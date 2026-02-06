Ngày 6/2: Giá cao su thế giới đồng loạt đảo chiều tăng

Giá cao su thế giới hôm nay (6/2) đồng loạt đảo chiều tăng. Theo đó, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc bật tăng mạnh 1,24%; Thái Lan tăng 0,3%; Nhật Bản tăng 0,1% và Singapore tăng 2,1%. Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu tiếp tục đi ngang.

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/2, tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 bật tăng mạnh 1,24% (200 Nhân dân tệ) lên mức 16.375 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,3% (0,2 Baht) lên mức 63,5 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,1% (0,2 Yên) lên mức 330 Yên/kg.

Trên Sàn SICOM của Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 3 tăng 2,1%, lên 190,8 US cent/kg.

Giá cao su kỳ hạn Nhật Bản tăng trở lại trong phiên giao dịch, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp, được hỗ trợ bởi đồng yen suy yếu và giá dầu thế giới đi lên.

Hợp đồng cao su giao tháng 7/2026 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) tăng 5,1 Yên, tương đương 1,5% lên 344,2 Yên (2,2 USD/kg).

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 265 Nhân dân tệ, hay 1,64% lên 16.385 Nhân dân tệ (2.362,41 USD)/tấn. Trong khi đó, hợp đồng cao su butadien giao tháng 3 được giao dịch nhiều nhất tăng 285 Nhân dân tệ, tương đương 2,19% lên 13.315 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 345 - 393 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.