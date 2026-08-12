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Tuyên bố chung về tăng cường kết nối khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Australia

09:08 | 12/08/2026
(TBTCO) - Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn “Tuyên bố chung về tăng cường kết nối khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Australia”.
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Tuyên bố chung về tăng cường kết nối khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Australia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese trao Tuyên bố chung. Ảnh: TTXVN

1. Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Lãnh đạo Việt Nam và Australia tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác song phương về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên cơ sở Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia và Tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế Việt Nam - Australia.

2. Lãnh đạo hai nước hoan nghênh những tiến triển thực chất trong hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần đưa lĩnh vực này trở thành một trong những trụ cột của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Nhận thấy thế mạnh bổ trợ lẫn nhau và tiềm năng to lớn về hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng như vai trò của những lĩnh vực này là động lực then chốt đối với tăng trưởng kinh tế bền vững, nâng cao năng suất, sức chống chịu và năng lực cạnh tranh, Lãnh đạo hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm giải quyết các thách thức chung và mang lại thịnh vượng lâu dài cho hai nước.

3. Lãnh đạo hai nước hoan nghênh Sáng kiến Hợp tác Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia (AVSTICI) đã tạo thuận lợi cho việc triển khai các dự án nghiên cứu chung với sự tham gia của các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai bên. Lãnh đạo hai nước cũng hoan nghênh việc triển khai Giai đoạn II của Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt Nam - Australia (AVSTC) - mô hình đối tác tiêu biểu nhằm thúc đẩy hợp tác về các công nghệ trọng yếu và mới nổi, trước mắt tập trung vào các ứng dụng đột phá của công nghệ 5G và các công nghệ nền tảng liên quan.

4. Lãnh đạo hai nước ghi nhận những đóng góp hiệu quả của các chương trình hợp tác hiện có trong việc tăng cường năng lực số và công nghệ, bao gồm các sáng kiến thúc đẩy ứng dụng giải pháp số trong nông nghiệp, nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, cũng như xây dựng Hướng dẫn về sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm trong khuôn khổ quan hệ đối tác phát triển song phương. Việt Nam hoan nghênh Australia tiếp tục cấp học bổng trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) để hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực.

5. Lãnh đạo hai nước hoan nghênh việc ký kết Bản ghi nhớ về Hợp tác trong lĩnh vực Kinh tế số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số của hai nền kinh tế và ghi nhận những tiến triển tích cực trong triển khai Bản ghi nhớ về Hợp tác trong lĩnh vực Không gian mạng và Công nghệ trọng yếu.

6. Lãnh đạo hai nước đánh giá cao việc hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước đang phát triển mạnh mẽ, ghi nhận vai trò của quan hệ hợp tác này trong thúc đẩy nghiên cứu khoa học xuất sắc, đổi mới công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Lãnh đạo hai nước khuyến khích tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa Chính phủ, giới học thuật và khu vực doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh việc chuyển hóa các kết quả nghiên cứu thành các ứng dụng thực tiễn và có giá trị thương mại. Hai bên cũng ghi nhận vai trò quan trọng của hệ sinh thái khởi nghiệp trong việc khuyến khích đổi mới sáng tạo ở hai nước.

7. Lãnh đạo hai nước nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ trọng yếu và mới nổi, phù hợp với các ưu tiên, thế mạnh và khả năng của hai nước. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí tìm kiếm cơ hội mở rộng nghiên cứu chung, tăng cường liên kết giữa các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và triển khai các sáng kiến hợp tác mới.

8. Lãnh đạo hai nước hoan nghênh ngày càng có nhiều trường đại học Việt Nam và Australia hợp tác, ghi nhận những đóng góp quan trọng của các quan hệ đối tác này trong việc thúc đẩy hợp tác khoa học, nghiên cứu và công nghệ. Lãnh đạo hai nước cũng đánh giá cao việc mở rộng hợp tác đào tạo tiến sĩ trong khuôn khổ Đề án 89 của Việt Nam, ghi nhận vai trò của các chương trình hợp tác này trong việc nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực, cũng như tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục đại học và tổ chức nghiên cứu hai nước.

9. Lãnh đạo hai nước ghi nhận tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối giữa các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam và Australia. Hai bên hoan nghênh Diễn đàn Tech Connect, quy tụ đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu hai nước trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, kinh doanh và đầu tư (Việt Nam gọi là mô hình “Ba Nhà”). Các sáng kiến như Tech Connect góp phần thúc đẩy các quan hệ đối tác và cơ hội đầu tư trong tương lai qua việc tăng cường kết nối giữa các chủ thể thuộc hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hai nước.

10. Lãnh đạo hai nước giao các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác phù hợp với Tuyên bố này và Tuyên bố chung của Lãnh đạo hai nước về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia./.

Theo TTXVN
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