(TBTCO) - Cục Thuế vừa có thư ngỏ gửi người nộp thuế, các tổ chức, hội, hiệp hội doanh nghiệp trên toàn quốc đề nghị tham gia góp ý để cải cách chính sách thuế và quản lý thuế.

Thư ngỏ của Cục Thuế nêu, thời gian qua, người nộp thuế và các tổ chức, hội, hiệp hội doanh nghiệp đã luôn tin tưởng, đồng hành, hợp tác với cơ quan thuế trong việc thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế, góp phần quan trọng vào sự phát kinh tế - xã hội của đất nước.

Cục Thuế mong muốn người nộp thuế tham gia góp ý kiến tháo gỡ điểm nghẽn trong quy trình quản lý thuế để phục vụ người nộp thuế tốt hơn. Ảnh: TN

Năm 2026, là năm ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa, chuyển đổi số toàn diện, hướng tới nền hành chính thuế chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Với tinh thần cầu thị lắng nghe, Cục Thuế mong muốn người nộp thuế và các tổ chức, hội, hiệp hội doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến về: những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật thuế và quản lý thuế; các điểm nghẽn trong quy trình quản lý thuế, thủ tục hành chính thuế, quy trình hỗ trợ, phục vụ người nộp thuế; những đề xuất, kiến nghị, sáng kiến nhằm nâng cấp, cải thiện các ứng dụng, dịch vụ thuế điện tử, nâng cao hiệu quả hỗ trợ và tăng cường tính công khai, minh bạch trong công tác thuế.

Cục Thuế cho rằng, các ý kiến đóng góp của người nộp thuế và các tổ chức, hội, hiệp hội doanh nghiệp là nguồn thông tin thực tiễn quan trọng giúp Cục Thuế nhận diện rõ những vấn đề cần hoàn thiện, đổi mới phương thức phục vụ và thực hiện cải cách mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Việc góp ý được thực hiện trực tuyến thông qua mã QR tại đây. Người nộp thuế và các tổ chức, hội, hiệp hội doanh nghiệp chỉ cần dành ít phút chia sẻ những trải nghiệm, vướng và kiến nghị trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cục Thuế rất mong nhận được sự quan tâm, đồng hành và đóng góp thiết thực của người nộp thuế và các tổ chức, hội, hiệp hội doanh nghiệp - để cùng xây dựng ngành Thuế hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới và phục vụ./.