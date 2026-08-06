Thuế - Hải quan

Giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp trong thực thi pháp luật thuế

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
15:43 | 06/08/2026
(TBTCO) - Số lượng thủ tục hành chính được cắt giảm từ 137 xuống còn 116 thủ tục mới chỉ là kết quả bước đầu. Thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng đồng bộ, thực chất và hiệu quả hơn, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp trong thực thi pháp luật thuế.
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Giảm tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải cung cấp lại thông tin

Ngày 6/8, Cục Thuế tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính thuế nhằm quán triệt các yêu cầu, định hướng mới về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Long - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách TTHC là yêu cầu được Chính phủ và Bộ Tài chính quan tâm chỉ đạo quyết liệt, ngành Thuế đang tập trung tổ chức thực hiện xuyên suốt, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp trong thực thi pháp luật thuế
Ông Lê Long - Phó Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Phó Cục trưởng Lê Long cho rằng, mỗi TTHC đều gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, việc cải cách không chỉ dừng ở sửa đổi quy trình hay cắt giảm giấy tờ, mà phải thực sự tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, năm 2026, ngành Thuế đã rà soát, cắt giảm số lượng TTHC từ 137 xuống còn 116 thủ tục. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả bước đầu. Trong thực tế, nhiều thủ tục vẫn còn phát sinh quy trình, hồ sơ, tài liệu; thời gian giải quyết và chi phí thực hiện còn lớn, đặc biệt tại Thuế cơ sở - nơi trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc cho người nộp thuế.

Theo ông Lê Long, điều quan trọng không phải là cắt giảm bao nhiêu thủ tục trên giấy tờ, mà phải cắt giảm thực chất, giúp người dân, doanh nghiệp thực sự cảm nhận được sự thuận lợi trong quá trình thực hiện TTHC. Cùng với cải cách TTHC, ngành Thuế đang chuyển đổi phương thức quản lý theo hướng quản lý theo đối tượng, nâng cao chất lượng phục vụ, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Tài chính.

“Đặc biệt, việc cải cách không chỉ nhằm giảm số lượng thủ tục, mà còn phải hướng tới đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí thực hiện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao trải nghiệm của người nộp thuế” - ông Lê Long nhấn mạnh.

Từ định hướng và mục tiêu đề ra, lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu các ban, đơn vị nghiệp vụ tiếp tục rà soát toàn diện các quy trình nghiệp vụ, kịp thời phát hiện những khâu còn chồng chéo, bất cập để kiến nghị sửa đổi; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm đơn giản hóa thủ tục, giảm tối đa việc người dân và doanh nghiệp phải cung cấp lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước.

Bám sát cơ sở, nắm bắt khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ

Ông Lê Long cho biết, thời gian tới sẽ tăng cường làm việc trực tiếp tại cơ sở, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu Thuế tỉnh, thành phố cần đặc biệt quan tâm đến công tác nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức về vai trò của cải cách TTHC, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên gắn với chất lượng phục vụ người nộp thuế. Đồng thời, cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp hiểu, tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ công, dịch vụ thuế điện tử.

Lãnh đạo Cục Thuế nhấn mạnh, cắt giảm TTHC phải đi đôi với nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Những mục tiêu được đặt ra trong giai đoạn 2026 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ là: 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình, trên 50% thanh toán trực tuyến, 90% doanh nghiệp sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia và mức độ hài lòng trên 95% cũng chính là những định hướng để ngành Thuế tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Tại hội nghị, cán bộ, công chức thuế đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai chính sách, pháp luật thuế mới tại cơ sở, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Các ý kiến, kiến nghị từ Thuế tỉnh, thành phố được lãnh đạo Văn phòng Cục Thuế trực tiếp giải đáp, hướng dẫn, góp phần thống nhất cách hiểu và cách triển khai trong toàn hệ thống.

Hội nghị tập huấn là bước đệm để góp phần xây dựng ngành Thuế chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả phục vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới./.

Văn Tuấn
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cải cách thủ tục hành chính giảm chi phí tuân thủ dịch vụ công trực tuyến pháp luật thuế mới ứng dụng công nghệ số chất lượng phục vụ thuế nền hành chính phục vụ

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