Cienco4 vững vàng ở vị trí tiên phong đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

(TBTCO) - Ngày 27/12/1962, tại Hà Nội, Chính phủ ra Quyết định số 1477/QĐ-CP thành lập Cục Công trình, trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Đây chính là đơn vị tiền thân của Tập đoàn CIENCO4 hôm nay. Trải qua hơn 6 thập kỷ xây dựng và phát triển, CIENCO4 luôn vững vàng ở vị thế tiên phong trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước...

Công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao

Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh - Tổng Giám đốc CIENCO4, ngay từ ngày đầu thành lập và đặc biệt sau cổ phần hóa năm 2014, đơn vị vẫn coi áp dụng công nghệ tiên tiến vào thi công các công trình giao thông là yếu tố quyết định thành bại của doanh nghiệp.

Chính vì vậy, nhiều công trình lớn, phức tạp về kỹ thuật đã được CIENCO4 thực hiện có hiệu quả, như: Công nghệ extradosed thi công cầu dầm cáp hỗn hợp tại cầu An Đông (Ninh Thuận); công nghệ ván khuôn trượt - MSS lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam tại cầu Thanh Trì (Hà Nội); thi công trụ cầu cao gần 100m ở cầu Pá Uôn, cầu dây văng Phước Khánh với chiều cao trụ gần 140m so với mặt nước là trụ cầu cao nhất Việt Nam cho đến thời điểm hiện nay; công nghệ cầu vòm bê tông cốt thép không gian 3 chiều có khẩu độ nhịp lớn nhất Việt Nam tại cầu Cổ Cò, thành phố Đà Nẵng…

Cienco 4 đầu tư nhiều phương tiện hiện đại phục vụ công tác thi công. Ảnh: Khánh Nam

Bên cạnh đó, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, CIENCO4 luôn coi trọng giá trị nguồn nhân lực. Bởi để CIENCO4 giữ vững được vị thế cả về tiềm lực, năng lực đầu tư thì yếu tố chính vẫn là con người. Trải qua nhiều thăng trầm, CIENCO4 vẫn vững vàng vượt qua, đẩy mạnh đầu tư nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các quyền lợi, chính sách, chế độ cho người lao động, đáp ứng đầy đủ trách nhiệm đóng thuế, bảo hiểm cho Nhà nước.

Vị thế, tiềm lực của CIENCO4 không chỉ thể hiện qua việc sở hữu một đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề, từng kinh qua với tất cả các loại hình công trình giao thông: Sân bay, cảng biển, hầm đô thị, hầm cao tốc, đường sắt đô thị, đường bộ cao tốc… mà đó còn là giá trị doanh thu, nguồn lực tài chính sẵn có, các công nghệ thi công hiện đại, vốn “hợp đồng công trình tương tự” để cạnh tranh sòng phẳng với nhiều nhà thầu lớn khác.

"Kiềng 3 chân" tập trung phát triển cho giai đoạn tới

Cũng theo ông Nguyễn Tuấn Huỳnh, chiến lược phát triển giai đoạn tới của tập đoàn là tiếp tục duy trì vị trí số 1 trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông tại Việt Nam, tiến tới hội nhập và tiệm cận với quốc tế. Ngoài lĩnh vực truyền thống, CIENCO4 còn hướng tới lĩnh vực bất động sản và kinh doanh tài chính. Đây là "kiềng 3 chân" được doanh nghiệp tập trung phát triển cho giai đoạn tới.

Năm 2025 vừa qua, CIENCO4 đã xây dựng kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với mục tiêu tổng doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế vượt 200 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 19% và 12% so với năm trước. Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, ông Nguyễn Tuấn Huỳnh cho biết thêm, công ty đã tiếp tục đầu tư vào một số hạng mục thuộc dự án khu du lịch, dịch vụ tổng hợp và nghỉ dưỡng cầu Cau, với tổng vốn đầu tư lên tới 1.700 tỷ đồng.

Việc Chính phủ tiếp tục tập trung đầu tư mạnh vào các tuyến hạ tầng giao thông chiến lược giúp cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, trong đó có CIENCO4, có cơ hội lớn để phát triển trong các năm tiếp theo.