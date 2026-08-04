Chứng khoán

Lợi nhuận doanh nghiệp và nâng hạng dẫn dắt kỳ vọng thị trường cuối năm

Hồng Quyên (thực hiện)

Hồng Quyên (thực hiện)

[email protected]
15:08 | 04/08/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam kỳ vọng đón thêm động lực từ sự cải thiện kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và hiệu ứng nâng hạng thị trường. Ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư, Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) nhận định, cơ hội hiện hữu ở những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, triển vọng lợi nhuận tích cực và được hưởng lợi từ các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.
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PV: Thị trường chứng khoán bước vào những tháng cuối năm với kỳ vọng từ kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và việc nâng hạng có hiệu lực trong tháng 9. Theo ông, những yếu tố này sẽ tác động như thế nào đến xu hướng thị trường?

Ông Nguyễn Thế Minh: Tôi cho rằng, kết quả kinh doanh quý II/2026 tiếp tục có sự phân hóa giữa các nhóm ngành. Tăng trưởng có thể tập trung ở những doanh nghiệp hưởng lợi từ đà tăng của giá hàng hóa cơ bản, đặc biệt là nhóm liên quan đến dầu khí. Ngược lại, một số doanh nghiệp sản xuất có thể gặp khó khăn do đồng thời chịu áp lực từ chi phí nguyên liệu đầu vào và mặt bằng lãi suất cao. Môi trường lãi suất cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm doanh nghiệp tài chính.

Nâng hạng thị trường tạo động lực thu hút dòng vốn dài hạn
Nâng hạng thị trường tạo động lực thu hút dòng vốn dài hạn. Ảnh Đức Thanh
Nâng hạng thị trường tạo động lực thu hút dòng vốn dài hạn
Ông Nguyễn Thế Minh

Sau khi kết quả kinh doanh quý II được công bố, sự chú ý của nhà đầu tư sẽ chuyển dần sang triển vọng quý III và những tháng cuối năm. Áp lực lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt, thanh khoản của hệ thống ngân hàng từng bước cải thiện, qua đó tạo điều kiện để giảm bớt sức ép về lãi suất. Đây là cơ sở để kỳ vọng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có thể khả quan hơn trong thời gian tới.

Đặc biệt, việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ ngày 21/9 không chỉ tác động đến khả năng thu hút dòng vốn quốc tế, mà còn hỗ trợ tâm lý của nhà đầu tư trong nước.

Thị trường đã trải qua một nhịp tăng đáng kể, nhưng mức độ phục hồi giữa các cổ phiếu chưa đồng đều. Dù VN-Index có thời điểm tiến gần vùng đỉnh cũ, mặt bằng giá của nhiều cổ phiếu vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước. Điều đó cho thấy, dư địa phục hồi vẫn còn, nhất là đối với những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, nhưng chưa tăng giá tương xứng.

Sự kết hợp của các yếu tố lạm phát và lãi suất hạ nhiệt, triển vọng kinh doanh cải thiện cùng câu chuyện nâng hạng có thể tạo động lực hỗ trợ thị trường trong nửa cuối năm 2026. Dù vậy, diễn biến sẽ tiếp tục phân hóa, thay vì tăng đồng loạt.

PV: Theo ông, Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sẽ tác động như thế nào đến dòng vốn ngoại trên thị trường chứng khoán?

Ông Nguyễn Thế Minh: Điểm đáng chú ý của Nghị quyết số 10-NQ/TW là tư duy thu hút đầu tư nước ngoài đang chuyển từ chú trọng quy mô vốn sang quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, hiệu quả và khả năng gắn bó lâu dài của dòng vốn với nền kinh tế.

Việt Nam không chỉ cần thu hút nhà đầu tư nước ngoài đưa vốn vào trong một chu kỳ ngắn, mà còn hướng tới việc tạo môi trường đủ hấp dẫn để họ mở rộng hoạt động và ở lại lâu dài. Định hướng này có thể củng cố niềm tin đối với cả dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và dòng vốn đầu tư gián tiếp.

Đối với thị trường chứng khoán, điều quan trọng là chuyển dần dòng vốn ngoại từ trạng thái đầu tư ngắn hạn sang đầu tư dài hạn. Khi thị trường còn ở nhóm cận biên, dòng vốn quốc tế thường có quy mô hạn chế và mức độ biến động tương đối lớn. Việc hướng tới chuẩn thị trường mới nổi của FTSE Russell và cao hơn là MSCI sẽ tạo điều kiện thu hút các quỹ có quy mô lớn, chiến lược đầu tư dài hạn và yêu cầu quản trị chặt chẽ hơn.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, việc mở rộng quy mô thị trường vốn là yêu cầu cần thiết. Nếu tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào tín dụng ngân hàng, áp lực cung ứng vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế sẽ rất lớn. Thu hút thêm dòng vốn gián tiếp nước ngoài sẽ góp phần đa dạng hóa nguồn lực, giảm bớt gánh nặng cho hệ thống ngân hàng và tăng khả năng huy động vốn của doanh nghiệp. Việc Nghị quyết số 10-NQ/TW được ban hành cũng thể hiện cam kết chính sách của Việt Nam trong cải thiện môi trường đầu tư. Đây là cơ sở để củng cố niềm tin và tạo điều kiện để thị trường chứng khoán thu hút dòng vốn ngoại.

PV: Theo nhận định của ông, những nhóm ngành nào có khả năng thu hút dòng tiền trong những tháng cuối năm?

Ông Nguyễn Thế Minh: Theo tôi, nhóm tài chính, trong đó có ngân hàng và chứng khoán, sẽ có khả năng thu hút dòng tiền mạnh. Nếu lãi suất hạ nhiệt trong những tháng cuối năm, nhu cầu tín dụng cải thiện và hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi, nhóm tài chính có điều kiện lấy lại vai trò dẫn dắt. Câu chuyện nâng hạng và khả năng thanh khoản thị trường tăng lên cũng có thể tạo thêm động lực cho nhóm này.

Nhóm thứ hai là xây dựng và vật liệu xây dựng, gắn với quá trình đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Khối lượng vốn cần thực hiện trong những tháng cuối năm còn lớn, vì vậy, các doanh nghiệp có năng lực thi công, tình hình tài chính lành mạnh và tham gia những dự án trọng điểm có thể được hưởng lợi.

Bên cạnh đó, nhóm sản xuất và xuất khẩu cũng đáng chú ý nếu nhu cầu tại các thị trường lớn phục hồi và chi phí đầu vào hạ nhiệt. Tuy nhiên, triển vọng sẽ phân hóa tùy theo ngành hàng, thị trường xuất khẩu và khả năng quản trị chi phí của từng doanh nghiệp.

Nhìn chung, dòng tiền trong nửa cuối năm khó lan tỏa đồng đều, mà có xu hướng tập trung vào những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh cải thiện, triển vọng rõ ràng và mức định giá hợp lý.

PV: Ông đánh giá thế nào về triển vọng chung của thị trường trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Thế Minh: Tôi cho rằng, thị trường có cơ sở để phục hồi trong những cuối năm, nhưng quá trình đi lên sẽ đan xen các nhịp điều chỉnh và phân hóa mạnh. Diễn biến còn phụ thuộc vào lạm phát, lãi suất, tỷ giá, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và tiến độ triển khai các giải pháp nâng hạng.

Mặc dù VN-Index đã có giai đoạn tiến lên vùng cao, song mặt bằng giá của nhiều cổ phiếu vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh trước đó. Vì vậy, cơ hội vẫn hiện hữu ở những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, triển vọng lợi nhuận tích cực và được hưởng lợi từ các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Tôi muốn lưu ý rằng, nhà đầu tư thay vì chỉ nhìn vào diễn biến của chỉ số, cần quan tâm nhiều hơn đến chất lượng tăng trưởng của từng doanh nghiệp, khả năng duy trì lợi nhuận và mức độ minh bạch. Đây cũng là yếu tố quyết định khả năng thu hút dòng vốn bền vững khi thị trường chứng khoán Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển mới./.

PV: Xin cảm ơn ông!

Hồng Quyên (thực hiện)
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nâng hạng thị trường dòng vốn dài hạn thị trường chứng khoán triển vọng kinh doanh áp lực lạm phát nhóm ngành tài chính dòng vốn quốc tế

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