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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Australia, lên đường thăm New Zealand

12:55 | 12/08/2026
(TBTCO) - Trưa 12/8 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Canberra, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Australia (từ ngày 9 - 12/8/2026), lên đường thăm cấp Nhà nước tới New Zealand.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Australia, lên đường thăm New Zealand
Quan chức Australia tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Canberra. Ảnh: TTXVN

Tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Canberra (Thủ đô Canberra) có đại diện của Toàn quyền Australia Jeff Barnes; đại diện của Thủ tướng Australia Patrick Gorman; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng và Nội các Justin Hayhurst; Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird; Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm và phu nhân; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh; cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Australia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngay sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ toàn quyền, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn; hội đàm với Thủ tướng Anthony Albanese; hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện; tiếp Đặc phái viên của Chính phủ Australia về Đông Nam Á; tiếp lãnh đạo Liên đảng đối lập, Chủ tịch Đảng Tự do Australia; dự và phát biểu tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tiếp trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thuộc Hội Trí thức, chuyên gia người Việt tại Australia; tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế tại Australia.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên tái khẳng định nền tảng vững chắc của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia, được xây dựng trên cơ sở tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau suốt hơn 50 năm qua. Hai bên nhất trí, làm sâu sắc hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh và tư pháp; tăng cường gắn kết kinh tế; chia sẻ tri thức và kết nối con người; tăng cường hợp tác về khí hậu, môi trường và năng lượng; thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Australia, lên đường thăm New Zealand
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời Thủ đô Canberra, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia. Ảnh: TTXVN

Hai bên trao đổi và nhất trí cao về những định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Việt Nam - Australia tiếp tục phát triển sâu rộng trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước cũng như thích ứng với những biến chuyển của tình hình khu vực và quốc tế; củng cố nền tảng chính trị thông qua tăng cường trao đổi cấp cao và các cấp, làm sâu sắc hơn quan hệ quốc phòng - an ninh, trong đó mở rộng sang an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.

Hai bên nhất trí đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ hai nước; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y sinh, nghiên cứu biển, khoáng sản thiết yếu và hydrogen xanh; thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung, kết nối trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, hướng tới hình thành không gian kết nối công nghệ Việt Nam - Australia và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác chuyển đổi xanh và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới các mục tiêu đưa phát thải ròng về 0.

Đánh giá cao những kết quả vững chắc của hợp tác giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục và đào tạo nghề, hướng tới xây dựng các chương trình chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao giữa hai nước. Nhân dịp này, hai bên đã thông qua 3 tuyên bố chung và ký kết 13 văn kiện hợp tác.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại Thủ đô Canberra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dự Lễ khánh thành Nhà Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Australia và Solomon; dự Lễ khánh thành trụ sở mới của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia./.

Theo TTXVN
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