Ngày 10/2: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (10/2) đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên giao động trong khoảng 95.000 - 96.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm duy trì ở mức cao.

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên hôm nay giao động trong khoảng 95.000 - 96.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê bật tăng sau chuỗi ngày giảm sâu

Khảo sát sáng 10/2 cho thấy, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên đồng loạt tăng trở lại khoảng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước. Nhờ đó, giá thu mua cà phê nhân xô đã lấy lại mốc 95.000 - 96.000 đồng/kg, phần nào giúp thị trường “hạ nhiệt” tâm lý lo ngại sau khi giá mất gần 10.000 đồng/kg so với đỉnh lịch sử thiết lập hồi tháng trước.

Cụ thể, tại Đắk Nông (khu vực cũ), giá cà phê tiếp tục giữ vị trí cao nhất khu vực khi tăng lên mức 96.000 đồng/kg. Đắk Lắk ghi nhận giá thu mua quanh 95.800 đồng/kg, trong khi Gia Lai đạt khoảng 95.700 đồng/kg, cùng tăng 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Riêng Lâm Đồng, địa phương có giá thấp nhất khu vực cũng tăng lên mức 94.600 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London vừa khép lại một tuần giao dịch đầy biến động. Cụ thể, kỳ hạn tháng 3/2026 trong tuần trước đã giảm sâu 8,7%, tương đương 358 USD/tấn, xuống còn 3.755 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 5/2026 cũng mất tới 9,1%, còn 3.668 USD/tấn.

Diễn biến tương tự xuất hiện trên sàn New York, nơi giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm tới 10,7%, xuống mức 296,55 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 8,3%, đạt 289,3 US cent/pound. Đây đều là các mức giá thấp nhất trong vòng gần 6 tháng.

Giá tiêu ổn định

Trong sáng hôm nay, giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm tiếp tục giữ ổn định trong khoảng 148.000 - 150.500 đồng/kg, không thay đổi so với cuối tuần trước.

Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) hiện vẫn là hai địa phương có mức giá cao nhất thị trường, cùng neo ở mốc 150.500 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu duy trì ở mức 148.500 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Đồng Nai tiếp tục là những địa phương có giá thấp nhất, phổ biến quanh 148.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia tiếp tục được niêm yết ở mức 6.720 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen Brazil ASTA 570 duy trì ở mức 6.100 USD/tấn, còn tiêu đen Malaysia đứng ở mức cao nhất thị trường, khoảng 9.100 USD/tấn.

Đối với hồ tiêu Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn ổn định trong khoảng 6.400 - 6.600 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l, phản ánh sự cân bằng tương đối giữa cung và cầu trong ngắn hạn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia được chào bán ở mức 9.247 USD/tấn. Giá tiêu trắng Malaysia tiếp tục duy trì ở mốc 12.100 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Việt Nam ổn định quanh 9.150 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, trong suốt tuần đầu tháng 2, thị trường hồ tiêu toàn cầu nhìn chung duy trì trạng thái tích cực, không có quốc gia sản xuất lớn nào ghi nhận biến động tiêu cực đáng kể. Đáng chú ý, giá tiêu tại thị trường Mỹ hiện đang thấp hơn so với mặt bằng giá tại các nước sản xuất cho thấy khả năng điều chỉnh nhập khẩu trong thời gian tới./.