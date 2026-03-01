Đoàn công tác Cục Thuế làm việc với Thuế tỉnh Cao Bằng về tình hình thu ngân sách trên địa bàn tỉnh

(TBTCO) - Ngày 27/2, Đoàn công tác của Cục Thuế (Bộ Tài chính) do Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Thuế tỉnh Cao Bằng về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Việt Long - Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng đã báo cáo những kết quả nổi bật trong công tác quản lý thu ngân sách năm 2025 và 2 tháng đầu năm 2026; công tác chống thất thu thuế; tình hình tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý thuế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, số thu nội địa trên địa bàn tỉnh đến ngày 24/2/2026 đạt 476,15 tỷ đồng, bằng 28,3% so với dự toán Bộ Tài chính, bằng 27,8% so với dự toán HĐND tỉnh, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Theo ông Long, năm 2026, Thuế tỉnh triển khai nhiều giải pháp, nhiệm vụ trrọng tâm trong công tác thu ngân sách nhà nước, xây dựng kịch bản chi tiết; chủ động tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ các chính sách thuế đến người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tập trung đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác thu ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thu ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời… phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Cục trưởng Mai Xuân Thành ghi nhận, đánh giá cao những kết quả và nỗ lực của Thuế tỉnh Cao Bằng trong thời gian qua. Cục trưởng yêu cầu, đơn vị tiếp tục bám sát chỉ tiêu thu ngân sách; xây dựng, rà soát chi tiết từng khoản thu, từng địa bàn; khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa; tăng cường quản lý rủi ro, chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với đánh giá cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Chủ động phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn; quản lý sát nguồn thu, dòng tiền, bảo đảm minh bạch, đúng quy định, không để phát sinh thất thu./.