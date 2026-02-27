Ngày 27/2: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu tiếp tục giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay (27/2) tiếp đà tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên giao động trong khoảng 96.300 - 97.000 đồng/kg. Ngược lại, giá tiêu giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg. Mặt bằng giá phổ biến hiện dao động trong khoảng 148.000 - 149.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng đồng loạt 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Ảnh tư liệu

Giá cà phê trong nước tăng đồng loạt

Khảo sát sáng nay cho thấy, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng đồng loạt 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Đắk Nông, Đắk Lắk và Gia Lai cùng ghi nhận mức thu mua phổ biến 97.000 đồng/kg. Lâm Đồng đạt 96.300 đồng/kg là mức thấp nhất khu vực nhưng vẫn duy trì đà tăng ổn định.

Như vậy, chỉ trong hai phiên, giá cà phê nội địa đã tăng hơn 3.000 đồng/kg, lấy lại phần lớn mức giảm trước đó. Diễn biến này phản ánh rõ sự phụ thuộc của thị trường trong nước vào biến động của sàn London, nơi định hình giá robusta toàn cầu.

Trên thị trường quốc tế, kết thúc phiên giao dịch ngày 26/2, giá cà phê trên hai sàn chủ chốt diễn biến trái chiều. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 3/2026 trên sàn London tăng 2,63% (96 USD/tấn), lên 3.759 USD/tấn. Hợp đồng tháng 5/2026 tăng 1,73% (63 USD/tấn), đạt 3.703 USD/tấn. Đây là lần đầu tiên trong nhiều tuần Robusta quay lại vùng giá trên 3.700 USD/tấn sau chuỗi phiên điều chỉnh sâu.

Ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica diễn biến thận trọng hơn. Hợp đồng giao tháng 3/2026 gần như đi ngang, tăng nhẹ 0,02% lên 288,3 US cent/pound. Tuy nhiên, hợp đồng tháng 5/2026 giảm 0,22% xuống 284,85 US cent/pound.

Giá tiêu nội địa giảm phiên thứ hai liên tiếp

Khảo sát tại các địa phương sản xuất trọng điểm cho thấy, giá tiêu sáng nay tiếp tục điều chỉnh. Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) giảm 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua tiêu đen về mức quanh 149.000 - 150.000 đồng/kg (tùy chất lượng). Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) giảm 1.500 đồng/kg, còn khoảng 148.500 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg, phổ biến ở mức 148.000 đồng/kg.

Dù giảm hai ngày liên tiếp, mức giá hiện tại vẫn duy trì quanh ngưỡng 150.000 đồng/kg, cao hơn đáng kể so với nhiều năm trước. Diễn biến này cho thấy đây có thể chỉ là nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong bối cảnh thị trường đang vào cao điểm thu hoạch.

Trái ngược với thị trường nội địa, giá tiêu thế giới lại ghi nhận xu hướng tăng trong phiên gần nhất. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia đạt 6.990 USD/tấn, tăng 1,32% (91 USD/tấn). Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 tăng 50 USD/tấn, lên 6.175 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia tăng 64 USD/tấn, đạt 9.311 USD/tấn. Trong khi đó, Malaysia giữ ổn định ở mức 9.100 USD/tấn đối với tiêu đen và 12.100 USD/tấn đối với tiêu trắng.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục duy trì trong khoảng 6.400 - 6.600 USD/tấn (loại 500 g/l và 550 g/l), cho thấy doanh nghiệp vẫn giữ mức giá chào bán tương đối ổn định./.