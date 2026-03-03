Quảng Ninh ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp

(TBTCO) - Từ ngày 10/3/2026, Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chính thức có hiệu lực. Đây được xem là bước hoàn thiện quan trọng về hành lang pháp lý, nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp.

Quy chế quản lý cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quy định cụ thể trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành; UBND cấp xã; chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN và các nhà đầu tư thứ cấp. Nguyên tắc quản lý được xác định là phân công rõ ràng, phối hợp chặt chẽ, không chồng chéo, không làm giảm vai trò và thẩm quyền của từng cơ quan.

Sở Công thương được giao vai trò đầu mối, chủ trì tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về CCN; tổng hợp cơ sở dữ liệu, theo dõi, đôn đốc tiến độ và báo cáo UBND tỉnh. UBND cấp xã nơi có CCN chịu trách nhiệm phối hợp quản lý trực tiếp tại địa bàn, từ giải phóng mặt bằng, giám sát môi trường, xây dựng đến đảm bảo an ninh trật tự.

Quy chế cũng chính thức bãi bỏ các quy định phối hợp quản lý CCN ban hành từ năm 2011 và 2018, thay thế bằng cơ chế mới phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành .

Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã thành lập, mở rộng diện tích 16 cụm công nghiệp với tổng diện tích 853,18 ha.

Một điểm đáng chú ý là quy trình thành lập, mở rộng CCN được quy định chặt chẽ với các mốc thời gian cụ thể. Sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở Công thương có 2 ngày làm việc để gửi văn bản xin ý kiến các sở, ngành liên quan; tối đa 10 ngày làm việc để tổng hợp, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ .

Việc lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN được thực hiện thông qua Hội đồng đánh giá do UBND tỉnh thành lập, với quy trình chấm điểm theo quy định của Nghị định 32/2024/NĐ-CP . Cách làm này nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực thực sự.

Sau khi có quyết định thành lập hoặc mở rộng CCN, trong vòng 10 ngày làm việc, chủ đầu tư phải xây dựng và phê duyệt bảng tiến độ tổng thể dự án; gửi cơ quan quản lý để theo dõi, giám sát. Đây là cơ sở quan trọng để tránh tình trạng chậm triển khai, “giữ đất” kéo dài.

Quy chế dành nhiều nội dung cho công tác bảo vệ môi trường. Chủ đầu tư hạ tầng CCN bắt buộc phải xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung, lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, giám sát việc tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp thứ cấp .

Công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cũng được quy định rõ. Các đơn vị trong CCN phải lập, quản lý và cập nhật hồ sơ PCCC; tổ chức kiểm tra, diễn tập theo quy định; duy trì lực lượng, phương tiện tại chỗ sẵn sàng ứng phó sự cố. Công an tỉnh, Sở Công thương và UBND cấp xã phối hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Đặc biệt, Quy chế nhấn mạnh nghiêm cấm các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi; vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình quản lý, đầu tư và vận hành CCN .

Đối với doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư sản xuất, kinh doanh trong CCN, Quy chế quy định rõ quy trình tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục. Chủ đầu tư hạ tầng có trách nhiệm công khai quy hoạch chi tiết, ngành nghề thu hút, giá thuê đất, nhà xưởng và các dịch vụ tiện ích; hỗ trợ nhà đầu tư thứ cấp hoàn thiện thủ tục pháp lý .

Các sở, ngành như Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công an tỉnh… thực hiện thẩm định, cấp phép, kiểm tra theo đúng chức năng, đảm bảo tiến độ nhưng vẫn tuân thủ quy định pháp luật .

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch, không quá một lần/năm đối với mỗi doanh nghiệp, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm, qua đó giảm áp lực hành chính không cần thiết cho nhà đầu tư.

Việc ban hành Quy chế quản lý CCN được kỳ vọng sẽ tạo khung pháp lý đồng bộ, hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển công nghiệp của Quảng Ninh trong giai đoạn mới. Với cơ chế phối hợp rõ ràng, quy trình minh bạch và sự nhấn mạnh vào môi trường, an toàn, an ninh trật tự, tỉnh đặt mục tiêu phát triển các CCN theo hướng bền vững, hiệu quả, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu sản xuất trên địa bàn.