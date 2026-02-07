(TBTCO) - Triển khai Công điện 07/CĐ-TTg, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các địa phương đồng loạt vào cuộc bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn giá và tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, phục vụ Nhân dân đón Tết Bính Ngọ 2026 an toàn, lành mạnh.

Giữ ổn định thị trường, chống hàng giả trước Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Hải Anh

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, các địa phương cần tập trung thực hiện hiệu quả Công điện số 07/CĐ-TTg, đồng thời tiếp tục triển khai Nghị quyết số 397/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch cao điểm của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Chỉ thị số 18/CT-BCT của Bộ Công Thương về bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm và dịp Tết.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh là theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu và giá cả hàng hóa. Trên cơ sở đó, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, nhất là các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, khí dầu mỏ hóa lỏng và hàng tiêu dùng phục vụ Tết. Hệ thống phân phối, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và kho bãi được yêu cầu giám sát thường xuyên nhằm kịp thời xử lý các phát sinh, không để xảy ra thiếu hụt cục bộ hoặc đứt gãy lưu thông.

Đồng thời, với bảo đảm nguồn cung, các Sở Công thương được giao chủ động tổ chức các chương trình kích cầu tiêu dùng, xúc tiến thương mại, đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa; mở rộng phương thức tiếp cận thị trường thông qua thương mại điện tử gắn với kiểm soát chất lượng hàng hóa. Công tác bảo đảm nguồn cung xăng dầu trước và sau tết tiếp tục được triển khai theo hướng dẫn chuyên ngành.

Đối với lực lượng quản lý thị trường, Cục yêu cầu duy trì cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh trên môi trường số, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí để công khai các vụ việc vi phạm điển hình, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.