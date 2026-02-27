Ngày 27/2: Giá dầu thế giới quay đầu tăng mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (27/2) đảo chiều tăng 2% khi căng thẳng Mỹ - Iran kéo theo rủi ro nguồn cung, trong khi tồn kho dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng mạnh nhất 3 năm. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 72,32 USD/thùng, tăng 2,07%; giá dầu WTI ở mốc 66,58 USD/thùng, tăng 1,77%.

Giá dầu Brent hôm nay ở mốc 72,32 USD/thùng, tăng 2,07%. Ảnh tư liệu

Giá dầu thế giới ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 27/2/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 72,32 USD/thùng, tăng 2,07% (tương đương tăng 1,47 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 66,58 USD/thùng, tăng 1,77% (tương đương tăng 1,16 USD/thùng).

Giá dầu hôm nay trên thế giới tăng nhẹ khi giới đầu tư đánh giá khả năng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể giúp tránh một cuộc xung đột quân sự tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn nguồn cung, dù đà tăng bị kìm hãm bởi tồn kho dầu thô của Mỹ gia tăng.

Dù Brent và WTI chốt phiên gần như đi ngang trong ngày thứ Tư, giá Brent hôm thứ Hai đã vọt lên mức cao nhất kể từ ngày 31/7, khi Washington điều động lực lượng quân sự tới Trung Đông nhằm gây sức ép buộc Tehran đàm phán chấm dứt chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Ông Toshitaka Tazawa, chuyên gia phân tích tại Fujitomi Securities, nhận định giới đầu tư đang tập trung theo dõi liệu các cuộc đàm phán Mỹ - Iran có giúp tránh được xung đột quân sự hay không. Theo ông, ngay cả khi xung đột xảy ra, nếu các mục tiêu tấn công bị giới hạn và diễn biến trong thời gian ngắn, giá WTI nhiều khả năng chỉ tăng tạm thời lên trên 70 USD/thùng trước khi quay trở lại vùng 60 - 65 USD/thùng.

Tuy nhiên, một cuộc xung đột kéo dài có thể làm gián đoạn nguồn cung từ Iran, nhà sản xuất dầu thô lớn thứ ba trong OPEC cũng như từ các nước xuất khẩu khác tại Trung Đông.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), đà tăng của giá dầu bị hạn chế bởi số liệu cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 16 triệu thùng trong tuần qua, mức tăng mạnh nhất trong ba năm, con số này vượt xa mức dự báo tăng 1,5 triệu thùng trong khảo sát của Reuters./.