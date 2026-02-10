Ngày 10/2: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng trở lại

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (10/2) dần phục hồi sau phiên giảm mạnh vào cuối tuần. Trong nước, giá bạc đảo chiều tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.574.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.604.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 81,21 USD/ounce; tăng 3,66 USD so với ngày hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đang dần phục hồi. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tăng, niêm yết ở mức 2.964.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.056.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước đảo chiều tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.574.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.604.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 2.576.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.609.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 2.096.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.101.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 10/2/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.574.000 2.604.000 2.576.000 2.609.000 1 kg 68.633.000 69.431.000 68.685.000 69.582.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.581.000 2.612.000 2.583.000 2.614.000 1 kg 68.839.000 69.643.000 68.881.000 69.694.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 81,21 USD/ounce; tăng 3,66 USD so với ngày 9/2.

Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh, thị trường bạc đang bước vào nhịp điều chỉnh đáng chú ý. Giá bạc từng leo lên mốc 120 USD/ounce trước khi quay đầu giảm sâu, lùi về vùng 64 USD/ounce trong tuần vừa qua, qua đó khiến tâm lý nhà đầu tư xuất hiện không ít lo ngại.

Tuy vậy, theo ông Muhammad Umair, chuyên gia phân tích tiền tệ và kim loại quý tại FX Empire, đợt điều chỉnh này chưa đủ cơ sở để xem là tín hiệu đảo chiều xu hướng. Trái lại, đây được đánh giá là nhịp điều chỉnh cần thiết nhằm giải tỏa trạng thái mua quá mức sau giai đoạn tăng nóng kéo dài.

Xét trên bình diện chung, ông cho rằng các yếu tố vĩ mô, kỹ thuật cũng như diễn biến liên thị trường vẫn đang nghiêng về kịch bản tích cực đối với giá bạc trong trung và dài hạn.

Dù vàng tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong nhóm tài sản trú ẩn, bạc cũng ghi nhận sức hút đáng kể nhờ đặc tính “kép”, vừa là kim loại quý có giá trị phòng vệ, vừa là nguyên liệu đầu vào quan trọng cho hoạt động sản xuất công nghiệp. Lợi thế này giúp bạc trở nên hấp dẫn hơn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều bất định.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 10/2/2026: