Thuế TP. Hải Phòng thu ngân sách đạt hơn 68.000 tỷ đồng trong 7 tháng

12/20 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ thu bình quân

Báo cáo của Thuế TP. Hải Phòng cho thấy, so với dự toán pháp lệnh, có 12/20 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ thu bình quân năm (trên 58,3%). Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương đạt 94,2%; khu vực DNNN địa phương đạt 63,6%; khu vực đầu tư nước ngoài đạt 78,6%; khu vực ngoài quốc doanh đạt 91,3%; thuế thu nhập cá nhân đạt 62,8%; lệ phí trước bạ đạt 63,6%; phí, lệ phí đạt 63,9%...

So với chỉ tiêu phấn đấu, có 12/20 đạt và vượt tiến độ thu bình quân năm. So với cùng kỳ, có 11/20 chỉ tiêu tăng trưởng: khu vực DNNN trung ương tăng 73,2%; khu vực DNNN địa phương tăng 5,7%; khu vực đầu tư nước ngoài tăng 45,6%; khu vực ngoài quốc doanh tăng 45,5%; lệ phí trước bạ tăng 15,5%; phí, lệ phí tăng 10,1%...

Đánh giá kết quả công tác thuế 7 tháng, ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị đã chủ động phổ biến và làm rõ các chính sách thuế quan trọng, việc phổ biến, tuyên truyền sớm các nghị định, thông tư giúp người nộp thuế có đủ thời gian tìm hiểu và chuẩn bị, đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật khi các chính sách mới chính thức có hiệu lực.

Công chức Thuế TP. Hải Phòng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác kiểm tra thuế. Ảnh: CTV.

Song song với việc phổ biến chính sách, Thuế TP. Hải Phòng cũng đẩy mạnh các giải pháp chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hỗ trợ người nộp thuế. Đồng thời, trong tháng 7, đã thực hiện đăng tải các nội dung tuyên truyền về chính sách pháp luật trên Trang thông tin điện tử Thuế TP. Hải Phòng và kênh truyền hình tại địa phương.

Theo Trưởng Thuế TP. Hải Phòng, trong 7 tháng, đơn vị hoàn thành kiểm tra 1.739 doanh nghiệp, đạt 65% nhiệm vụ được giao. Tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt tăng qua kiểm tra là 1.188,8 tỷ đồng, giảm lỗ 2.765,3 tỷ đồng, giảm khấu trừ 163,384 tỷ đồng.

Trong 7 tháng năm 2026, số tờ khai thuế phải nộp trên toàn địa bàn TP. Hải Phòng là 269.669 tờ khai, số tờ khai thuế đã nộp 266.211 tờ khai, đạt tỷ lệ 98,72% trên tổng số tờ khai thuế phải nộp, số tờ khai thuế nộp đúng hạn là 261.506 tờ khai, đạt tỷ lệ 98,23%.

Về công tác hoàn thuế, đã giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng với 533 lượt hồ sơ, tổng số tiền đề nghị hoàn là 5.650 tỷ đồng, số được hoàn là 5.574 tỷ đồng.

Đáng chú ý, công tác quản lý rủi ro hóa đơn luôn được chú trọng. Theo đó, Thuế thành phố phân công nhiệm vụ cụ thể đến các đơn vị trong công tác rà soát, xử lý, tổng hợp báo cáo nhằm tiếp tục thực hiện công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn.

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế quý III, Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho hay, công tác quản lý, hỗ trợ người nộp thuế sẽ chuyển từ tư duy “quản lý” sang tư duy “kiến tạo, phát triển”, quản lý, hỗ trợ người nộp thuế theo hướng tập trung, trọng điểm, dựa trên dữ liệu và phân tích rủi ro đảm bảo hiệu quả, minh bạch, kịp thời theo thời gian. Khai thác dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý thuế trong toàn Thuế thành phố.

Chú trọng chất lượng kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các giải pháp về công nghệ thông tin, điện tử hóa, số hóa các khâu, các bước để hỗ trợ người nộp thuế. Duy trì tỷ lệ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử đối với doanh nghiệp trên 98%.

Đồng thời, tập trung thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nợ đặt ra; tiếp tục đôn đốc tăng cường rà soát, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo đúng quy định đối với các trường hợp nợ quá hạn, các trường hợp đã hết thời gian gia hạn nhưng chưa nộp thuế, hạn chế thấp nhất nợ mới phát sinh. Phối hợp với chính quyền địa phương, công an, các sở, ngành liên quan để đôn đốc, thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, đảm bảo hiệu quả cả về số lượng và chất lượng; tăng cường kiểm tra theo chuyên đề, chống thất thu đối với các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao, doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chuyển giá; các doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn lợi nhuận trung bình ngành nhiều năm; các doanh nghiệp lỗ luỹ kế nhiều năm, lãi mỏng; các lĩnh vực tài nguyên; hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.../.