Bất động sản

Những nút thắt mới tại Dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành

Anh Minh

Anh Minh

14:37 | 12/08/2026
(TBTCO) - Việc lựa chọn tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi và xác định phương án tuyến hiện đang là những vướng mắc mà UBND TP. Hồ Chí Minh cần sự hỗ trợ gấp từ các cơ quan chuyên ngành để sớm khởi động tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.
aa

Xuất hiện yếu tố nước ngoài

Sự đắn đo, thận trọng là điều có thể nhận thấy trong công văn số 7246/UBND-DA vừa được UBND TP. Hồ Chí Minh gửi tới 7 cơ quan Trung ương, trong đó có Bộ Tài chính, liên quan đến việc lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế FEED) Dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Theo ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 1/6/2026, Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh - đơn vị được UBND TP. Hồ Chí Minh giao lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án - đã có văn bản đề xuất Liên danh Công ty China Railway Liuyuan Group Co., Ltd - Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Hưng Nghiệp (Liên danh CRLG - Hưng Nghiệp) thực hiện công tác thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, bao gồm thiết kế FEED.

Những nút thắt mới tại Dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành
Phối cảnh Dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Ảnh tư liệu

Theo đại diện Công ty Đại Quang Minh, trong Liên danh CRLG - Hưng Nghiệp, China Railway Liuyuan Group Co., Ltd là thành viên đứng đầu, đảm nhận 80,9% khối lượng công việc, trong khi Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Hưng Nghiệp đảm nhận 19,1%.

Theo phân công, China Railway Liuyuan Group sẽ chủ trì thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS), thiết kế FEED và tổng mức đầu tư, đồng thời tham gia kiểm tra, rà soát các báo cáo khảo sát. Hưng Nghiệp chủ trì thẩm tra các báo cáo khảo sát và phối hợp thẩm tra thiết kế FEED, tổng mức đầu tư.

Gói tư vấn dự kiến được thực hiện trong 3 tháng, theo loại hợp đồng trọn gói. Qua đánh giá hồ sơ, Công ty Đại Quang Minh xác định Liên danh CRLG - Hưng Nghiệp đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, bao gồm thiết kế FEED, của Dự án.

Do liên danh tư vấn thẩm tra được đề xuất có yếu tố nước ngoài, UBND TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương thành lập Tổ thẩm định thực hiện công tác lựa chọn tư vấn, nhà đầu tư, nhằm xem xét, đánh giá sự phù hợp với quy định pháp luật đối với đề xuất của nhà đầu tư.

UBND TP. Hồ Chí Minh cho rằng, Dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành đóng vai trò quan trọng trong liên kết, phát triển kinh tế - xã hội cũng như bảo đảm an ninh, quốc phòng của vùng TP. Hồ Chí Minh.

“Vì vậy, để lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra có đủ năng lực, kinh nghiệm, đồng thời bảo đảm tiến độ dự án theo yêu cầu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố, cần triển khai song song việc thẩm định, đánh giá năng lực, kinh nghiệm của đơn vị tư vấn với việc lấy ý kiến các cơ quan Trung ương” - lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết.

Dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dài 46,44 km, từ phía đông ga Thủ Thiêm (TP. Hồ Chí Minh) đến depot Cẩm Đường (Đồng Nai).

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 175.714 tỷ đồng.

Dự án dự kiến đầu tư theo phương thức PPP, hợp đồng BT, kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước; thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đề xuất này có cơ sở pháp lý khi khoản 1 Điều 35 Luật Đường sắt năm 2025 quy định, đối với việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu thực hiện các gói thầu EPC, EC, EP và gói thầu tư vấn sử dụng nhà thầu nước ngoài, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm cử đại diện tham gia tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.

Bên cạnh đó, đối với các dự án đường sắt đô thị thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 188/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, vai trò của tư vấn thẩm tra càng đáng chú ý khi thiết kế FEED được phép thay thế thiết kế cơ sở trong Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Do đó, chất lượng thẩm tra FEED có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm soát giải pháp công nghệ, các thông số kỹ thuật, giải pháp xây dựng và tổng mức đầu tư ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án, trước khi hồ sơ được thẩm định, phê duyệt.

Chờ chốt phương án tuyến, vị trí công trình

Ngoài việc xác định đơn vị tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng đang chờ ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành để có thể chốt phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến của Dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Đây là nội dung quan trọng bởi phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến là một thành phần của hồ sơ thiết kế FEED trong Báo cáo giữa kỳ của Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, đồng thời liên quan trực tiếp đến công tác thẩm định, phê duyệt hoặc điều chỉnh các quy hoạch có liên quan.

