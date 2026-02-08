Ngày 8/2: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt quay đầu tăng trở lại

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (8/2) đồng loạt hồi phục vào phiên cuối tuần. Trong nước, giá bạc đảo chiều tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.518.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.547.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 77,65 USD/ounce; tăng 5,41 USD so với ngày hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt hồi phục. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.901.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.991.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước đảo chiều tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.518.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.547.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 2.519.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.553.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng, hiện ở mức giá 2.049.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.055.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 8/2/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.518.000 2.547.000 2.519.000 2.553.000 1 kg 67.133.000 67.931.000 67.185.000 68.082.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.525.000 2.555.000 2.527.000 2.557.000 1 kg 67.339.000 68.143.000 67.381.000 68.194.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 77,65 USD/ounce; tăng 5,41 USD so với ngày 7/2.

Thị trường bạc vừa chứng kiến một phiên biến động mạnh khi giá có thời điểm rơi sâu xuống dưới mốc 70 USD/ounce, trước khi nhanh chóng hồi phục và quay đầu tăng trở lại.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis của FX Empire, diễn biến này đang thu hút sự quan tâm đáng kể từ giới đầu tư, bởi nó phản ánh sự đan xen giữa các tín hiệu kỹ thuật trái chiều và trạng thái tâm lý chưa ổn định của thị trường.

Cụ thể, giá bạc mở đầu phiên bằng một nhịp giảm sâu, làm dấy lên lo ngại về khả năng hình thành xu hướng tiêu cực. Tuy nhiên, lực mua sau đó đã giúp giá phục hồi ngay trong phiên, qua đó hình thành mô hình nến “búa”, dấu hiệu kỹ thuật cho thấy khả năng đảo chiều tăng giá.

Diễn biến này phần nào giúp xoa dịu tâm lý bi quan của thị trường, đồng thời cho thấy bạc có thể đang thiết lập một vùng hỗ trợ để tích lũy trong thời gian tới, vị chuyên gia nhận định.

Chuyên gia này nhận định, dư địa tăng giá của bạc trong ngắn hạn là không lớn. Thị trường cần thêm thời gian đi ngang với các phiên giao dịch ổn định hơn nhằm xác lập xu hướng rõ ràng. Trước đó, nhiều nỗ lực tích lũy cũng đã sớm thất bại khi giá nhanh chóng quay đầu giảm mạnh.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 8/2/2026: