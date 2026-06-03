Bộ Tài chính triển khai kế hoạch trao đổi thông tin vì mục đích thuế

Cục Thuế là đầu mối rà soát, đôn đốc tình hình triển khai

Thực hiện Quyết định số 948/QĐ-TTg ngày 27/5/2026 của Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện nghĩa vụ của Chính phủ Việt Nam về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế (EOIR), ngày 29/5/2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1321/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động của Bộ; đồng thời ban hành thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ trong thực hiện Kế hoạch.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì, phối hợp tại Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trực tiếp trước Lãnh đạo Bộ về tiến độ, chất lượng, sản phẩm đầu ra và hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; bảo đảm triển khai đầy đủ, đúng hạn, thực chất, đáp ứng yêu cầu khắc phục các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin cho mục đích thuế (Diễn đàn toàn cầu), phục vụ mục tiêu gỡ bỏ các tiêu chí đánh giá không đạt/đạt một phần và nâng mức xếp hạng tuân thủ của Việt Nam.

Tại thông báo, Bộ Tài chính giao Cục Thuế là đầu mối giúp Lãnh đạo Bộ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính; đồng thời tổng hợp thông tin, báo cáo phục vụ hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo phân công.

Theo đó, Cục Thuế có trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện của các đơn vị chủ trì, phối hợp; định kỳ tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ và Tổ trưởng Tổ công tác; chủ động đôn đốc các đơn vị có nhiệm vụ đến hạn, quá hạn hoặc có nguy cơ chậm tiến độ; tổng hợp khó khăn, vướng mắc, đề xuất của các đơn vị; tham mưu Lãnh đạo Bộ chỉ đạo xử lý kịp thời.

Bộ Tài chính giao Cục Thuế làm đầu mối tổng hợp thông tin, tài liệu phục vụ trao đổi với Ban Thư ký Diễn đàn toàn cầu, OECD, EU và các đối tác liên quan theo phân công; đồng thời chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ đề nghị đánh giá bổ sung, tài liệu phục vụ đánh giá chuyên sâu và các báo cáo cập nhật tiến độ theo yêu cầu.

Văn phòng Bộ được giao phối hợp với Cục Thuế theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính; tổng hợp các nhiệm vụ quá hạn, chậm tiến độ hoặc cần xin ý kiến Lãnh đạo Bộ để đưa vào chương trình chỉ đạo, điều hành của Bộ.

Kịp thời báo cáo định kỳ theo tuần, tháng và đột xuất

Về chế độ báo cáo tiến độ, Bộ Tài chính yêu cầu, báo cáo kế hoạch triển khai chi tiết lần đầu: trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo này, các đơn vị chủ trì gửi Cục Thuế kế hoạch triển khai chi tiết đối với các nhiệm vụ được giao.

Báo cáo định kỳ hàng tuần: Trước 15 giờ thứ Năm hằng tuần, các đơn vị chủ trì gửi báo cáo tiến độ về Cục Thuế, nêu rõ: việc đã hoàn thành, việc đang thực hiện, việc chậm tiến độ, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc, đề xuất xử lý và kế hoạch tuần tiếp theo.

Báo cáo định kỳ hàng tháng: Trước ngày 18 hằng tháng, các đơn vị chủ trì gửi báo cáo tổng hợp tháng về Cục Thuế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ. Báo cáo tháng phải đánh giá rõ mức độ hoàn thành từng sản phẩm đầu ra so với mốc thời gian tại Kế hoạch hành động.

Báo cáo đột xuất: Các đơn vị phải báo cáo ngay trong ngày khi phát sinh một trong các trường hợp sau: nhiệm vụ có nguy cơ không hoàn thành đúng hạn; phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền; cần xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; có yêu cầu thông tin từ Ban Thư ký Diễn đàn toàn cầu, OECD, EU hoặc cơ quan có thẩm quyền…

Cục Thuế có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ trước 17 giờ thứ Sáu hằng tuần và trước ngày 19 hằng tháng để báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác vào ngày 20 hằng tháng; đồng thời báo cáo đột xuất khi có nhiệm vụ chậm tiến độ, có nguy cơ ảnh hưởng đến kết quả đánh giá của Việt Nam.

Trọng tâm triển khai từ tháng 6 đến tháng 11/2026

Về các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, trong đó tập trung bảo đảm các mốc tiến độ trọng tâm sau.

Trong tháng 6/2026, hoàn thiện hồ sơ trình Tổ trưởng Tổ công tác ký quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác. Thời gian hoàn thành: tuần đầu của tháng 6/2026.

Thiết lập nhóm đầu mối kỹ thuật của các bộ, cơ quan và trong Bộ Tài chính; xây dựng cơ chế theo dõi, cập nhật tiến độ trực tuyến. Thời gian hoàn thành: tuần đầu của tháng 6/2026.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị phối hợp có trách nhiệm cử đầu mối chuyên trách, cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu và tham gia xử lý công việc theo đúng thời hạn do đơn vị chủ trì yêu cầu; không để việc phối hợp hình thức, chậm trễ hoặc thiếu thông tin làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Xây dựng danh mục hồ sơ đề nghị đánh giá bổ sung/đánh giá chuyên sâu sau EOIR, tài liệu hướng dẫn việc kê khai mẫu biểu và tài liệu chứng minh để bảo đảm đủ thông tin, tài liệu chứng minh việc khắc phục các khuyến nghị còn tồn tại. Thời gian hoàn thành: tuần thứ hai của tháng 6/2026.

