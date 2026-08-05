Đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các vùng tài phán không hợp tác về thuế

Tăng cường năng lực thực thi cơ chế trao đổi thông tin xuyên biên giới

Từ ngày 20 - 24/7/2026, Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành liên quan (Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao) đã phối hợp với Diễn đàn Toàn cầu tổ chức chương trình làm việc và hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp nhằm tăng cường năng lực thực hiện các Tiêu chuẩn về Minh bạch và Trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế (EOIR).

Bộ Tài chính cho biết, hoạt động phối hợp là một trong những nội dung thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện nghĩa vụ của Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực minh bạch và trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế ban hành kèm theo Quyết định số 948/QĐ-TTg ngày 27/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời triển khai các khuyến nghị tại Báo cáo đánh giá đồng cấp của Diễn đàn Toàn cầu về Minh bạch và Trao đổi thông tin vì mục đích thuế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Phó Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) Yasushi Masaki. Ảnh: Đức Minh

Với mục tiêu triển khai đồng bộ công tác phối hợp với Diễn đàn Toàn cầu, trong thời gian qua, Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan đã tập trung chỉ đạo, phối hợp triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện EOIR.

Theo đó, chương trình tập trung rà soát, làm rõ các bước tiến cải cách của Việt Nam trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn minh bạch và trao đổi thông tin theo yêu cầu, xử lý dứt điểm các khuyến nghị nêu tại Báo cáo đánh giá đồng cấp giai đoạn 2021 - 2023 được thông qua vào tháng 10/2025 và được công bố vào tháng 11/2025. Qua đó, ngày 24/7/2026, Việt Nam đã chính thức nộp Hồ sơ đề nghị đánh giá chuyên sâu tới Ban Thư ký Diễn đàn Toàn cầu.

Trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực nhằm hỗ trợ các thành viên hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường năng lực thực thi và khai thác hiệu quả các cơ chế trao đổi thông tin xuyên biên giới phục vụ công tác quản lý thuế của Diễn đàn Toàn cầu, từ ngày 20 - 24/7/2026, tại trụ sở Cục Thuế, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan đã phối hợp với Ban Thư ký Diễn đàn Toàn cầu tổ chức chương trình làm việc và hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp nhằm tăng cường năng lực thực hiện EOIR.

Dứt điểm xử lý các khuyến nghị của Diễn đàn Toàn cầu

Chương trình nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Chính phủ và Lãnh đạo các bộ, ngành: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan.

Chương trình tập trung làm rõ các bước tiến cải cách của Việt Nam trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn EOIR, xử lý dứt điểm các khuyến nghị nêu tại Báo cáo đánh giá đồng cấp giai đoạn 2021 - 2023 được thông qua vào tháng 10/2025 và được công bố vào tháng 11/2025.

Trong 5 ngày làm việc, đại diện có thẩm quyền thuộc Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương và các chuyên gia của Diễn đàn Toàn cầu đã làm việc rất khẩn trương, nghiêm túc để tiến hành rà soát hồ sơ, đối chiếu quy định pháp luật, đánh giá tình hình thực hiện trên thực tế và trao đổi chuyên sâu đối với từng vấn đề, từng khuyến nghị cần tiếp tục xử lý.

Nội dung làm việc tập trung vào tính sẵn có, khả năng tiếp cận về quyền sở hữu pháp lý, chủ sở hữu hưởng lợi, hồ sơ kế toán và các thông tin có liên quan.

Bên cạnh đó, hai bên cũng rà soát cơ chế bảo đảm để ngành Thuế có thể tiếp cận đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin cần thiết; quy trình tiếp nhận, thu thập, xử lý và trả lời yêu cầu trao đổi thông tin quốc tế cũng như cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan trong nước.

Trên cơ sở phân tích hồ sơ và thực tiễn triển khai, Đoàn chuyên gia đã đưa ra các khuyến nghị cụ thể, thiết thực, phù hợp với tiêu chuẩn của Diễn đàn Toàn cầu cũng như điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Theo đó, các bộ, ngành của Việt Nam đã chủ động cung cấp hồ sơ, số liệu, giải trình cơ chế thực hiện, đồng thời khẩn trương rà soát, sửa đổi hoặc đề xuất sửa đổi các quy định có liên quan.

Kết quả, Việt Nam đã kịp thời ban hành, sửa đổi và bổ sung nhiều văn bản quan trọng; hoàn thiện hành lang pháp lý trong các lĩnh vực phòng, chống rửa tiền; ngân hàng, đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ hợp tác; xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, kế hoạch và đầu tư.

Cam kết thực hiện đầy đủ tiêu chuẩn quốc tế vì mục đích thuế

Ghi nhận những nỗ lực này, Đoàn chuyên gia đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm của các bộ, ngành cũng như những tiến bộ Việt Nam đã đạt được kể từ khi Báo cáo đánh giá đồng cấp Vòng 2 được thông qua.

Trên cơ sở kết quả đạt được và việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo Kế hoạch hành động quốc gia, ngày 24/7/2026, Việt Nam đã chính thức hoàn thành việc nộp Hồ sơ đề nghị đánh giá chuyên sâu tới Ban Thư ký Diễn đàn Toàn cầu để phục vụ quá trình đánh giá, nâng hạng tuân thủ của Việt Nam trong kỳ đánh giá tới với mục đích đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các vùng tài phán không hợp tác về thuế của Liên minh châu Âu.

Việc hoàn thành và nộp hồ sơ đúng tiến độ là kết quả từ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, cơ quan liên quan cùng sự hỗ trợ kỹ thuật tích cực, chuyên nghiệp của Ban Thư ký Diễn đàn Toàn cầu.

Bộ Tài chính khẳng định, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ còn lại theo Kế hoạch hành động quốc gia; tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định về thông tin định danh, quyền sở hữu pháp lý và chủ sở hữu hưởng lợi mới được ban hành và có hiệu lực; củng cố cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan trong nước; triển khai quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu trao đổi thông tin quốc tế.

Đồng thời, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến trình ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả của việc tích hợp cơ sở dữ liệu lớn (Big Data) quốc gia; tăng cường quản lý tiến độ và kiểm soát chất lượng hồ sơ; tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ.

Song song với đó, Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường chủ động phối hợp với Ban Thư ký Diễn đàn Toàn cầu để cung cấp thông tin bổ sung, giải trình các vấn đề phát sinh và chuẩn bị đầy đủ cho các bước tiếp theo của quá trình đánh giá, qua đó, tiếp tục khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các tiêu chuẩn quốc tế về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế./.