt Nam kỳ vọng sẽ giúp Cuba rút ngắn đáng kể quá trình thử nghiệm và triển khai thực tế các chủ trương chính sách mới, từ đó đẩy nhanh tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế đất nước.