Hoàn thiện, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc nhóm nhiệm vụ về quản lý thuế, đăng ký thuế, quy chế trao đổi thông tin theo điều ước quốc tế về thuế và quy trình nghiệp vụ trao đổi thông tin. Thời gian hoàn thành: chậm nhất ngày 30/6/2026.

Cục Thuế chủ trì hoàn thiện hồ sơ đề nghị đánh giá bổ sung; rà soát, tổng hợp các tài liệu, dữ liệu, bằng chứng thực thi; làm rõ các nội dung còn thiếu trong hồ sơ phục vụ gửi Ban Thư ký Diễn đàn toàn cầu. Thời gian hoàn thành: chậm nhất ngày 30/6/2026.

Trong tháng 7/2026, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương và hoàn thiện hồ sơ gửi Ban Thư ký Diễn đàn toàn cầu, bảo đảm hồ sơ đầy đủ, thống nhất, có căn cứ chứng minh. Thời gian hoàn thành: chậm nhất ngày 31/7/2026.

Hoàn thiện các tài liệu giải trình, báo cáo cập nhật tiến độ đối với các tiêu chí còn đang bị đánh giá chưa đạt hoặc đạt một phần. Thời gian hoàn thành: chậm nhất ngày 25/7/2026.

Các đơn vị chủ trì nhiệm vụ về cơ sở dữ liệu, kết nối, chia sẻ thông tin và quy trình nghiệp vụ hoàn thành việc rà soát kỹ thuật, xác định rõ lộ trình vận hành, sản phẩm đầu ra và bằng chứng thực hiện.

Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, tuyên truyền chính sách mới liên quan đến trao đổi thông tin theo yêu cầu, thông tin chủ sở hữu pháp lý, chủ sở hữu hưởng lợi và cơ chế phối hợp liên ngành; ưu tiên hoàn thành các tài liệu hướng dẫn, biểu mẫu phục vụ hồ sơ đánh giá trong tháng 7/2026.

Trong tháng 8/2026, Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật tổ chức đánh giá thử/mô phỏng đánh giá đối với các tiêu chí của Việt Nam, nhằm kiểm tra thực chất khả năng nâng hạng trước khi bước vào giai đoạn đánh giá chính thức.

Trên cơ sở kết quả đánh giá thử, các đơn vị khẩn trương bổ sung hồ sơ, hoàn thiện tài liệu chứng minh, khắc phục các điểm còn yếu về thể chế, thực thi, hạ tầng, cơ chế phối hợp, bảo mật và chất lượng xử lý hồ sơ trao đổi thông tin.

Rà soát lần cuối các hồ sơ, tài liệu chứng minh trước khi làm việc với EU, OECD, Ban Thư ký Diễn đàn toàn cầu và các đối tác liên quan.

Hoàn thiện, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, thuế, hóa đơn theo đúng mốc thời gian tại Kế hoạch hành động.

Hoàn thiện, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về doanh nghiệp, báo cáo rà soát sửa đổi Luật Doanh nghiệp: chậm nhất ngày 30/8/2026.

Trong tháng 9/2026, cập nhật toàn bộ tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, kết quả khắc phục khuyến nghị và bằng chứng thực thi để phục vụ báo cáo Lãnh đạo Bộ, Tổ trưởng Tổ công tác và trao đổi với các đối tác quốc tế.

Tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến hoàn thiện thể chế, trao đổi dữ liệu, cơ chế giám sát, xử lý vi phạm và nâng cao chất lượng xử lý hồ sơ trao đổi thông tin.

Trong tháng 10/2026, chủ động làm việc, trao đổi, cập nhật thông tin với EU và các đối tác liên quan nhằm phục vụ việc xem xét đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách các vùng tài phán không hợp tác về thuế.

Cục Thuế tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, trong đó đánh giá rõ mức độ hoàn thành từng nhiệm vụ, từng tiêu chí và từng sản phẩm đầu ra.

Các đơn vị chủ trì hoàn thành việc cung cấp tài liệu chứng minh, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và phương án xử lý các nội dung còn tồn tại, nếu có.

Từ tháng 11/2026 trở đi, tiếp tục phối hợp với Ban Thư ký Diễn đàn toàn cầu, OECD, EU và các đối tác liên quan trong quá trình đánh giá, rà soát, phản biện và hoàn thiện tài liệu kỹ thuật. Duy trì chế độ báo cáo, cập nhật thông tin, cung cấp bằng chứng thực thi và xử lý các yêu cầu phát sinh cho đến khi hoàn thành toàn bộ quy trình đánh giá…

Theo thông báo, trường hợp mốc thời gian tại Kế hoạch hành động sớm hơn mốc nêu tại Thông báo thì thực hiện theo mốc thời gian sớm hơn./.