Bất động sản

Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh

18:24 | 12/08/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 11/8/2026, tại Novaland Gallery (2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh), Tập đoàn Novaland đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác với gần 50 đại lý phân phối trên cả nước. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Novaland, chính thức nối lại hoạt động kinh doanh sau hơn 3 năm nỗ lực phục hồi.
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Tại lễ ký kết, Novaland cũng công bố lộ trình triển khai sản phẩm và cơ chế hỗ trợ dành cho hệ thống đại lý, hướng đến gia tăng hiệu quả phối hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị phân phối và khách hàng. Theo kế hoạch, The Grand Manhattan (100 Cô Giang - Cô Bắc) và The Park Avenue (đường Ba Tháng Hai) là hai dự án mở đầu cho giai đoạn kinh doanh mới.

Những đại lý tham gia ký kết đợt này gồm nhiều đơn vị phân phối có kinh nghiệm và uy tín trên thị trường bất động sản như: Công ty cổ phần BĐS Thế kỷ, Công ty cổ phần BĐS Era Việt Nam, Công ty TNHH CBRE (Việt Nam), Công ty Global Homes, Công ty cổ phần BĐS An Quý Hưng, Công ty cổ phần BĐS Bầu Trời Miền Nam… Việc gần 50 đại lý cùng đồng hành ngay trong giai đoạn khởi động cho thấy sự tin tưởng của các đối tác đối với Novaland và tiềm năng của các dự án mà Tập đoàn đang triển khai.

Trong hơn 3 năm qua, Novaland đã nỗ lực không ngừng để trở lại quỹ đạo phát triển, tập trung phối hợp với các cơ quan Trung ương, địa phương và các bên liên quan để tháo gỡ vướng mắc pháp lý; đồng thời thu xếp nguồn lực, đẩy mạnh thi công, hoàn thiện dự án, bàn giao nhà và bàn giao sổ hồng cho cư dân. Đến nay, nhiều dự án trọng điểm đã ghi nhận kết quả: Victoria Village đã triển khai bàn giao nhà; trong khi The Grand Manhattan, The Park Avenue, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và Aqua City đang tăng tốc hoàn thiện.

Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh
Đại diện Novaland và các đại lý thực hiện nghi thức hợp tác

Với nhiều đại lý, chính hành trình vượt qua giai đoạn khó khăn là điều khiến đơn vị tin tưởng và lựa chọn đồng hành cùng Novaland phân phối các dự án trong giai đoạn mới.

Bên cạnh nỗ lực phục hồi, sức hút từ danh mục dự án tiềm năng cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy các đại lý tìm kiếm cơ hội hợp tác với Novaland.

Sau giai đoạn thị trường thanh lọc mạnh, khách hàng ngày càng quan tâm đến giá trị thực của bất động sản, trong đó pháp lý, tiến độ, vị trí, chất lượng xây dựng, tiện ích và khả năng hình thành cộng đồng cư dân là những yếu tố có sức nặng trong quyết định mua.

Ở góc độ sản phẩm, Novaland hiện sở hữu danh mục dự án trải rộng từ bất động sản đô thị tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh đến các đại đô thị quy mô lớn tại Đồng Nai và các điểm đến du lịch. The Grand Manhattan, The Park Avenue và Tropic Riverside có lợi thế về vị trí trung tâm TP. Hồ Chí Minh; trong khi Aqua City, NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Ho Tram sở hữu quy mô lớn cùng hệ sinh thái tiện ích và dư địa phát triển dài hạn. Đáng chú ý, đây đều là những dự án đã hoàn thiện pháp lý, đang tăng tốc thi công và một số đã chính thức đi vào vận hành.

Theo đại diện Ban Kinh doanh Novaland, hệ thống đại lý đóng vai trò quan trọng trong chiến lược đưa sản phẩm của Tập đoàn đến khách hàng. Trong giai đoạn mới, Novaland sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối trên toàn quốc, đồng thời nâng cao chất lượng

Với nền tảng pháp lý từng bước được củng cố, mạng lưới đại lý ngày càng mở rộng và loạt sản phẩm trọng điểm chuẩn bị triển khai, Novaland đang từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh, sẵn sàng đón những cơ hội mới trong chu kỳ phát triển của thị trường bất động sản./.

Tài Tâm
Từ khóa:
Tập đoàn Novaland ký kết hợp tác phục hồi hoạt động kinh doanh sản phẩm bất động sản dự án

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