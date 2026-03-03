(TBTCO) - Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản chấp thuận về việc Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tăng vốn điều lệ lên tối đa 53.442 tỷ đồng theo phương án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2025.

Theo đó, SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng thông qua 3 hình thức: chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHB (ESOP).

Sau khi hoàn tất phương án trên, SHB dự kiến vươn lên Top 4 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất về vốn điều lệ. Với việc tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng, SHB ngày càng nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trên thị trường chứng khoán, SHB là một trong 3 ngân hàng niêm yết cổ phiếu sớm nhất, thuộc nhóm VN30 - nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường và luôn nằm trong top đầu thanh khoản giao dịch. Mới đây nhất, cổ phiếu SHB được FChoice vinh danh là cổ phiếu ngân hàng của năm với những dấu ấn nổi bật trên thị trường, cho thấy niềm tin, uy tín của SHB trên thị trường trong và ngoài nước đáp ứng các tiêu chuẩn hàng đầu quy mô, thanh khoản, quản trị doanh nghiệp, minh bạch thông tin…

SHB thúc đẩy hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn nhằm phát triển hệ sinh thái chiến lược.

Cổ phiếu SHB cũng được dự báo vào rổ FTSE Global All Cap khi Việt Nam chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi. Đây tiếp tục là tin vui cho cổ đông SHB khi dòng vốn ngoại được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngân hàng, không ngừng nâng cao các chuẩn mực quốc tế, chuyển đổi số toàn diện, bứt phá đà tăng trưởng trong tương lai.

Vững nền tảng, sẵn sàng bứt tốc

Năm 2025, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 15.028 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước. Tính đến 31/12/2025, tổng tài sản SHB đạt gần 892.600 tỷ đồng, tiến đến cột mốc 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.

Trong quá trình hoạt động, SHB luôn phát triển an toàn, công khai, minh bạch; có lợi nhuận tăng trưởng bền vững, tăng vốn điều lệ đều đặn qua các năm. Các chỉ số an toàn, thanh khoản, quản lý rủi ro của SHB đều đạt tốt hơn so với các quy định của NHNN và theo các chuẩn mực quốc tế. Xuyên suốt hành trình phát triển, SHB luôn nỗ lực vì lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư với tỷ lệ chi trả cổ tức cao và đều đặn qua các năm.

Thông qua kế hoạch tăng vốn, SHB thể hiện rõ tâm thế sẵn sàng và khát vọng vươn tầm, không chỉ với những giải pháp tài chính, phi tài chính toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả và giá trị bền vững cho khách hàng, doanh nghiệp, khu vực công và xã hội. Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh hệ sinh thái hợp tác chiến lược và chuyển đổi số toàn diện, khẳng định vai trò cầu nối dòng vốn, thúc đẩy kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo và mục tiêu phát triển xanh, số, bám sát định hướng của Chính phủ trong kỷ nguyên mới.

Trong đó, SHB liên tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện với các tập đoàn kinh tế lớn Nhà nước & tư nhân trong nước và quốc tế, phát triển chiến lược hệ sinh thái, chuỗi cung ứng các Doanh nghiệp vệ tinh, Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng cá nhân, vững vàng uy tín của ngân hàng top đầu.

Trên thị trường tài chính quốc tế, SHB khẳng định vị thế thương hiệu khi là một trong số ít các ngân hàng được World Bank, JICA, ADB, KFW và các tổ chức tài chính quốc tế khác lựa chọn là ngân hàng cho vay lại, ngân hàng phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia; tham gia chương trình tài trợ thương mại toàn cầu của ADB…

Trong chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, SHB hiện tập trung vào 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Với SHB, giai đoạn từ 2026 cũng sẽ mở ra một chu kỳ phát triển mới trong bối cảnh Đất nước hân hoan nhìn lại và tự hào về hành trình 40 năm đổi mới. Trong vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, ngành ngân hàng đã và đang đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trên nền tảng hơn ba thập kỷ tích lũy, SHB sẽ bước vào kỷ nguyên mới với thế vững – vị thế ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu; lực mạnh – nền tảng tài chính lành mạnh, năng lực quản trị rủi ro được kiểm chứng qua nhiều chu kỳ; và tâm thế sẵn sàng – chủ động, tiên phong, đồng hành cùng những mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước. Những giá trị được bồi đắp từ quá khứ trở thành nền tảng để SHB tiếp tục nâng tầm vai trò trong giai đoạn tăng tốc, bứt phá và bền vững.