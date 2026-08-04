Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Việc ban hành Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ, kết quả đầu ra, trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 158/NQ-CP.

Trên cơ sở những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thực hiện Nghị quyết số 158/NQ-CP, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức quán triệt Nghị quyết đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nhằm đổi mới tư duy và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và trách nhiệm trong việc triển khai Nghị quyết.

Hà Nội hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2045. Ảnh: Đức Thanh

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 158/NQ-CP, nhất là về xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách mới, đặc thù có tính đột phá, khả thi cao, tạo môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, thuận lợi, có khả năng cạnh tranh cao, huy động mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế… và phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước và của TP. Hà Nội để phấn đấu đến năm 2045, Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi hội tụ tri thức và công nghệ; hạ tầng, quản trị đô thị hiện đại; người dân có chất lượng sống cao; xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc.

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cũng được yêu cầu thường xuyên trao đổi với TP. Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan để nắm bắt nhu cầu, khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các vấn đề Quy hoạch phát triển Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt; phối hợp điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô khi đáp ứng các điều kiện về điều chỉnh quy hoạch và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền theo quy định; liên kết, phát triển vùng với vai trò hạt nhân của TP. Hà Nội; xây dựng thể chế đột phá phát triển Thủ đô; xây dựng mô hình tăng trưởng mới; cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực…

Quyết định cũng nêu rõ 9 nhiệm vụ, đề án kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 158/NQ-CP, trong đó bao gồm các nhiệm vụ quan trọng như: Quy hoạch Tổng thể Thủ đô; Luật Thủ đô (sửa đổi); xây dựng và ban hành các văn bản thi hành Luật Thủ đô; nghiên cứu, đánh giá, phân tích cơ chế, chính sách, kinh nghiệm, cách làm hay ở trong nước và quốc tế để có thể vận dụng tại thành phố làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép hình thành đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, trung tâm thương mại và kinh doanh, khu thương mại tự do gắn với sân bay Nội Bài, sân bay quốc tế Gia Bình và tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Đề án xây dựng Trung tâm tài chính tại TP. Hà Nội; Đề án huy động nguồn lực từ trái phiếu như phát hành, trái phiếu dự án, trái phiếu công trình, trái phiếu xanh để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm…

Quyết định số 2033/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 30/7/2026./.