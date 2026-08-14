Giá vàng hôm nay ngày 14/8: Giá vàng thế giới quay đầu giảm, thủng mốc 4.400 USD/ounce

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 4.357 USD/ounce, giảm 45 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, kim loại quý tương đương khoảng 138,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giảm về cuối phiên giao dịch ngày thứ năm tại Mỹ. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh đồng USD tương đối ổn định, trong khi giới đầu tư đánh giá các số liệu kinh tế mới và thận trọng chờ báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ dự kiến công bố vào thứ sáu.

Giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Dữ liệu về giá sản xuất cho thấy những tín hiệu đan xen, khi chỉ số giá sản xuất (PPI) không biến động đáng kể, trong khi áp lực từ giá sản xuất cốt lõi vẫn hiện hữu. Cùng với đó, những tín hiệu kém tích cực hơn từ thị trường lao động tiếp tục tác động đến kỳ vọng của thị trường về triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 8/8 đạt 209.000 đơn sau điều chỉnh theo mùa, cao hơn mức 202.000 đơn mà các chuyên gia kinh tế dự báo. Số liệu của tuần trước cũng được điều chỉnh tăng nhẹ, từ 199.000 lên 200.000 đơn.

Bên cạnh các yếu tố kinh tế vĩ mô, diễn biến địa chính trị tiếp tục được thị trường theo dõi, trong đó tình hình tại Eo biển Hormuz là một trong những yếu tố có khả năng tác động đến thị trường năng lượng và kim loại thông qua biến động của giá dầu.

Về triển vọng giá vàng, ông Bob Haberkorn - Chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX cho rằng vùng 4.500 USD/ounce đang là ngưỡng kháng cự đáng chú ý. Giá vàng đã hai lần tiến lên khu vực này nhưng sau đó đều giảm mạnh, khiến tâm lý giao dịch trở nên thận trọng hơn mỗi khi kim loại quý tiếp cận mốc 4.500 USD/ounce.

Ở chiều hỗ trợ, thị trường vàng vẫn được nâng đỡ bởi kỳ vọng chính sách tiền tệ sau khi các số liệu lạm phát tháng 7 của Mỹ cho thấy áp lực giá có dấu hiệu hạ nhiệt. Những tín hiệu yếu hơn từ thị trường lao động cũng góp phần củng cố kỳ vọng về khả năng Fed có thêm dư địa điều chỉnh chính sách trong thời gian tới.

Tuy nhiên, triển vọng đi lên của vàng vẫn đối mặt với một số lực cản khi lạm phát tại Mỹ còn ở mức cao và diễn biến giá năng lượng tiếp tục là biến số có thể ảnh hưởng đến đường hướng chính sách tiền tệ.

Trong ngắn hạn, giá vàng nhiều khả năng tiếp tục chịu tác động đan xen từ kỳ vọng chính sách của Fed, lợi suất trái phiếu Mỹ, diễn biến đồng USD, giá dầu và các yếu tố địa chính trị. Đây cũng sẽ là những yếu tố được thị trường theo dõi để xác định xu hướng tiếp theo của kim loại quý.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 13/8, giá vàng trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ không thay đổi giá so với phiên trước, kết phiên ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 141,2 - 145,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn giảm về 141,4 - 145,4 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải giảm 300.000 đồng/lượng, kết phiên ở mức 141,2 - 145,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không thay đổi về giá, giao dịch ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng. PNJ điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không thay đổi giá ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn lên mức 140,6 - 144,2 triệu đồng/lượng.