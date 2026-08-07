Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa cập nhật danh sách 50 cơ sở kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) chấp nhận thực hiện kiểm nghiệm chỉ tiêu cadimi và chất màu Vàng O đối với mít, sầu riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Chiều 7/8, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đã có công văn thông báo danh sách cập nhật các cơ sở kiểm nghiệm được GACC chấp nhận. Danh sách được cập nhật đến ngày 5/8/2026 trên cơ sở thông tin do Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cung cấp, gồm 50 cơ sở kiểm nghiệm tại 13 tỉnh, thành phố.

50 cơ sở đủ điều kiện kiểm nghiệm sầu riêng, mít xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh minh họa

Các cơ sở được GACC chấp nhận bao gồm các đơn vị thuộc hệ thống trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng, trung tâm chất lượng, chế biến và phát triển thị trường, các viện kiểm nghiệm và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng.

Trong tổng số 50 cơ sở, có 47 cơ sở được GACC chấp nhận thực hiện kiểm nghiệm chỉ tiêu cadimi và 39 cơ sở được chấp nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu chất màu Vàng O. Một số cơ sở được chấp nhận thực hiện kiểm nghiệm cả hai chỉ tiêu.

Xét theo địa phương, TP. Hồ Chí Minh có số lượng cơ sở được GACC chấp nhận nhiều nhất với 19 cơ sở, trong đó 18 cơ sở được chấp nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu cadimi và 12 cơ sở được chấp nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu chất màu Vàng O. Hà Nội và Cần Thơ cùng có 8 cơ sở.

Tại Hà Nội, 7 cơ sở được chấp nhận kiểm nghiệm cadimi và 8 cơ sở được chấp nhận kiểm nghiệm chất màu Vàng O; tại Cần Thơ, cả 8 cơ sở đều được chấp nhận kiểm nghiệm cadimi, trong đó 7 cơ sở được chấp nhận kiểm nghiệm chất màu Vàng O.

Lâm Đồng có 3 cơ sở, đều được chấp nhận kiểm nghiệm cadimi, trong đó 2 cơ sở được chấp nhận kiểm nghiệm chất màu Vàng O.

Đắk Lắk và Bắc Ninh cùng có 2 cơ sở. Tại Đắk Lắk, cả 2 cơ sở được chấp nhận kiểm nghiệm cadimi, trong đó 1 cơ sở được chấp nhận kiểm nghiệm chất màu Vàng O; tại Bắc Ninh, cả 2 cơ sở được chấp nhận kiểm nghiệm cadimi, trong đó 1 cơ sở được chấp nhận kiểm nghiệm chất màu Vàng O.

Các địa phương Gia Lai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau, Quảng Ninh và Lạng Sơn mỗi địa phương có 1 cơ sở, đều được GACC chấp nhận kiểm nghiệm cả chỉ tiêu cadimi và chất màu Vàng O.

Đà Nẵng có 1 cơ sở được GACC chấp nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu chất màu Vàng O, nhưng không nằm trong danh sách được chấp nhận kiểm nghiệm cadimi./.