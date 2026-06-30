Thị trường

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng:

Truy xuất nguồn gốc là chìa khóa nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt

Khánh Linh

Khánh Linh

[email protected]
21:09 | 30/06/2026
(TBTCO) - Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam chính thức đi vào hoạt động sau thời gian thí điểm thành công, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số ngành nông nghiệp. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, truy xuất nguồn gốc là nền tảng để minh bạch chuỗi sản xuất, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và gia tăng sức cạnh tranh cho nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
aa
Cần số hóa truy xuất nguồn gốc nông sản, thực phẩm Xã hội hóa hoạt động truy xuất nguồn gốc nông sản

Ngày 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản chính thức hoạt động sau thời gian thí điểm thành công đối với sản phẩm sầu riêng xuất khẩu. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Hệ thống tích hợp thông tin, dữ liệu truy xuất nguồn gốc của trên 18.500 sản phẩm

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc đưa Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam vào hoạt động thể hiện quyết tâm của Bộ trong việc lấy dữ liệu làm nền tảng phục vụ quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, phát triển thị trường và nâng cao uy tín, giá trị nông sản Việt Nam.

Không chỉ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tra cứu, xác thực thông tin sản phẩm, Hệ thống còn hình thành nền tảng dữ liệu dùng chung, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ và liên thông với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp giải pháp truy xuất nguồn gốc.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam được xây dựng gồm 3 hợp phần chính: Hợp phần dành cho người dân tra cứu thông tin; Hợp phần quản trị phục vụ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các chủ thể tham gia chuỗi; Ứng dụng cài đặt trên điện thoại di động, thiết bị thông minh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Truy xuất nguồn gốc là chìa khóa nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (thứ 2 từ phải sang) cùng các đại biểu quét mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản. Ảnh: Khánh Linh

Hệ thống được phát triển theo kiến trúc hiện đại, hướng dịch vụ, mở rộng linh hoạt, bảo đảm vận hành liên tục, đáp ứng yêu cầu của một nền tảng dùng chung cấp quốc gia trong lĩnh vực nông nghiệp. Điểm mới quan trọng của Hệ thống là khả năng xác thực, minh bạch và bảo đảm toàn vẹn dữ liệu thông qua ký số điện tử, công nghệ chuỗi khối; định danh sản phẩm theo chuẩn GS1 quốc tế, mã QR theo GS1 Digital Link; trao đổi dữ liệu theo chuẩn thống nhất, tạo điều kiện để nhiều đơn vị giải pháp cùng tham gia, không phụ thuộc vào một nhà cung cấp công nghệ riêng lẻ.

Theo kết quả kiểm thử, Hệ thống có khả năng đáp ứng khoảng 1.000 lượt tra cứu/giây; 30.000 người quét tem truy xuất đồng thời; trên 85 triệu lượt quét tem truy xuất/ngày và khoảng 50 bản tin dữ liệu dung lượng 2 MB/giây. Đây là cơ sở kỹ thuật quan trọng để Hệ thống có thể mở rộng khi triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Đến nay, Hệ thống đã tích hợp thông tin, dữ liệu truy xuất nguồn gốc của trên 18.500 sản phẩm, thuộc 181 nhóm sản phẩm của 170 doanh nghiệp tại 24/34 tỉnh, thành phố. Đối với sản phẩm sầu riêng xuất khẩu, đã có 16 doanh nghiệp tham gia thí điểm; bước đầu có 6 container của các doanh nghiệp xuất khẩu thành công sang thị trường Trung Quốc thông qua việc áp dụng truy xuất nguồn gốc điện tử trên Hệ thống của Bộ.

Hệ thống đã và đang được kết nối với các đơn vị cung cấp giải pháp truy xuất nguồn gốc, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu, nhập khẩu nông sản; các địa phương đã có hệ thống truy xuất nguồn gốc; đồng thời bảo đảm yêu cầu kết nối, liên thông với các bộ, ngành liên quan và Trung tâm Dữ liệu quốc gia thuộc Bộ Công an theo quy định về an toàn thông tin, an ninh mạng.

Đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc các ngành hàng chủ lực

Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định, việc chính thức đưa Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản vào vận hành là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số ngành nông nghiệp và môi trường. Hệ thống sẽ góp phần minh bạch hóa toàn bộ chuỗi sản xuất, truy xuất đầy đủ nguồn gốc, xuất xứ nông sản, qua đó bảo đảm chất lượng, củng cố uy tín và gia tăng giá trị cho nông sản Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng, nông nghiệp luôn giữ vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng ổn định trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu xuất khẩu trên 74 tỷ USD trong năm 2026, ngành nông nghiệp sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khi thị trường quốc tế biến động phức tạp và các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Truy xuất nguồn gốc là chìa khóa nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt
Quang cảnh lễ công bố. Ảnh: Khánh Linh

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, truy xuất nguồn gốc không còn là yêu cầu riêng của một số mặt hàng hay thị trường xuất khẩu, mà đã trở thành xu thế tất yếu trong quản lý chất lượng, minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Muốn phát triển bền vững và chinh phục các thị trường khó tính, nông sản Việt Nam phải xây dựng được thương hiệu trên nền tảng truy xuất nguồn gốc hiệu quả, có trọng tâm và khả thi.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm triển khai truy xuất nguồn gốc đối với các ngành hàng chủ lực, sản phẩm có sản lượng lớn, giá trị kinh tế cao, phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu, ưu tiên các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, tiêu chuẩn, hạ tầng dữ liệu và Hệ thống truy xuất nguồn gốc để từng bước mở rộng sang các nhóm sản phẩm có yêu cầu quản lý nghiêm ngặt hơn.

Theo Phó Thủ tướng, truy xuất nguồn gốc phải được coi là công cụ nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam, không phải là một thủ tục hành chính phát sinh, vì vậy cần có hướng dẫn đơn giản, dễ tiếp cận, phù hợp với thực tiễn sản xuất của người dân.

Về công tác quản lý nhà nước, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành tiếp tục rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính; không để các quy trình kỹ thuật, quy định nội bộ bị biến thành rào cản hoặc phát sinh thủ tục gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp./.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp và các đơn vị công nghệ để mở rộng phạm vi triển khai Hệ thống; ưu tiên các nhóm sản phẩm nông, lâm, thủy sản chủ lực, sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm có yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và minh bạch nguồn gốc. Đồng thời, sẽ tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân tham gia cập nhật, khai thác, sử dụng Hệ thống một cách hiệu quả, thiết thực.
Khánh Linh
Từ khóa:
hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng

Bài liên quan

Nguồn cung nông sản dồi dào, giá cả cơ bản ổn định trong nửa đầu năm 2026

Nguồn cung nông sản dồi dào, giá cả cơ bản ổn định trong nửa đầu năm 2026

Hàng loạt thị trường siết rào cản SPS: Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản đối mặt yêu cầu mới

Hàng loạt thị trường siết rào cản SPS: Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản đối mặt yêu cầu mới

Nâng cấp chuỗi giá trị để nông sản Việt giữ thị phần tại Trung Quốc

Nâng cấp chuỗi giá trị để nông sản Việt giữ thị phần tại Trung Quốc

Dành cho bạn

Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7 tại khu vực trung tâm

Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7 tại khu vực trung tâm

Kho bạc Nhà nước khu vực I quyết tâm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách, giải ngân đầu tư công năm 2026

Kho bạc Nhà nước khu vực I quyết tâm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách, giải ngân đầu tư công năm 2026

Chính sách tài khóa nỗ lực hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Chính sách tài khóa nỗ lực hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Chứng khoán ngày 30/6: VN-Index giữ sắc xanh, nhịp hồi vẫn cần thêm lực đẩy của dòng tiền

Chứng khoán ngày 30/6: VN-Index giữ sắc xanh, nhịp hồi vẫn cần thêm lực đẩy của dòng tiền

Chứng khoán phái sinh ngày 30/6: VN30-Index tạm rời mốc 2.000 điểm, giao dịch thận trọng

Chứng khoán phái sinh ngày 30/6: VN30-Index tạm rời mốc 2.000 điểm, giao dịch thận trọng

Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Đọc thêm

Triển vọng phục hồi của giá đậu tương tiếp tục chịu sức ép

Triển vọng phục hồi của giá đậu tương tiếp tục chịu sức ép

(TBTCO) - Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), áp lực giảm giá của mặt hàng đậu tương chủ yếu đến từ hoạt động bán ròng của các quỹ đầu cơ trước thời điểm Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố báo cáo, trong bối cảnh điều kiện thời tiết tại Mỹ đang cải thiện rõ rệt.
Ngày 30/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm mạnh

Ngày 30/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm mạnh

Giá bạc hôm nay (30/6) tiếp tục ghi nhận diễn biến kém tích cực, đồng loạt giảm mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới.
Ngày 30/6: Giá heo hơi xuống thấp nhất 61.000 đồng/kg

Ngày 30/6: Giá heo hơi xuống thấp nhất 61.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (30/6) giảm nhẹ tại một số địa phương thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Trong khi đó, thị trường miền Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 61.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.
Ngày 30/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa đi ngang

Ngày 30/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa đi ngang

Giá lúa hôm nay (30/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động; gạo nguyên liệu xuất khẩu trong nước tăng. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 100 đồng/kg, dao động ở mức 9.200 - 9.300 đồng/kg.
Ngày 30/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu giữ vững mốc 139.000 đồng/kg

Ngày 30/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu giữ vững mốc 139.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (30/6) duy trì ổn định, trong khi các hợp đồng giao gần trên hai sàn quốc tế tăng mạnh hơn đáng kể so với kỳ hạn xa; Giá tiêu tiếp tục đi ngang tại các vùng nguyên liệu trọng điểm, dao động trong khoảng 137.000 - 139.000 đồng/kg.
Ngày 30/6: Giá cao su trên các sàn giao dịch chính tại châu Á tiếp tục giảm

Ngày 30/6: Giá cao su trên các sàn giao dịch chính tại châu Á tiếp tục giảm

Giá cao su kỳ hạn trên các sàn giao dịch chính tại châu Á hôm nay (30/6) tiếp tục đi xuống do lo ngại nguồn cung cải thiện trong thời gian tới. Trong khi đó, thị trường cao su trong nước vẫn duy trì mặt bằng giá ổn định tại các doanh nghiệp thu mua lớn.
PVFCCo - Phú Mỹ và tỉnh Đắk Lắk hợp tác thúc đẩy đầu tư trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp công nghệ cao

PVFCCo - Phú Mỹ và tỉnh Đắk Lắk hợp tác thúc đẩy đầu tư trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp công nghệ cao

(TBTCO) - Ngày 27/6/2026, tại tỉnh Đắk Lắk, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) và UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về việc nghiên cứu, khảo sát cơ hội đầu tư Dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp Công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.
Ngày 29/6: Giá bạc giảm mạnh đầu tuần

Ngày 29/6: Giá bạc giảm mạnh đầu tuần

Giá bạc hôm nay (29/6) tiếp tục suy yếu khi bạc thế giới giảm mạnh xuống dưới mốc 60 USD/ounce, kéo theo thị trường trong nước trầm lắng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đối ngoại và hội nhập quốc tế phải phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển đất nước

Đối ngoại và hội nhập quốc tế phải phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển đất nước

Đề xuất 4 tỷ lệ an toàn mới tiến gần Basel III, "phép thử" mới với các ngân hàng

Đề xuất 4 tỷ lệ an toàn mới tiến gần Basel III, "phép thử" mới với các ngân hàng

Quảng Ninh công bố 5 quy hoạch chiến lược

Quảng Ninh công bố 5 quy hoạch chiến lược

Truy xuất nguồn gốc là chìa khóa nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt

Truy xuất nguồn gốc là chìa khóa nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt

Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng tốc cho mục tiêu thu trên 800.000 tỷ đồng

Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng tốc cho mục tiêu thu trên 800.000 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Công bố thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Công bố thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu: Thêm dư địa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu: Thêm dư địa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Giá vàng hôm nay ngày 30/6: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lùi sát mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 30/6: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lùi sát mốc 4.000 USD/ounce