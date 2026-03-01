Thị trường nông sản thế giới tuần qua ghi nhận những diễn biến trái ngược. Trong khi lo ngại về nguy cơ xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đẩy giá ngũ cốc tại Mỹ lên các mức cao mới, thì thị trường gạo châu Á lại khá ảm đạm trước áp lực từ nguồn cung dồi dào và nhu cầu yếu.

Công nhân vận chuyển gạo tại một chợ bán buôn ngũ cốc ở Amritsar, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Thị trường gạo châu Á

Nhìn chung, thị trường gạo châu Á tuần qua diễn biến khá trầm lắng do nhu cầu yếu và nguồn cung dồi dào gây áp lực lên giá.

Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm đi ngang ở mức 350 - 356 USD/tấn. Gạo trắng 5% tấm cũng ổn định ở mức 347 - 352 USD/tấn. Một nhà giao dịch cho biết thị trường không có nhiều hoạt động do người mua vẫn tỏ ra thận trọng.

Trong khi đó, tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 360 - 365 USD/tấn, không đổi so với hai tuần trước. Một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận định thị trường còn đối mặt với nhiều thách thức trong giai đoạn tới do nguồn cung toàn cầu dồi dào và các khách hàng lớn cắt giảm lượng mua. Đáng chú ý, Philippines dự kiến sẽ giảm nhập khẩu hàng tháng mức 400.000 tấn trước đây xuống còn 150.000 tấn kể từ tháng 3/2026.

Còn giá gạo 5% tấm của Thái Lan cũng không đổi, được chào bán ở mức 385 USD/tấn. Các nhà giao dịch cho biết nhu cầu vẫn rất yếu và không có giao dịch lớn nào được báo cáo. Một thương nhân cho hay khách hàng từ Philippines đã chuyển sang mua gạo Việt Nam do giá cạnh tranh hơn.

Thị trường ngũ cốc Mỹ

Trái ngược với thị trường gạo châu Á, giá các mặt hàng ngũ cốc trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đã đồng loạt tăng trong phiên cuối tuần, trong đó giá lúa mì chạm mức cao nhất nhiều tháng do giới đầu tư lo ngại về căng thẳng Mỹ-Iran.

Chốt phiên giao dịch ngày 28/2, giá lúa mì giao tháng 3/2026 tăng 1,8%, lên 5,8475 USD/bushel, sau khi chạm mức cao nhất kể từ cuối tháng 6/2026. Giá đậu tương tăng 0,4% lên 11,6825 USD/bushel và tiến gần mức đỉnh 20 tháng. Trong khi đó, giá ngô cũng tăng 0,6% và chốt ở mức 4,46 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Ngoài ra, thị trường đậu tương còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng về nhu cầu xuất khẩu và nhiên liệu sinh học gia tăng. Một báo cáo cho biết Chính phủ Mỹ có kế hoạch yêu cầu các nhà máy lọc dầu lớn phải sản xuất thêm nhiên liệu sinh học để bù vào phần mà những nhà máy nhỏ được miễn theo đạo luật Tiêu chuẩn Nhiên liệu Tái tạo (RFS). Thông tin này củng cố kỳ vọng rằng những thay đổi trong chính sách nhiên liệu sinh học của Mỹ sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với các nguyên liệu đầu vào như dầu đậu tương, giúp đẩy giá loại hàng hóa này đi lên.

Thị trường cà phê thế giới

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê thế giới đồng loạt lao dốc do áp lực chốt lời sau chuỗi tăng nóng. Trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 3/2026 giảm mạnh 70 USD xuống còn 3.689 USD/tấn. Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2026 giảm hơn 2,5 xu chốt ở mức 282,30 xu/lb (1 lb = 0,4535 kg).

Tại thị trường trong nước, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên ngày 28/2 cũng đồng loạt giảm từ 800 - 1.000 đồng/kg. Hiện giá thu mua phổ biến tại Đắk Lắk và Gia Lai là 96.000 đồng/kg, trong khi tại Lâm Đồng là 95.500 đồng/kg./.