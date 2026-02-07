Ngày 7/2: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày giảm

Giá heo hơi hôm nay (7/2) tiếp tục xu hướng giảm rải rác tại một số địa phương, chủ yếu ở miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, phổ biến từ 72.000 - 76.000 đồng/kg khi sức mua chậm lại và nguồn cung duy trì ổn định.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ tại một số tỉnh thành trọng điểm. Cụ thể, Tuyên Quang và Cao Bằng cùng giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt xuống mức 75.000 đồng/kg và 76.000 đồng/kg. Mức giảm tương tự cũng xuất hiện tại Hải Phòng, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ và Hưng Yên. Đáng chú ý, Lai Châu hiện trở thành địa phương có giá thấp nhất khu vực, chỉ còn 74.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, nhiều địa phương giữ giá đi ngang so với hôm qua. Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình và Sơn La tiếp tục giao dịch quanh mốc 75.000 đồng/kg. Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Điện Biên duy trì mức 76.000 đồng/kg – cao nhất khu vực miền Bắc.

Nhìn chung, biên độ giá tại miền Bắc hiện xoay quanh 74.000 - 76.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh trên 80.000 đồng/kg ghi nhận hồi cuối tháng trước.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay khá yên ắng, phần lớn địa phương giữ giá ổn định. Tuy nhiên, Đắk Lắk ghi nhận mức giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, đưa giá về 74.000 đồng/kg. Lâm Đồng giảm mạnh hơn 2.000 đồng/kg, hiện cũng giao dịch ở mức 74.000 đồng/kg.

Ngoài hai địa phương này, các tỉnh thành còn lại không ghi nhận biến động đáng kể, tiếp tục mua bán quanh mốc 74.000 - 76.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tiếp tục giảm nhẹ tại một số địa phương lớn. Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh đồng loạt hạ 1.000 đồng/kg, cùng về mức 75.000 đồng/kg. Đây vẫn là vùng giá cao nhất khu vực, phản ánh nhu cầu tiêu thụ ổn định tại các đô thị lớn và hệ thống giết mổ tập trung.

Tại các địa phương còn lại, giá duy trì ổn định. Đồng Tháp giữ mốc 75.000 đồng/kg; An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng neo ở mức 73.000 đồng/kg. Trong khi đó, Cà Mau tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất miền Nam, ở mức 72.000 đồng/kg./.