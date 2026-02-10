(TBTCO) - Năm 2026, Quảng Ninh phấn đấu tạo đột phá trong tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư, với mục tiêu phát triển hạ tầng hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Đây sẽ là nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển bền vững trong tương lai.

Đột phá tăng trưởng kinh tế

HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Nghị quyết số 334/NQ-HĐND ngày 5/2/2026 về “Điều chỉnh chỉ tiêu và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 13% trở lên trong năm 2026”. Để làm được điều này, tỉnh xác định đột phá tăng trưởng kinh tế là yếu tố then chốt, với trọng tâm là phát triển mô hình tăng trưởng mới, đi kèm với ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong năm 2026, tổng thu ngân sách của tỉnh Quảng Ninh dự kiến đạt trên 74.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đóng góp phần lớn với hơn 56.500 tỷ đồng, còn lại là thu từ xuất nhập khẩu. Mục tiêu này không chỉ phản ánh sự nỗ lực của Quảng Ninh trong việc phát triển kinh tế, mà còn là cam kết mạnh mẽ về việc nâng cao chất lượng đô thị và hoàn thiện cơ sở hạ tầng để phục vụ cho sự phát triển bền vững.

Công trình Trung tâm thương mại AEON Mall Hạ Long sắp được hoàn thành. Ảnh T.D

Một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển của Quảng Ninh năm 2026 là thu hút đầu tư mạnh mẽ vào các lĩnh vực hạ tầng vận tải, logistics và du lịch. Đặc biệt, tỉnh tập trung vào việc phát triển các trung tâm logistics vùng và liên vùng tại các khu kinh tế ven biển Quảng Yên, Vân Đồn và cửa khẩu Móng Cái. Đây là những khu vực có tiềm năng lớn trong việc kết nối giao thương, thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh đã tham mưu Chương trình xúc tiến đầu tư và Kế hoạch thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2026. Theo đó, Quảng Ninh dự kiến thu hút 101 dự án đầu tư ngoài ngân sách, trong đó thu hút gần 569.000 tỷ đồng vốn trong nước và 3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Bên cạnh đó, tỉnh đã và đang xây dựng các cảng biển quan trọng như Vạn Ninh, Con Ong - Hòn Nét và định hướng bố trí công năng, khai thác cảng Cái Lân trong tổng thể quy hoạch hệ thống cảng biển của tỉnh… Đây sẽ là những cảng biển không chỉ phục vụ cho việc xuất nhập khẩu, mà còn là động lực phát triển ngành logistics của tỉnh. Tỉnh Quảng Ninh cũng chủ trương thu hút các nhà đầu tư thứ cấp và phát triển các dự án du lịch, đặc biệt là du lịch xanh và bền vững, với các sản phẩm du lịch chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn.

Để hỗ trợ các dự án đầu tư, tỉnh đặc biệt chú trọng cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Năm 2025, Quảng Ninh thu hút 2.300 doanh nghiệp mới với tổng vốn đầu tư ngoài ngân sách đạt gần 476.000 tỷ đồng. Đây là minh chứng cho sự cải thiện mạnh mẽ trong môi trường đầu tư và kinh doanh của tỉnh. Quảng Ninh đã đạt được nhiều chỉ số cao trong các bảng xếp hạng quốc gia như PCI, SIPAS và PAR Index, là một trong những địa phương hàng đầu về cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư.

Thu hút FDI - mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Quảng Ninh trong năm 2026. Tỉnh đặt mục tiêu thu hút 2 - 2,5 tỷ USD vốn FDI trong năm nay, tiếp tục tập trung vào các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ xanh, sạch và công nghệ cao. Quảng Ninh kỳ vọng các dự án này không chỉ tạo ra giá trị gia tăng lớn, mà còn giúp tỉnh kết nối với các chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Tại lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh giữa Ban Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch với Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh, Quảng Ninh luôn coi cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư là động lực quan trọng cho phát triển; đồng thời cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025. Ảnh .T.D

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Quảng Ninh thu hút đầu tư là công tác cải cách hành chính. Tỉnh luôn xác định cải cách hành chính là khâu đột phá để nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng điều hành. Quảng Ninh đã kiên trì xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Nhiều năm liên tiếp, Quảng Ninh đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số PCI, một minh chứng cho sự thành công trong công tác cải cách hành chính.

Bên cạnh việc cải thiện thủ tục hành chính, Quảng Ninh cũng tập trung vào việc đơn giản hóa quy trình cấp phép đầu tư và cắt giảm các điều kiện kinh doanh không hợp lý. Đặc biệt, tỉnh đặt mục tiêu giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và giảm 50% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp so với năm 2025. Đây sẽ là bước tiến quan trọng để tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng và minh bạch, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với sự kiên trì, quyết tâm và chiến lược phát triển bài bản, tỉnh Quảng Ninh hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư quốc tế. Môi trường đầu tư tại Quảng Ninh sẽ tiếp tục được cải thiện và nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án phát triển bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030./.