Theo điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị quyết số 188/2025/QH15, sau khi phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến đường sắt đô thị và quy hoạch khu vực TOD được phê duyệt, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan phải được kịp thời rà soát, điều chỉnh, cập nhật và công bố.

Trong khi đó, theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 và các quy định liên quan, thẩm quyền rà soát, điều chỉnh, cập nhật và công bố các quy hoạch thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Đồng Nai và UBND các phường, xã, tùy theo phạm vi địa giới hành chính và loại quy hoạch.

Vướng mắc nằm ở chỗ, theo UBND TP. Hồ Chí Minh, các quy định hiện hành chưa có hướng dẫn đối với trường hợp thẩm định, phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến đường sắt đô thị đi qua hai địa phương.

Do đó, thành phố đã đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn công tác thẩm định, phê duyệt phương án tuyến và vị trí công trình đối với trường hợp Dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Trước đó, vào giữa tháng 7/2026, Bộ Xây dựng đã có ý kiến đối với phương án kết nối tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành với đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng, ga Thủ Thiêm được quy hoạch là ga cuối của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đồng thời là đầu mối giao thông phía Đông TP. Hồ Chí Minh, kết nối tuyến đường sắt tốc độ cao với mạng lưới đường sắt đô thị.

Hiện Bộ Xây dựng đang chỉ đạo Ban quản lý dự án Thăng Long đẩy nhanh công tác lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, dự kiến ký hợp đồng trong quý III/2026.

Vì vậy, để bảo đảm tính đồng bộ giữa các phương thức vận tải và phát huy hiệu quả đầu tư, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Xây dựng, Ban quản lý dự án Thăng Long và các đơn vị liên quan thống nhất phạm vi, phương án đầu tư ga Thủ Thiêm sau khi lựa chọn được đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Không chỉ tại ga Thủ Thiêm, phương án kết nối giữa các tuyến đường sắt tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng cần tiếp tục được các bên liên quan thống nhất.

Đối với các ga S19 và S20 tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Bộ Xây dựng cho biết, theo quy hoạch hiện có hai tuyến đường sắt kết nối sân bay, gồm tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đang đề xuất kéo dài tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính mới của tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Nếu được chấp thuận, khu vực này sẽ có thêm một tuyến đường sắt kết nối sân bay.

Phương án này cũng cần sự phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai, Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Ban quản lý dự án Thăng Long thống nhất vị trí các nhà ga, giải pháp thiết kế và khả năng kết nối giữa ga hàng không với ga đường sắt.

“Các bên cũng cần xác định phương án, thời điểm đầu tư của từng dự án và giải pháp thi công, nhằm bảo đảm tính đồng bộ cũng như an toàn đối với các công trình đã và đang được đưa vào khai thác” - lãnh đạo Bộ Xây dựng khuyến nghị.

Anh Minh
Từ khóa:
Dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành đường sắt xác định phương án

Bài liên quan

Đề xuất cơ chế tài chính đặc thù cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Đề xuất cơ chế tài chính đặc thù cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Hợp tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp lớn Việt Nam - Trung Quốc phát triển đường sắt đô thị

Hợp tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp lớn Việt Nam - Trung Quốc phát triển đường sắt đô thị

Kỳ vọng thu gần 12.000 tỷ từ đấu giá đất, Đà Nẵng đối mặt nhiều thách thức

Kỳ vọng thu gần 12.000 tỷ từ đấu giá đất, Đà Nẵng đối mặt nhiều thách thức

Dành cho bạn

Thị trường các-bon mở thêm cơ hội cho cao su Việt

Thị trường các-bon mở thêm cơ hội cho cao su Việt

Mở rộng thị trường, nâng chuẩn để sầu riêng Việt tăng giá trị xuất khẩu

Mở rộng thị trường, nâng chuẩn để sầu riêng Việt tăng giá trị xuất khẩu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam

Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng tiến sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn thận trọng

Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng tiến sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn thận trọng

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

Đọc thêm

Đầu tư căn hộ ven sông Hàn: Lợi suất cao nhưng sở hữu 50 năm, có nên xuống tiền?

Đầu tư căn hộ ven sông Hàn: Lợi suất cao nhưng sở hữu 50 năm, có nên xuống tiền?

(TBTCO) - Sự dịch chuyển dòng tiền đầu tư tại Đà Nẵng hiện nay đang hướng mạnh về phân khúc căn hộ thương mại dịch vụ (TMDV) ven sông Hàn nhờ tỷ suất sinh lời vượt trội. Tuy nhiên, rào cản tâm lý về giới hạn sở hữu 50 năm vẫn khiến không ít nhà đầu tư chần chừ.
Lãi suất cao, bất động sản bước vào cuộc sàng lọc mới

Lãi suất cao, bất động sản bước vào cuộc sàng lọc mới

(TBTCO) - Theo bà Cao Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills TP. Hồ Chí Minh, lãi suất thả nổi 13 - 15% đang tạo áp lực lớn lên sức mua. Cùng với việc chia sẻ áp lực với khách hàng, doanh nghiệp bất động sản cũng đang đứng trước bài toán phát huy lợi thế để nâng hiệu quả hoạt động và phát triển.
Trung tâm tài chính quốc tế mở chu kỳ mới cho thị trường văn phòng TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm tài chính quốc tế mở chu kỳ mới cho thị trường văn phòng TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Sự hình thành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng tạo thêm dư địa cho thị trường văn phòng, khi nguồn cung tại khu vực này có thể tăng từ khoảng 766.000 m2 lên 1 triệu m2 vào năm 2030, đồng thời kéo theo nguồn cầu mới từ các định chế tài chính và hệ sinh thái dịch vụ.
Giải "cơn khát" nhà ở từ công cụ tài chính

Giải "cơn khát" nhà ở từ công cụ tài chính

(TBTCO) - Tín dụng, thuế và các chính sách tài chính đang được kỳ vọng trở thành những công cụ quan trọng để điều tiết thị trường bất động sản, hạn chế đầu cơ, sử dụng đất hiệu quả và mở rộng cơ hội sở hữu nhà ở cho người dân.
Hà Nội gia hạn 6 dự án đầu tư

Hà Nội gia hạn 6 dự án đầu tư

(TBTCO) - Sáng ngày 10/8, tại Kỳ họp thứ sáu, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về việc gia hạn thực hiện 6 dự án đầu tư, trên địa bàn TP. Hà Nội.
Sửa Luật Kinh doanh bất động sản: Kiến tạo thị trường minh bạch, khơi thông nguồn lực cho phát triển

Sửa Luật Kinh doanh bất động sản: Kiến tạo thị trường minh bạch, khơi thông nguồn lực cho phát triển

(TBTCO) - Việc sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản nhằm góp phần kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho thị trường bất động sản hiện đại, minh bạch, hiệu quả, có khả năng huy động, phân bổ và sử dụng tối ưu các nguồn lực cho phát triển đất nước.
Hạ tầng dữ liệu số là chìa khóa nâng cao tính minh bạch của thị trường bất động sản

Hạ tầng dữ liệu số là chìa khóa nâng cao tính minh bạch của thị trường bất động sản

(TBTCO) - Theo ông Sử Ngọc Khương - Giám đốc Cấp cao Bộ phận Đầu tư Savills Việt Nam, giá trị của chuyển đổi số không nằm ở việc số hóa hồ sơ giấy, mà ở khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu đồng bộ. Khi hạ tầng dữ liệu được hoàn thiện, thị trường bất động sản sẽ minh bạch hơn, giảm chi phí giao dịch và nâng cao sức hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư.
"Căng" áp lực về đích tại Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn

"Căng" áp lực về đích tại Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn

(TBTCO) - Việc đã bị hụt sâu tiến độ, trong khi lại đề xuất bổ sung nhiều hạng mục quy mô lớn càng làm gia tăng áp lực cho Dự án tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, ngay cả trong trường hợp được cơ quan chủ quản cho phép kéo dài thời gian thực hiện thêm 1 năm.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam

Petrocons tìm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn

Petrocons tìm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn

Bất động sản Hà Nội: Nguồn cung cải thiện, căn hộ vừa túi tiền vẫn khan hiếm

Bất động sản Hà Nội: Nguồn cung cải thiện, căn hộ vừa túi tiền vẫn khan hiếm

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tổ chức thi lại tại Tuyên Quang

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tổ chức thi lại tại Tuyên Quang

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh

Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh

Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật

Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật

Tỷ giá USD hôm nay (10/8): Tỷ giá trung tâm tiếp tục leo dốc, USD chờ tín hiệu mới từ CPI Mỹ tháng 7

Tỷ giá USD hôm nay (10/8): Tỷ giá trung tâm tiếp tục leo dốc, USD chờ tín hiệu mới từ CPI Mỹ tháng 7

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026 cao nhất là 28,07 điểm

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026 cao nhất là 28,07 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Cách nhận diện lừa đảo khi nhận được cuộc gọi từ “Thue TP.HCM”

Cách nhận diện lừa đảo khi nhận được cuộc gọi từ “Thue TP.HCM”

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 10/8: Vàng thế giới tăng gần 300 USD trong một tuần, trong nước giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay ngày 10/8: Vàng thế giới tăng gần 300 USD trong một tuần, trong nước giảm nhẹ