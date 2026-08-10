Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026 cao nhất là 28,07 điểm

Theo Học viện Tài chính, thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2026 trên Cổng thông tin: https ://hvtc.edu. vn hoặc http://kqmb.hust.edu.vn.

Thí sinh trúng tuyển thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến 17h00’ ngày 21/8/2026.

Lãnh đạo Học viện Tài chính cùng đại diện các khoa, ban và các giảng viên chương trình DDP tư vấn trong Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học - cao đẳng 2026 tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: CTV.

Thí sinh thực hiện nhập học trực tuyến trên cổng thông tin: https://qlnhaphoc. hvtc. edn. vn theo thông báo và hướng dẫn nhập học của Học viện. Thí sinh thực hiện tải Giấy báo nhập học (bản điện tử) sau khi đăng ký nhập học trực tuyến thành công trên cổng thông tin nhập học của Học viện (Chi tiết tại thông báo hướng dẫn nhập học trực tuyến trên website: https://hvtc. edu. vn).

Học viện Tài chính lưu ý, kết thúc thời gian nhập học, thí sinh không xác nhận nhập học trên cổng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trên cổng thông tin nhập học của Học viện được xem là từ chối nhập học.

Học viện Tài chính năm nay tuyển sinh cho cả trụ sở chính tại TP. Hà Nội và hai phân hiệu mới ở TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Hưng Yên với tổng chỉ tiêu gần 8.600.

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