Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng

Thị trường trong nước

Sáng nay (13/8), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.566 đồng, tăng 27 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng. Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.287,7 - 26.844,3 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD tăng mạnh lên 25.950 - 25.990 VND/USD, tăng 200 đồng ở chiều mua và 190 đồng ở chiều bán, đưa giá bán áp sát mốc 26.000 đồng, song vẫn thấp hơn khoảng 250 đồng so với tại ngân hàng. Khảo sát tại các ngân hàng thương mại sáng 13/8 cho thấy, tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh, trong khi giá bán ra giữ chung mức 26.250 VND/USD.

Với tỷ giá USD, Vietcombank niêm yết mua vào - bán ra ở mức 25.840 - 26.250 VND/USD, cùng giảm 70 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 25.870 - 26.250 VND/USD, cũng giảm 70 đồng ở cả chiều mua và bán.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 13/8 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Với tỷ giá EUR, đà giảm mạnh hơn đáng kể. Vietcombank niêm yết mua vào - bán ra ở mức 29.272,94 - 30.816,65 VND/EUR, giảm lần lượt 111,79 đồng và 117,56 đồng so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá EUR ở mức 29.453 - 30.874 VND/EUR, giảm 100 đồng ở chiều mua và 104 đồng ở chiều bán.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng 0,17% lên 99,85 điểm.

Đồng USD vẫn chịu áp lực sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ cho thấy lạm phát hạ nhiệt trên diện rộng, qua đó làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ mạnh tay tăng lãi suất trong các cuộc họp sắp tới.

Theo dữ liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ, CPI toàn phần tháng 7 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 3,5% của tháng 6. CPI cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, cũng giảm tốc từ 2,6% xuống 2,5%. Cả hai chỉ số đều phù hợp với dự báo của thị trường.

Áp lực giá được kiềm chế một phần nhờ giá năng lượng tiếp tục giảm, trong đó, giá xăng giảm 3% so với tháng trước, trong khi lạm phát thực phẩm cũng chậm lại.

Diễn biến này cho thấy, chi phí nhiên liệu và thực phẩm đang góp phần đáng kể vào quá trình hạ nhiệt của lạm phát chung.

Sau báo cáo CPI, kỳ vọng của thị trường đối với chính sách tiền tệ của Fed tiếp tục thay đổi.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá khoảng 40,1% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9.

Xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 10 giảm xuống khoảng 60%, từ mức 75% một ngày trước đó, trong khi khả năng về một đợt tăng lãi suất tiếp theo chưa được phản ánh đầy đủ cho đến tháng 12. Việc kỳ vọng lãi suất được điều chỉnh theo hướng bớt “diều hâu” gây sức ép lên đồng USD.

Tuy nhiên, diễn biến của đồng USD vẫn chịu tác động từ yếu tố địa chính trị khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang. Một quan chức cấp cao Iran cho biết, Washington và Tehran vẫn bế tắc trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt lâu dài xung đột.

Hai bên cũng chưa đạt tiến triển trong việc khôi phục thỏa thuận tạm thời hoặc xây dựng một lộ trình thực thi mới. Bất ổn địa chính trị kéo dài có thể làm gia tăng nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn, qua đó, phần nào hạn chế đà suy yếu của đồng USD.

Trong khi đó, triển vọng kinh tế Khu vực đồng euro tiếp tục củng cố kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) duy trì lập trường tiền tệ “diều hâu”.

Kỳ vọng lạm phát của thị trường đối với Khu vực đồng euro trong một năm tới hiện ở khoảng 2,4%, cao hơn mục tiêu 2% của ECB. Lạm phát thực tế cũng nhích lên 2,9% trong tháng 7.

Bên cạnh áp lực giá, kinh tế Khu vực đồng euro tăng trưởng 0,4% trong quý II - mức cao nhất kể từ đầu năm 2025, củng cố triển vọng tương đối tích cực của nền kinh tế.

Dù tăng trưởng có thể chậm lại trong ngắn hạn, thị trường vẫn kỳ vọng ECB tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 9. Sự khác biệt trong kỳ vọng chính sách giữa ECB và Fed vì thế có thể tạo thêm lực hỗ trợ cho đồng euro, đồng thời gây sức ép lên đồng USD./.