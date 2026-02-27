Ngày 27/2: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm sâu

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (27/2) đồng loạt sụt giảm. Trong nước, giá bạc quay đầu giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.816.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.846.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 88,05 USD/ounce, giảm 1,06 USD so với hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt sụt giảm. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc giảm, niêm yết ở mức 3.231.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.331.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước quay đầu giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.816.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.846.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.818.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.852.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới giảm, hiện ở mức giá 2.297.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.302.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 27/2/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.816.000 2.846.000 2.818.000 2.852.000 1 kg 75.093.000 75.891.000 75.145.000 76.042.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.824.000 2.854.000 2.825.000 2.856.000 1 kg 75.299.000 76.103.000 75.341.000 76.154.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 88,05 USD/ounce, giảm 1,06 USD so với ngày 26/2.

Giá bạc quay đầu đi xuống khi áp lực chốt lời và bán tháo gia tăng, đặc biệt sau làn sóng thanh lý quy mô lớn tại Trung Quốc. Nhiều vị thế sử dụng đòn bẩy buộc phải đóng lại sau giai đoạn đầu cơ quá mức, tạo ra cú sốc nguồn cung trong ngắn hạn cho thị trường.

Diễn biến này xuất hiện cùng thời điểm Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng cường siết chặt quy định giao hàng. Cơ quan này thậm chí đã hạ mức phân bổ giao hàng xuống 0 đối với không ít nhà đầu tư không có hạn ngạch phòng ngừa rủi ro được phê duyệt, khiến điều kiện giao dịch trở nên khắt khe hơn.

Ông Akhtar Faruqui - chuyên gia phân tích ngoại hối tại FXStreet, nhận định, việc thắt chặt các điều kiện trên đã làm gia tăng biến động thị trường, nhất là khi dòng tiền đầu cơ bán lẻ tại Trung Quốc bất ngờ đảo chiều mạnh.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 27/2/2026: