Nguồn cung nông sản dồi dào, giá cả cơ bản ổn định trong nửa đầu năm 2026

Nguồn cung bảo đảm, không xuất hiện các đợt tăng giá đột biến

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa gửi Bộ Tài chính, trong quý II và 6 tháng đầu năm 2026, nguồn cung các mặt hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu được bảo đảm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu.

Thị trường không xuất hiện tình trạng thiếu hàng hay các đợt tăng giá đột biến nhờ việc theo dõi sát diễn biến cung - cầu, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện thời tiết.

Đối với lúa gạo, dù diện tích gieo cấy cả nước giảm 3,7% so với cùng kỳ, xuống còn 4,57 triệu ha, nhưng sản lượng lúa Đông Xuân vẫn đạt khoảng 15,2 triệu tấn. Xuất khẩu gạo đạt 5 triệu tấn, tương đương 2,36 tỷ USD, tăng 5,7% về sản lượng. Giá gạo trong nước nhìn chung ổn định khi vụ Đông Xuân kết thúc và các địa phương tập trung thu hoạch lúa Hè Thu.

6 tháng đầu năm, giá gạo trong nước nhìn chung ổn định. Ảnh minh họa

6 tháng đầu năm, giá thu mua gạo nguyên liệu thành phẩm gạo 5% tấm đạt 14.048 đồng/kg, tăng 1.644 đồng/kg so với 6 tháng cuối năm 2025; gạo 25% tấm đạt 13.044 đồng/kg, giảm 74 đồng/kg.

Nhóm rau quả tiếp tục là điểm sáng của ngành nông nghiệp. Kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm ước đạt 3,65 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn cung dồi dào từ các vùng sản xuất trọng điểm giúp giá rau củ tương đối ổn định, dù một số mặt hàng tăng cục bộ do nắng nóng kéo dài. Trên thị trường trái cây, giá vải thiều tăng nhờ nhu cầu xuất khẩu cao, trong khi xoài và sầu riêng giảm giá do bước vào chính vụ thu hoạch.

“Thị trường trái cây duy trì sôi động với nguồn cung dồi dào từ Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và các tỉnh phía Bắc. Giá vải thiều tăng do sản lượng giảm trong khi nhu cầu tiêu thụ và xuất khẩu tăng; giá vải loại đẹp dao động 35.000-50.000 đồng/kg, tăng khoảng 4.300 đồng/kg so với tháng trước. Ngược lại, giá xoài và sầu riêng giảm so với Quý I/2026 do bước vào chính vụ thu hoạch. Trong quý II/2026, giá xoài Cát Hòa Lộc bình quân đạt 49.078 đồng/kg, giảm 20,8%; giá sầu riêng Ri6 đạt 48.157 đồng/kg, giảm 29,7% so với Quý I/2026. Tuy vậy, tính chung 6 tháng đầu năm 2026, giá sầu riêng và một số loại trái cây chủ lực vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm trước”- báo cáo nêu rõ.

Lĩnh vực chăn nuôi ghi nhận sự phục hồi tích cực khi tổng đàn lợn tăng 2,8%, đàn gia cầm tăng 3,5%. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt gần 2,94 triệu tấn, tăng 8,6%; sản lượng thịt gia cầm đạt 1,41 triệu tấn, tăng 9,5%. Giá lợn hơi trong Quý II tăng trở lại lên mức 67.000-68.000 đồng/kg do nhu cầu tiêu dùng phục hồi, trong khi giá gia cầm và trứng vẫn duy trì ổn định nhờ nguồn cung dồi dào.

Thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với sản lượng 6 tháng đầu năm đạt khoảng 4,85 triệu tấn, tăng 3,4%; kim ngạch xuất khẩu đạt 5,77 tỷ USD, tăng 12,8%. Giá cá tra vẫn ở mức cao, mang lại lợi nhuận tốt cho người nuôi, trong khi giá tôm thẻ chân trắng giảm so với cuối năm 2025.

Áp lực từ chi phí đầu vào và giải pháp điều hành những tháng cuối năm

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, thị trường nông nghiệp đang chịu tác động ngày càng rõ nét từ những biến động địa chính trị quốc tế. Xung đột tại Trung Đông khiến chi phí logistics tăng cao, kéo theo giá phân bón và thức ăn chăn nuôi trong nước tăng mạnh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, giá nhiều loại phân bón đã tăng từ 5-9% so với cuối năm 2025, trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng từ 100-300 đồng/kg sản phẩm do chi phí nguyên liệu nhập khẩu leo thang. Tuy nhiên, nguồn cung các mặt hàng này vẫn được bảo đảm và chưa gây ra nguy cơ đứt gãy thị trường hay tạo áp lực lớn lên lạm phát.

Dự báo trong quý III và những tháng cuối năm 2026, giá lợn hơi có thể tăng nhẹ trong ngắn hạn do chi phí vận chuyển gia tăng, song sẽ dần ổn định khi nguồn cung tiếp tục được bổ sung. Giá gia cầm được dự báo duy trì ở mức thấp do cung vượt cầu, trong khi giá trứng có khả năng phục hồi khi nhu cầu chế biến thực phẩm tăng lên.

Đối với phân bón và thức ăn chăn nuôi, áp lực tăng giá vẫn hiện hữu nếu các tuyến vận tải quốc tế qua khu vực Trung Đông chưa được khơi thông hoàn toàn. Giá thức ăn chăn nuôi được dự báo tăng thêm khoảng 3-5% trong quý III do giá ngô, đậu tương và lúa mì nhập khẩu chưa giảm đáng kể.

Triển vọng của ngành thủy sản được đánh giá khả quan trong quý III/2026.

Trong khi đó, triển vọng của ngành thủy sản được đánh giá khả quan hơn. Giá tôm thẻ chân trắng được kỳ vọng phục hồi nhờ nhu cầu nhập khẩu tăng trở lại từ các thị trường lớn, còn giá cá tra nguyên liệu nhiều khả năng tiếp tục neo ở mức cao do nguồn cung chưa phục hồi hoàn toàn.

Quý III là thời điểm các nhà nhập khẩu toàn cầu tổng lực gom hàng để chuẩn bị cho chuỗi lễ hội cuối năm (Giáng sinh) và đầu năm mới 2027. Dự báo giá tôm và cá tra nguyên liệu sẽ phục hồi trong Quý III năm 2026 khi nguồn cung khan hiếm hơn, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu của Việt Nam tích cực gom hàng để chuẩn bị cho đợt làm hàng xuất khẩu cao điểm của cuối năm.

Để bảo đảm ổn định thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đồng thời chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với thiên tai, dịch bệnh.

Bộ cũng đề xuất Chính phủ và Ban Chỉ đạo điều hành giá nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp trước áp lực gia tăng của chi phí đầu vào thông qua các biện pháp bình ổn giá, hỗ trợ vốn và tăng cường dự trữ quốc gia.

Song song với đó, Bộ Công thương được đề nghị phối hợp điều tiết nhập khẩu phân bón, thức ăn chăn nuôi và xây dựng cơ chế bình ổn đối với các mặt hàng đầu vào chiến lược khi thị trường thế giới xuất hiện những biến động bất thường, góp phần giữ vững ổn định sản xuất nông nghiệp và kiểm soát mặt bằng giá trong năm 2026./.