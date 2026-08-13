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Ngày 13/8: Giá heo hơi trên cả nước xuống mức 57.000 - 59.000 đồng/kg

06:27 | 13/08/2026
Giá heo hơi hôm nay (13/8) tiếp tục đi xuống trên cả 3 miền. Sau chuỗi giảm kéo dài, toàn bộ thị trường đã xuống dưới mốc 60.000 đồng/kg, dao động từ 57.000 - 59.000 đồng/kg.
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Ngày 13/8: Giá heo hơi trên cả nước xuống mức 57.000 - 59.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại cả ba miền. Ảnh minh họa

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng đi xuống tại nhiều địa phương. Sau những đợt điều chỉnh liên tiếp, giá thu mua trên cả nước hiện chỉ còn dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, mốc 60.000 đồng/kg đã không còn xuất hiện tại cả 3 miền, trong khi mức thấp nhất 57.000 đồng/kg được ghi nhận tại nhiều địa phương.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại một số địa phương. Cụ thể, Quảng Ninh, Hà Nội và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 59.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi miền Bắc hiện dao động từ 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Trong đó, mức cao nhất khu vực là 59.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên.

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lai Châu, Điện Biên và Phú Thọ cùng thu mua heo hơi ở mức 58.000 đồng/kg. Ở chiều thấp hơn, Cao Bằng, Lào Cai và Sơn La tiếp tục neo tại 57.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại tất cả các địa phương được khảo sát. Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại khu vực này chỉ còn hai mức 57.000 đồng/kg và 58.000 đồng/kg.

Cụ thể, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng giao dịch ở mức 58.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế và Đắk Lắk giảm xuống 57.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Như vậy, miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục duy trì mặt bằng giá thấp sau nhiều phiên điều chỉnh liên tiếp.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng chưa thoát khỏi xu hướng giảm. Trong sáng nay, TP Hồ Chí Minh và Cà Mau cùng hạ 1.000 đồng/kg, lần lượt xuống 58.000 đồng/kg và 57.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Đồng Nai là địa phương duy nhất được khảo sát giữ mức 59.000 đồng/kg, qua đó trở thành địa phương có giá cao nhất khu vực.

TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở 58.000 đồng/kg. Thấp nhất khu vực là An Giang và Cà Mau với mức thu mua 57.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi xuống trên cả 3 miền. Sau chuỗi giảm kéo dài, toàn bộ thị trường đã xuống dưới mốc 60.000 đồng/kg, dao động từ 57.000 - 59.000 đồng/kg. Mức 57.000 đồng/kg cũng đang xuất hiện ngày càng nhiều tại cả miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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