Ngày 7/2: Giá thép và quặng sắt đồng loạt giảm

Giá thép trên các sàn giao dịch hôm nay (7/2) giảm xuống mức thấp nhất một tháng qua khi các nhà máy thép Trung Quốc cắt giảm sản lượng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục ổn định trên diện rộng, chưa ghi nhận biến động đáng kể so với các phiên trước.

Giá thép trên các sàn giao dịch hôm nay giảm xuống mức thấp nhất một tháng qua. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 10/2026 giảm 2 Nhân dân tệ, xuống mức 3.145 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm nhẹ, chịu áp lực bởi lượng tồn kho cao cho thấy sản lượng lò cao duy trì ổn định, khiến dư địa tăng giá bị hạn chế trong bối cảnh nhu cầu suy yếu.

Hợp đồng quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc giảm 1,58% xuống còn 767,5 Nhân dân tệ/tấn (110,48 USD/tấn).

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3 (SZZFH6) trên sàn giao dịch Singapore giảm 1,85% xuống còn 100,6 USD/tấn.

Theo báo cáo của Mysteel, trong số chín nhà máy thép quy trình ngắn tại khu vực Vân Nam - Quý Châu, có bảy nhà máy sẽ tạm ngừng sản xuất để bảo trì trong dịp Tết Nguyên đán. Thời gian ngừng bảo trì trung bình của các nhà máy này năm nay ngắn hơn khoảng 8 ngày so với các năm trước.

Giá thép chuẩn trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tiếp tục đi xuống. Thép thanh cốt thép giảm 0,61%, thép cuộn cán nóng giảm 0,43% và thép không gỉ giảm 0,61%. Trong khi đó, thép dây (SWRcv1) tăng nhẹ 0,44%.

Thị trường trong nước

Tại thị trường trong nước, theo dữ liệu từ SteelOnline, giá thép xây dựng hôm nay tiếp tục ổn định trên diện rộng, chưa ghi nhận biến động đáng kể so với các phiên trước.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung: thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.