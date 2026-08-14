Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Công nghệ phải tạo ra giá trị gia tăng cụ thể cho nền kinh tế

Khung pháp lý đã cơ bản hoàn thiện

Ngày 14/8, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng UBND TP. Hồ Chí Minh, Hội Truyền thông - Điện tử TP. Hồ Chí Minh và các đối tác tổ chức Ngày hội Công nghệ TP. Hồ Chí Minh - Conviction 2026.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho biết, Nghị quyết số 57-NQ/TW đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực phát triển quan trọng của đất nước trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Conviction 2026. Ảnh: BTC Conviction 2026 cung cấp.

Tinh thần đó tiếp tục được khẳng định tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Nghị quyết tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số cho giai đoạn 2026 - 2030.

Năm 2025, kinh tế số chiếm khoảng 14,02% GDP. Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP; tầm nhìn đến năm 2045 là tối thiểu 50%.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết thêm, thời gian qua, Chính phủ đã tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo… Đến nay, hành lang pháp lý, thể chế cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã cơ bản được hoàn thiện.

Đặc biệt, tư duy quản lý đã có sự chuyển biến mạnh mẽ từ kiểm soát quy trình đầu vào sang quản lý kết quả đầu ra.

“Chúng ta chuyển từ quản lý hành chính sang kiến tạo hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm cụ thể. Đồng thời, thiết lập nhiều khái niệm mang tính chuyên môn như công nghệ chiến lược, thử nghiệm có kiểm soát” - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nói.

Công nghệ phải tạo ra giá trị thực

Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, với hơn 80.000 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những nền kinh tế công nghệ bứt phá nhanh tại Đông Nam Á.

Trong đó, những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu như Viettel, FPT, VNPT và CMC không chỉ tiên phong làm chủ công nghệ, mà còn tự tin vươn ra thị trường quốc tế, ghi dấu ấn trí tuệ Việt Nam trên bản đồ chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo Phó Thủ tướng, sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp công nghệ, các định chế tài chính, quỹ đầu tư, chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học và các đối tác trong và ngoài nước tại hội nghị là điều kiện thuận lợi để kết nối chính sách, công nghệ, nguồn lực và thị trường.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trọng tâm của sự phát triển phải là các doanh nghiệp công nghệ. Cộng đồng doanh nghiệp phát triển thì các chủ thể trong hệ sinh thái mới phát triển, đất nước mới phát triển.

“Các doanh nghiệp phải khẳng định được vị thế hạt nhân, trung tâm, không dừng lại ở vai trò là người thụ hưởng thụ động. Phải chủ động đặt hàng, đặt ra những bài toán lớn và biến công nghệ thành giá trị gia tăng cụ thể cho nền kinh tế”. - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng

Với tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị các phiên trao đổi, thảo luận tại Conviction 2026 tập trung vào một số nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, công nghệ phải giải quyết các bài toán thực tiễn và tạo ra giá trị. Thứ hai, kết nối thực chất giữa chính sách, công nghệ, nguồn vốn và thị trường. Thứ ba, đổi mới sáng tạo phải gắn với an toàn, an ninh và trách nhiệm.

Theo Phó Thủ tướng, ngay từ khâu nghiên cứu, thiết kế, phát triển và thử nghiệm, các công nghệ như trí tuệ nhân tạo và chuỗi khối cần được phát triển trên cơ sở quản trị rủi ro phù hợp. Cùng với đó là yêu cầu bảo vệ dữ liệu, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; bảo đảm an ninh mạng, an toàn hệ thống và niềm tin của xã hội.

“Chúng ta khuyến khích mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, thử nghiệm những mô hình mới, nhưng phải trong khuôn khổ minh bạch, có kiểm soát và phù hợp với pháp luật của Việt Nam” - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục tiên phong mở đường

Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp lớn nhất cả nước, sở hữu cộng đồng doanh nghiệp có nội lực dồi dào, quy mô thị trường lớn và khả năng kết nối sâu rộng với các trung tâm công nghệ, tài chính trong khu vực và trên thế giới.

Chính phủ đặt niềm tin và kỳ vọng TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò tiên phong mở đường, trở thành nơi ươm mầm, thử nghiệm và lan tỏa những mô hình, sản phẩm và cách làm mới. Qua đó, TP. Hồ Chí Minh vừa dẫn dắt tăng trưởng, vừa đóng góp những bài học thực tiễn cho quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách và nhân rộng các mô hình hiệu quả trên phạm vi cả nước.

Đối với VCCI, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy vai trò đại diện, cầu nối góp ý chính sách, hỗ trợ và kết nối để doanh nghiệp Việt Nam tự tin, chủ động làm chủ công nghệ, phát triển các sản phẩm có giá trị cao và từng bước vươn ra thị trường toàn cầu.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Phó Thủ tướng đề nghị coi nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa sản phẩm công nghệ là chìa khóa sống còn trong thời gian tới.

Các tập đoàn, doanh nghiệp cần thể hiện vai trò dẫn dắt, chủ động mở rộng hệ sinh thái, tạo dư địa để các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp cùng phát triển và bứt phá.

Đối với các nhà đầu tư, Phó Thủ tướng đề nghị thể hiện tầm nhìn dài hạn, mạnh dạn đồng hành cùng những công nghệ, sản phẩm và mô hình kinh doanh tiềm năng cho đến khi hình thành được sản phẩm cuối cùng.

Phó Thủ tướng bày tỏ kỳ vọng, từ Conviction 2026 sẽ hình thành thêm những hợp tác thực chất, những bài toán cụ thể và các dự án có khả năng triển khai. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn cần được phản ánh thẳng thắn, rõ ràng để các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết./.