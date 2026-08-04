Khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đầu tư trong cụm công nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 303/2026/NĐ-CP ngày 1/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN).

Nghị định số 303/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về ngành, nghề, tổ chức, cá nhân đầu tư trong CCN; loại hình CCN được khuyến khích phát triển theo hướng tách riêng từng khoản về “Ngành nghề được khuyến khích đầu tư trong CCN”; về “Tổ chức, cá nhân được khuyến khích đầu tư trong CCN”; về “các loại hình CCN” cho rõ, đầy đủ hơn.

Trong đó, bổ sung “các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo” được khuyến khích đầu tư trong CCN để phù hợp với đối tượng quy định tại các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân.

Các ngành, nghề được khuyến khích đầu tư trong cụm công nghiệp

Nghị định số 303/2026/NĐ-CP nêu rõ, các ngành, nghề được khuyến khích đầu tư trong CCN gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ nông nghiệp; công nghiệp cơ khí; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp dệt may, da giày; công nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông, công nghiệp điện tử; công nghiệp năng lượng tái tạo; công nghiệp công nghệ số, tự động hóa, thiết bị cao cấp, vật liệu mới, công nghệ sinh học.

Đồng thời, khuyến khích các ngành, nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại địa phương cần được bảo tồn và phát triển; công nghiệp sản xuất, chế tạo thiết bị và sản phẩm phục vụ bảo vệ, phát triển và phục hồi nguồn nước; công nghiệp môi trường, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải; công nghiệp lưỡng dụng; dịch vụ kho bãi, đóng gói bao bì, vận chuyển hàng hóa, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị công nghiệp và dịch vụ khác phục vụ trực tiếp cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương với tổng diện tích không quá 10% diện tích CCN.

Các ngành, nghề công nghiệp khác có công nghệ cao, công nghệ sạch; các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các ngành công nghiệp mang lại giá trị gia tăng cao, phát triển bền vững cũng được khuyến khích đầu tư trong CCN.

Tổ chức, cá nhân được khuyến khích đầu tư trong cụm công nghiệp

Theo Nghị định số 303/2026/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân được khuyến khích đầu tư trong cụm công nghiệp gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình và cá nhân trong làng nghề hoặc có nghề truyền thống, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ; các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ chiến lược, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;

Các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, khu dân cư được khuyến khích di dời vào CCN; cơ sở công nghiệp động viên.

Nghị định số 303/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2026.