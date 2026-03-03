BIDV dự chi hơn 9.500 tỷ đồng mua lại 28 mã trái phiếu tăng vốn trước hạn

(TBTCO) - BIDV vừa thông qua phương án mua lại trước hạn 28 mã trái phiếu tăng vốn trong giai đoạn quý II/2026 đến hết quý I/2027, với tổng mệnh giá hơn 9.540 tỷ đồng. Trong năm 2025, ngân hàng đã phát hành thành công 34.403 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất dao động 5,68 - 6,68%/năm, nhằm bổ sung vốn và tăng cường nguồn lực trung dài hạn.

HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã Ck: BID) vừa ban hành Nghị quyết phê duyệt phương án mua lại trái phiếu tăng vốn trước hạn theo quyền, trong giai đoạn từ quý II/2026 đến hết quý I/2027.

Theo nghị quyết, BIDV dự kiến mua lại 28 mã trái phiếu với tổng mệnh giá trên 9.540 tỷ đồng. Đây là các lô trái phiếu được phát hành trong các năm 2021, 2022, 2023 và 2024 theo các bản công bố thông tin, bản cáo bạch chào bán đã công bố trước đó.

Nguồn: BIDV.

Về nguồn vốn thực hiện mua lại, BIDV sử dụng nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng. Việc mua lại được triển khai trên cơ sở dự kiến khả năng cân đối vốn tại thời điểm mua lại và trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Việc mua lại danh mục trái phiếu tăng vốn trước hạn từ quý II/2026 đến hết quý I/2027 thực hiện theo các điều khoản và điều kiện của danh mục tại các bản công bố thông tin, bản cáo bạch chào bán trái phiếu tăng vốn BIDV các năm 2021, 2022, 2023, 2024.

HĐQT BIDV giao ban điều hành chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các quy trình, thủ tục để thực hiện mua lại danh mục trái phiếu tăng vốn đến ngày thực hiện quyền mua lại trước hạn theo đúng tiến độ và cam kết với nhà đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục liên quan đến việc hủy đăng ký, lưu ký, hủy đăng ký giao dịch (nếu có) và hủy niêm yết (nếu có) đối với các trái phiếu được mua lại trước hạn.

Theo dữ liệu tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong năm 2025, BIDV đã huy động thành công 34.403 tỷ đồng trái phiếu. Lãi suất phát hành dao động 5,68 - 6,68%/năm, áp dụng cả hình thức cố định và thả nổi. Các lô trái phiếu có kỳ hạn dài từ 7 - 15 năm, cho thấy định hướng tăng cường nguồn vốn trung và dài hạn.

Nguồn vốn thu được từ các đợt phát hành này nhằm mở rộng quy mô hoạt động, bổ sung vốn cấp 2, đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời tạo dư địa tài chính để đẩy mạnh cho vay và hỗ trợ nền kinh tế trong giai đoạn tới.

Theo báo cáo tài chính tại thời điểm cuối năm 2025, giá trị phát hành giấy tờ có giá của BIDV đạt 225.407,8 tỷ đồng; trong đó, riêng kỳ phiếu và trái phiếu chiếm hơn 72.000 tỷ đồng.

Về quy mô hoạt động, tổng tài sản của BIDV vượt 3,25 triệu tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2024, tiếp tục giữ vị trí ngân hàng thương mại cổ phần có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam. Huy động vốn đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 13,7%.

Dư nợ tín dụng đến cuối năm 2025 đạt hơn 2,3 triệu tỷ đồng, tăng 15,2%. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,2%./.