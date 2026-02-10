Một doanh nghiệp sắp chi hơn 1.000 tỷ đồng trả cổ tức

(TBTCO) - Theo thống kê từ các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán, có 7 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 9/2 - 13/2 và đều trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 12% và thấp nhất là 1,5%.

Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (mã Ck: VSH) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2025 bằng tiền, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/2. VSH sẽ tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2025 bằng tiền theo tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cổ phiếu) vào ngày 10/4. Trước đó, công ty đã lần lượt tạm ứng đợt 1 vào tháng 9/2025 và đợt 2 vào tháng 12/2025, tỷ lệ đều là 10%. Nếu thực hiện thành công cổ tức đợt 3, Công ty sẽ nâng mức cổ tức lũy kế cho năm 2025 lên 30%, trong khi tỷ lệ được các cổ đông thông qua là tối thiểu 20%.

Bên cạnh đó, ngày 13/2 tới đây, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (mã Ck: BCM) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 11%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.100 đồng. Với 1.035 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Becamex sẽ chi 1.138 tỷ đồng để trả cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 12/2/2026, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến vào ngày 13/3/2026.

Có 7 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 9/2 - 13/2 và đều trả cổ tức bằng tiền mặt. Ảnh minh họa

Ngoài ra, Công ty cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng (mã Ck: USD) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt vào ngày 12/2 tới đây. Tỷ lệ chi trả 15,2%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.520 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 27/2/2026. Như vậy với 5,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng sẽ chi khoảng hơn 8,5 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội (mã Ck: EBS) cũng thông báo tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 8%, tương ứng 800 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/2, ngày thanh toán dự kiến vào 28/4. Tổng số tiền chi cho đợt cổ tức này ước gần 8 tỷ đồng./.